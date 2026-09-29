Maria Avram își caută un nou iubit?! Ce caută la un bărbat și i-a lipsit lui Marius

Maria Avram pare că și-a mutat deja privirea spre următorul bărbat din viața ei, după ce relația cu Marius s-a răcit! Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a dezvăluit deja ce așteptări are de la viitorul partener. Mesajul vine fix după ce a recunoscut că între ea și soțul ei s-a produs o ruptură pe care n-a mai putut s-o ignore.

Blondina nu mai pare dispusă să accepte o relație în care totul merge bine doar cât timp nimeni nu spune lucrurilor pe nume. După ce a trecut prin destule, Maria a explicat foarte clar ce trebuie să aibă bărbatul care intră în viața ei.

Maria Avram își caută un nou pretendent?!

Pentru fosta concurentă, partenerul ideal nu este cel care vine cu declarații dulci și dispare când apar problemele. Maria a spus că își dorește un om capabil să o tragă de mânecă atunci când greșește și să-i spună în față ce nu vrea să audă. „Și poate că asta contează cel mai mult pentru mine: să am lângă mine un om care, atunci când greșesc, nu mă lasă să merg mai departe pe un drum greșit, ci mă trage de mână și îmi spune sincer unde am greșit. Iar eu să pot face același lucru pentru el. Pentru că un om care îți este cu adevărat alături nu este acolo doar pentru momentele frumoase, pentru pupici, îmbrățișări și zâmbete. Este acolo și atunci când adevărul doare, când trebuie să te oprească, să te trezească și să îți spună lucrurile pe care poate nu vrei să le auzi. Pentru mine, asta înseamnă să fii cu adevărat lângă cineva: să ne ținem de mână nu doar când ne este bine, ci și atunci când unul dintre noi se pierde puțin pe drum. Să ne ridicăm, să ne îndreptăm și să ne ajutăm reciproc să devenim mai buni. Asta este sinceritate, grijă și iubire adevărată”, a scris Maria Avram, pe Instagram.

Nu trebuie să fii mare detectiv ca să înțelegi că, după tot ce s-a întâmplat, Maria și-a recalibrat serios așteptările. Iar mesajul ei sună mai degrabă ca portretul bărbatului pe care îl vrea de acum înainte decât ca o simplă declarație despre iubire.

Căsnicia ei cu Marius s-a răcit radical

Povestea dintre Maria și Marius a luat-o razna la „Insula Iubirii”. Cei doi au mers acolo pentru a-și testa relația, numai că el s-a apropiat de Oana Monea și a plecat din emisiune alături de ea.

Idila nu a rezistat însă prea mult după întoarcerea în România. Cei doi s-au despărțit, iar Marius a revenit în brațele soției sale.Î mpăcarea nu a însemnat și ștergerea tuturor lucrurilor care s-au întâmplat. Din contră, Maria a recunoscut că în interiorul ei ceva s-a schimbat.

În urmă cu doar câteva zile, Maria a recunoscut că relația lor trece printr-o perioadă complicată.

Blondina a spus că au existat lucruri venite din partea soțului ei care nu au fost arătate la televizor și care au făcut-o să privească totul diferit.

„Suntem într-o redescoperire. Mai concret, s-au întâmplat anumite lucruri cu aproximativ 2 săptămâni înainte de difuzarea Reuniunii și ne-am răcit. Ceva s-a întâmplat cu mine. Nu stiu ce anume. Parcă m-am îndepărtat. Au fost niște lucruri din partea lui care n-au fost niciodată arătate și pe mine m-au trezit cumva la realitate”, a declarat Maria Avram, la podcastul Face to Face.

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