Momente de foc pentru Alina Pușcău. Verdictul medicilor poate schimba totul

Alina Pușcău traversează una dintre cele mai importante zile din lupta sa cu boala. După mai multe săptămâni de tratament și numeroase momente încărcate de emoție, fotomodelul urmează să efectueze un PET-CT, investigația medicală care va arăta dacă organismul răspunde la terapia urmată și dacă evoluția metastazelor a fost oprită.

Vedeta a vorbit deschis despre acest moment pe rețelele de socializare și a mărturisit că a așteptat cu nerăbdare ziua în care va putea afla dacă tratamentul începe să își producă efectele. Pentru orice pacient oncologic, rezultatul unei astfel de investigații poate reprezenta un punct de referință în stabilirea eficienței terapiei și a pașilor care urmează.

Momente de foc pentru Alina Pușcău

În ultimele luni, Alina Pușcău a vorbit în repetate rânduri despre provocările pe care le întâmpină de când a primit diagnosticul. Cu toate acestea, ea a continuat să privească înainte cu optimism și speranță, declarând că se bazează atât pe tratamentul recomandat de medici, cât și pe credința care i-a oferit putere în această perioadă dificilă.

Fotomodelul a povestit că s-a apropiat și mai mult de credință în timpul acestei lupte și că a găsit liniște în rugăciune. În mesajul transmis urmăritorilor săi, Alina Pușcău și-a exprimat emoțiile înainte de efectuarea investigației și speranța că rezultatele vor fi încurajatoare.

„Astăzi fac PET scan-ul. Acum două luni de zile m-am rugat să vă rugați pentru voi și m-am rugat și eu pentru voi, mă duc la Sfântul Nectarie în fiecare duminică. Sunt super fericită, după a treia ședință se face PET scan-ul și se vede diferența de tratament. Să vedem dacă tratamentul merge și s-a oprit totul din metastază. Sunt fericită pentru că cred că va fi un miracol. Așa simt eu în inima mea”, a declarat Alina Pușcău, pe Instagram.

În prezent, vedeta se află în California, acolo unde urmează să efectueze investigația medicală. PET-CT-ul este una dintre cele mai importante analize utilizate pentru evaluarea răspunsului organismului la tratamentele oncologice, iar rezultatele sale vor oferi o imagine clară asupra evoluției stării de sănătate.

CITEŞTE ŞI: Ce se întâmplă cu Alina Pușcău. Vedeta a transmis un mesaj îngrijorător în drum spre tratament

Gestul emoționant făcut de Alina Pușcău, cu o seară înainte să înceapă chimioterapia