Marius Tucă Show începe marți, 29 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu

Marius Tucă Show începe marți, 29 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Invitatul zilei este Crin Antonescu, politician, fost președinte al PNL. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
A crezut că și-a găsit paradisul în Zanzibar, dar realitatea a făcut-o să plece. Ce a pățit după 2 ani
A crezut că și-a găsit paradisul în Zanzibar, dar realitatea a făcut-o să plece. Ce a pățit după 2 ani
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 29 septembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitat: Alin Tişe
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 29 septembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitat: Alin Tişe
Județul din România în care peste o treime din populație primește bani de la stat. Sunt peste 130.000 de beneficiari
Județul din România în care peste o treime din populație primește bani de la stat. Sunt peste 130.000 de beneficiari
Patrick André de Hillerin a murit la 52 de ani. Dispare o voce cunoscută a presei românești
Patrick André de Hillerin a murit la 52 de ani. Dispare o voce cunoscută a presei românești
Toamna vine cu schimbări majore pentru trei zodii. Nativii care își pot schimba viața
Toamna vine cu schimbări majore pentru trei zodii. Nativii care își pot schimba viața
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Mediafax
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Pensionarii riscă să rămână FĂRĂ pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
Gandul.ro
Pensionarii riscă să rămână FĂRĂ pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Adevarul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Digi24
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Descoperire uluitoare în Turnul Sfatului din Sibiu! O capsulă a timpului, ascunsă în acoperiș
Mediafax
Descoperire uluitoare în Turnul Sfatului din Sibiu! O capsulă a timpului, ascunsă în acoperiș
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Click.ro
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Digi 24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descoperire incredibilă veche de 6.000 de ani în gheața din Norvegia
go4it.ro
Descoperire incredibilă veche de 6.000 de ani în gheața din Norvegia
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Pensionarii riscă să rămână FĂRĂ pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
Gandul.ro
Pensionarii riscă să rămână FĂRĂ pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Mediafax Spania
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.