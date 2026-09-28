Patrick André de Hillerin a murit la 52 de ani. Dispare o voce cunoscută a presei românești

Jurnalistul Patrick André de Hillerin a încetat din viață la vârsta de 52 de ani. Acesta s-a stins din viață la Jurilovca, în județul Tulcea, iar circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite de autorități.

Un apel la numărul de urgență 112 ar fi fost efectuat în jurul orei 18:00 de către un apropiat al jurnalistului. Până în acest moment, cauza oficială a decesului nu a fost anunțată.

Doliu în presă

Patrick André de Hillerin a fost una dintre figurile cunoscute ale presei românești de după 1990. Și-a început activitatea jurnalistică încă din adolescență, colaborând inițial cu publicațiile studențești apărute în perioada manifestațiilor din Piața Universității. Ulterior, și-a construit cariera în cadrul publicației Cațavencu, devenind membru fondator al Academiei Cațavencu și, mai târziu, al publicației Cațavencii.

Pe parcursul unei cariere de peste trei decenii, a colaborat cu numeroase publicații importante din România, printre care Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema Veche. De asemenea, a fost implicat în proiecte media precum Jurnalul Academiei Cațavencu, Starea Nației și România 9.

Patrick André de Hillerin a murit la 52 de ani

În ultimii ani, Patrick André de Hillerin a activat ca editorialist la Gândul și a ocupat funcția de director al cotidianului tulcean Obiectiv. De-a lungul carierei sale, a abordat subiecte din sfera politică și socială, fiind apreciat pentru stilul său direct și ușor de recunoscut.

Jurnalistul a rămas puternic legat de județul Tulcea, unde a locuit și unde și-a desfășurat o parte importantă a activității profesionale. Dispariția sa marchează sfârșitul unei cariere de peste 30 de ani în mass-media românească.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora decesul ar fi putut surveni în urma unui accident vascular cerebral, însă această informație nu a fost confirmată oficial.

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