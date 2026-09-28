Delia Salchievici și-a refăcut viața după divorț. Cine este bărbatul cu care formează un cuplu

La scurt timp după despărțirea de Lino Golden, Delia Salchievici ar fi început un nou capitol în plan personal. Potrivit informațiilor apărute, influencerița formează un cuplu cu un trapper cunoscut, pe care fostul ei soț îl cunoaște. Cei doi nu ar fi străini unul de celălalt, relația lor fiind precedată de o perioadă în care s-ar fi apropiat ca prieteni.

Viața amoroasă a Deliei Salchievici a trecut prin mai multe schimbări în ultima perioadă, după separarea de Lino Golden. Influencerița ar fi încercat să-și refacă viața alături de alți doi parteneri, însă poveștile respective s-au încheiat.

De curând, aceasta a atras atenția în mediul online cu o fotografie în care apare alături de un bărbat a cărui identitate a preferat să rămână ascunsă. Acesta își ține mâna în dreptul feței, astfel încât chipul său nu poate fi văzut clar.

Cine este noul iubit al Deliei Salchievici

Noul bărbat din viața Deliei Salchievici ar fi NMW Umberto, un nume cunoscut în lumea trapului. Artistul nu i-ar fi străin lui Lino Golden, care i-ar cunoaște activitatea și proiectele muzicale. Delia și Umberto ar avea o relație de ceva timp, după ce, înainte de a deveni un cuplu, între cei doi s-ar fi legat o relație de prietenie.

Ei preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba despre relația lor. Însă, aparițiile împreună la petreceri și evenimente nu ar fi trecut neobservate. După o perioadă în care a fost singură, influencerița pare să fi început o nouă poveste de iubire. Potrivit Spynews, cel care i-ar fi cucerit inima este NMW Umberto.

Influencerița a trecut prin momente complicate în relația cu Lino

În perioada de după separarea de Lino Golden, Delia Salchievici a făcut mai multe declarații despre experiențele trăite în timpul mariajului. Influencerița a susținut că s-ar fi confruntat cu abuz emoțional și a lăsat să se înțeleagă că perioada respectivă a fost una dificilă pentru ea, descriind relația ca fiind departe de imaginea unei căsnicii liniștite.

Printre situațiile despre care Delia a ales să vorbească s-ar număra și un moment deosebit de dificil din timpul sarcinii. Aceasta a susținut că, în perioada în care exista posibilitatea de a pierde sarcina, fostul partener i-ar fi cerut să facă un test de paternitate și i-ar fi spus că relația lor s-ar încheia dacă nu ar duce sarcina până la capăt.

Declarațiile făcute ulterior de influenceriță au scos la iveală detalii despre perioada complicată prin care a trecut în timpul căsniciei. În prezent, Delia pare să fi întors pagina și să fi început o etapă diferită a vieții sale sentimentale.

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