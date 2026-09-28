Lorenzo, reacție după criticile primite la Insula Iubirii. Ce le transmite celor care l-au acuzat că nu se implică în viața copiilor: „Faceți dramă pentru nimic”

Lorenzo a reacționat după ce declarațiile sale din cel mai recent episod de la Insula Iubirii au stârnit numeroase comentarii în mediul online. Concurentul a simțit nevoia să lămurească situația și să explice ce a vrut să transmită, după ce mai mulți telespectatori l-au criticat pentru felul în care vorbește despre cei trei copii ai săi.

Lorenzo și Nattasha Black formează unul dintre cuplurile urmărite cu interes în sezonul actual al emisiunii. În timpul unei discuții cu ispitele, acesta a vorbit despre viața sa de familie și a dezvăluit că este divorțat și are trei copii din relația anterioară. Cei mici locuiesc în apropierea lui, iar concurentul a explicat că petrece timp cu ei și este implicat în viața lor.

Cum se apără Lorenzo în urma declarațiilor

Un alt aspect despre care s-a discutat în cadrul emisiunii este faptul că Nattasha nu își dorește copii. Lorenzo susține că este împăcat cu această alegere, mai ales că are deja trei copii din relația anterioară și consideră că atenția sa trebuie să rămână îndreptată și către aceștia.

Lorenzo le-a povestit ispitelor feminine că este implicat în creșterea celor trei băieți, însă nu știe în ce clase sunt la școală. Acest lucru a atras critici atât pe insulă, cât și în mediul online. Concurentul a revenit pe rețelele de socializare și a încercat să ofere mai mult context, explicând că sistemul de învățământ din Anglia este diferit de cel din România, iar clasele sunt diferite.

„Băi, oameni buni, eu acolo am explicat câteva chestii pe insulă, dar vă dați seama că din 24 de ore nu poate să difuzeze toate cuvintele. Am explicat, mi se pare la o fată sau două din ispite, și am zis că aici școala este diferită, de exemplu aici, grupa 0, ar veni clasa 1 în România, dar nu mă pricep. Dacă copiii au rămas în grijă a ei, ea se va ocupa de educația lor mai mult decât mine, clar, pentru că, na, copiii locuiesc cu ea mai mult timp.”, a spus Lorenzo la Insula Iubirii.

În plus, Lorenzo a precizat că responsabilitățile privind școala sunt împărțite cu fosta parteneră, copiii petrecând mai mult timp cu aceasta. El susține că discuțiile dintre cei doi se concentrează în principal pe programul copiilor, vacanțe și activitățile lor și că faptul că nu cunoaște o informație punctuală despre școală nu înseamnă că este absent din viața lor.

„Subiectele noastre sunt în legătură cu copiii și așa mi se pare și mie normal să fie doar în legătură cu copiii, pentru că ea are viața ei, e fericită, eu sunt fericit cu viața mea, copiii nu suferă, ceea ce mă bucură foarte mult, am activități cu copiii, bine, n-ar trebui să stau aici să vă dau prea multe explicații, că oricum nu înțeleg, da, bine, pe o parte înțeleg că nu mai există idei de conținut și acum hai să facem vizualizări și urmăritori pe subiectul ăsta.”, a mai spus concurentul.

Ce a spus Lorenzo despre Nattasha

Concurentul a respins și ideea că Nattasha ar încerca să îl îndepărteze de copii. Lorenzo a transmis că nimeni nu ar putea avea o asemenea influență asupra relației sale cu cei mici și a cerut celor care îl critică să nu tragă concluzii fără să cunoască întreaga situație.

„În legătură cu Nattasha că mă manipulează, băi, oameni buni, în legătură cu copiii că mă îndepărtează de ei, nu există așa ceva. Reveniți-vă, nu există așa ceva, o persoană să existe în viața mea care să mă îndepărteze de copii, oricine ar fi, nu contează, că-i frate, că-i mamă, nu există.”, a adăugat acesta.

În apărarea sa, acesta a făcut și o paralelă cu propria copilărie, amintind că tatăl său nu era prezent la activitățile școlare, însă a fost prezent în viața lui și l-a crescut. Lorenzo consideră că prezența unui părinte nu poate fi măsurată doar prin astfel de detalii și că există numeroși tați care nu cunosc fiecare aspect al parcursului școlar al copiilor lor.

„Mi-aduc aminte și eu de tata cu ocazia asta, pentru că și eu, la rândul meu, am acum copii. Nu-l știu pe tata prezent în viața mea, mă refer la școală, dar omul a fost prezent în viața mea și m-a crescut, adică dacă pun în balanță, nici nu mai contează că n-a fost el prezent la școală, că nu putea omul, avea treabă, logic, de aia nu putea, nu că nu avea el plăcerea să vină la școală, dar și acum timpurile tot cam la fel. Bărbații se ocupă pe partea asta financiară, femeile cu copiii, mă refer, care au și mai mulți și nu au posibilitatea să muncească.” a mai transmis acesta.

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