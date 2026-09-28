Vlad Bălțățeanu, văzut în Italia? Mărturia care poate da peste cap ancheta în cazul Valentinei

Vlad Bălțățeanu, văzut în Italia? Mărturia care poate da peste cap ancheta în cazul Valentinei
Vlad Bălțățeanu / Sursa foto: Arhiva Cancan
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O informație importantă a apărut în cazul morții Valentinei, după ce un martor afirmă că l-ar fi întâlnit pe Vlad Bălțățeanu, persoana căutată de autorități.

În cadrul ediției de astăzi a emisiunii „Viața fără filtru”, moderată de Natalia Mateuț, au fost prezentate noi detalii despre presupusa apariție a lui Vlad.

Potrivit mărturiei relatate în emisiune, acesta ar fi fost observat într-o anumită zonă. Persoana care spune că l-a recunoscut a oferit informații despre împrejurările în care s-ar fi întâlnit cu bărbatul căutat în dosarul morții Valentinei.

Martorul susține că l-ar fi văzut pe Vlad Bălțățeanu

O posibilă pistă în cazul lui Vlad Bălțățeanu a fost prezentată în ediția de astăzi a emisiunii „Viața fără filtru”. Un bărbat aflat în Italia afirmă că ar fi remarcat într-o casă din vecinătatea locuinței sale o persoană pe care a asociat-o cu Vlad.

Potrivit declarațiilor făcute de bărbat, observația ar fi avut loc joi, la scurt timp după ora 21:30. Bărbatul povestește că se afla la volan și se îndrepta spre casă când i-ar fi atras atenția o persoană aflată în interiorul unei locuințe. Din mașină, acesta spune că a reușit să vadă prin fereastra imobilului, despre care susține că era deschisă, în timp ce jaluzeaua fusese lăsată suficient de sus pentru a permite o privire spre interior.

„Eu joi seara târziu, pe la 21:30 – 22:00, cam așa era, am venit acasă cu mașina. Am parcat mașina și trecând pe lângă geamul acesta vreau să vă spun că era geamul deschis. Era jaluzeaua ridicată că am un pic mai jos de jumătate și am văzut acest individ”, a povestit martorul la „Viața fără filtru”.

Bărbatul povestește că, după prima observație, a mai ajuns de câteva ori în zona respectivă. Cu acest prilej ar fi remarcat din nou aceeași persoană. Abia ulterior i-ar fi trecut prin minte că individul văzut în locuință ar putea fi Vlad Bălțățeanu.

„Domnilor, vă rog să mă credeți, exact privirea pe care o are într-o revistă, într-o imagine care este postată pe internet. Am trecut de vreo trei-patru ori, am trecut și m-am uitat la el. Domnule, m-am uitat la el, zic: de unde îl știu pe ăsta? Zic: de unde îl cunosc pe tipul ăsta?”, a mai spus acesta.

La prima vedere, martorul ar fi presupus că persoana observată este chiar fiul său. Pentru a se convinge, bărbatul susține că a îndreptat farurile autoturismului către locuință, încercând să vadă cine se afla în interior.

Sursa foto: Social media

„Individul acesta era în casă”

„De joi seara l-am văzut și vreau să vă spun că el doar ce ajunsese. Când eu am ajuns era noapte târziu, el atunci doar ce ajunsese. Eu am crezut că e băiatul, este fiul meu și am făcut cu farurile și atunci cred că el s-a speriat, a vrut să fugă. Nu știu ce s-a întâmplat”, a declarat martorul.

În declarația sa, bărbatul menționează și autoturismul parcat în apropierea imobilului. Acesta afirmă că vehiculul nu ar fi fost mutat peste noapte, fiind încă în același loc a doua zi.

„Ieri dimineață am văzut-o când am ieșit de acasă, parcată încă era, era opt și ceva și mașina era în fața casei. Deci individul acesta era în casă”, a susținut martorul.

Martorul susține că a recunoscut ulterior bărbatul pe care l-ar fi văzut în locuință ca fiind Vlad Bălțățeanu. Totodată, acesta afirmă că a reținut anumite caracteristici ale mașinii cu care persoana respectivă ar fi ajuns la imobil.

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