Legătura neștiută dintre Vlad Bălțățeanu și Mădălin Feraru. Ce a mărturisit influencerul despre presupusul criminal al Valentinei

Mădălin Feraru și Vlad Bălțățeanu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mădălin Feraru se numără printre persoanele care au făcut declarații despre cazul lui Vlad Bălțățeanu, tânărul suspectat de uciderea Valentinei. Creatorul de conținut a povestit că l-a întâlnit personal pe acesta într-un salon de înfrumusețare, unde chiar tânărul l-a tuns.

Originară din Filiași, Valentina avea 28 de ani când viața i-a fost curmată în circumstanțe cumplite. După ce ar fi fost ucisă, trupul tinerei a fost ascuns într-o valiză, iar aceasta a fost ulterior abandonată în apele râului Olt.

Un geamantan găsit plutind pe râul Olt a atras atenția unor pescari, care au alertat oamenii legii. Intervenția autorităților a scos la iveală un detaliu șocant: în interior se afla trupul neînsuflețit al tinerei.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Ancheta s-a concentrat rapid asupra lui Vlad Bălțățeanu, partenerul Valentinei, considerat principalul suspect în acest caz. După dispariția fetei, acesta nu a mai fost de găsit și ar fi părăsit România cu sprijinul unui alt bărbat. Ulterior, numele său a fost introdus în procedurile de căutare internațională.

Feraru l-a descris pe suspect ca fiind „foarte respectuos, foarte curios”

Mădălin Feraru a devenit o figură cunoscută în mediul online din România, în special pe TikTok, unde atrage constant atenția prin conținutul său și prin diversele provocări pe care le postează.

Creatorul de conținut povestește că, înainte de Paște, s-ar fi întâlnit cu Vlad Bălțățeanu într-o frizerie. Cei doi ar fi purtat o discuție, iar una dintre afirmațiile făcute atunci de tânăr i-a rămas în minte lui Feraru. Abia după tragedie, influencerul spune că a început să privească acele cuvinte dintr-o perspectivă complet diferită și să creadă că ar fi putut avea o altă semnificație decât cea pe care i-o atribuise în momentul respectiv.

În timpul discuției purtate la frizerie, Vlad Bălțățeanu ar fi adus în vorbă conflictele dintre Alin Borcan și Dana Badea, vrând să afle de la Mădălin Feraru dacă acele certuri erau reale. Influencerul i-ar fi explicat că respectivele scene ar fi fost doar înscenări realizate pentru conținutul de pe TikTok.

Potrivit relatării lui Feraru, răspunsul primit de la tânăr l-ar fi surprins. Acesta ar fi spus că, dacă s-ar fi aflat în situația lui Alin Borcan, ar fi recurs la violență extremă împotriva Danei Badea și ar fi ascuns trupul într-un geamantan.

„Astăzi vreau să vorbim un pic despre cazul ăsta cu Vlad Bălțățeanu (…) Înainte de Paște am vrut să mă tund, frizerul meu nu răspundea, avea alte treburi de făcut și am luat-o așa ușor în oraș, ca să mă tund. Între Gorjului și Veteranilor este o frizerie mai fancy, așa (…)

Am intrat înauntru, am întrebat dacă există un loc liber (…) Din spate intră acest Vlad Bălțățeanu: > (…) Foarte respectuos, foarte ok din toate punctele de vedere, foarte curios el, ca și om (…) Știa tot ce se întâmplă pe TikTok: > (n.r. i-a spus Vlad lui Feraru) (…)

La care, mă întreabă așa: >”, a declarat Mădălin Feraru pe TikTok.

Tiktokerul a rămas șocat de întrebarile adresate de Vlad Bălțățeanu

O altă discuție purtată în acea zi i-ar fi revenit în minte lui Mădălin Feraru după apariția cazului Valentinei. TikTokerul susține că Vlad Bălțățeanu i-ar fi pus atunci o întrebare aparent neobișnuită, vrând să afle dacă, în opinia sa, poate exista o faptă criminală care să nu fie descoperită niciodată. În lumina evenimentelor ulterioare, Feraru spune că acea conversație i s-a părut cu atât mai tulburătoare.

„El îmi spune: Mă uit la alea, la seriale criminale (…) La care mă întreabă: Dar nu crezi că ar exista crima perfectă? (…) Zice: Cu siguranță ar exista crima perfectă, dacă stai un pic și analizezi cazurile astea, doar să nu te sperii”, a mai spus Feraru.

CITEȘTE ȘI: Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, dezvăluiri terifiante: „Eu am plecat. Ea nu a mai avut această șansă”

Gestul bizar pe care l-ar fi făcut Vlad Bălțățeanu după ce ar fi ucis-o pe Valentina. Nimeni nu se aștepta la asta!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Gestul ilar făcut de Puya la ultimul concert, după ce a fost surprins în timp ce făcea slalom în trafic cu bicicleta
Gestul ilar făcut de Puya la ultimul concert, după ce a fost surprins în timp ce făcea slalom în trafic cu bicicleta
Frații Sterp, la un pas de tragedie după vacanța la mare. Iancu Sterp, dezvăluiri cutremurătoare: ”Era să murim!”
Frații Sterp, la un pas de tragedie după vacanța la mare. Iancu Sterp, dezvăluiri cutremurătoare: ”Era să murim!”
Robert Lele, mesaj ferm pentru Vlad, iubitul Valentinei. Manelistul vrea să ia măsuri după acest caz: „Fac o petiție”
Robert Lele, mesaj ferm pentru Vlad, iubitul Valentinei. Manelistul vrea să ia măsuri după acest caz: „Fac o petiție”
Pescobar își caută șofer, după ce a rămas fără permis! Salariul uriaș pe care îl oferă
Pescobar își caută șofer, după ce a rămas fără permis! Salariul uriaș pe care îl oferă
Scandal după nunta lui Lele cu Andra Voloș! Fosta lui soție a răbufnit: „Acatiste la biserică vă fac”
Scandal după nunta lui Lele cu Andra Voloș! Fosta lui soție a răbufnit: „Acatiste la biserică vă fac”
Ai băut aseară? Cât timp rămâne alcoolul în organism și când poți urca, de fapt, la volan
Mediafax
Ai băut aseară? Cât timp rămâne alcoolul în organism și când poți urca, de fapt, la volan
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
Gandul.ro
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
FOTO. „Ești vedeta deșertului”. Iubita fotbalistului a făcut ravagii cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „Ești vedeta deșertului”. Iubita fotbalistului a făcut ravagii cu apariția ei
Secretele uimitoarei șosele înghițită de Dunăre. Cum a fost clădit și cum a dispărut sub ape legendarul drum Széchenyi
Adevarul
Secretele uimitoarei șosele înghițită de Dunăre. Cum a fost clădit și cum a dispărut sub ape legendarul drum Széchenyi
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
Digi24
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
Dezvăluirea SURPRINZĂTOARE a Prințului Harry despre Archie și Lilibet
Mediafax
Dezvăluirea SURPRINZĂTOARE a Prințului Harry despre Archie și Lilibet
În telenovela Clona erau tată și fiică, în realitate au fost iubiți. Cum arată astăzi Mel și Lucas? Sunt total schimbați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
În telenovela Clona erau tată și fiică, în realitate au fost iubiți. Cum arată astăzi Mel și Lucas? Sunt total schimbați
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
Prosport.ro
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!”
Click.ro
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!”
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Digi 24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
Digi24
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
Promotor.ro
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Primul obiectiv major este ca un robot umanoid să ucidă un soldat rus pe front
go4it.ro
Primul obiectiv major este ca un robot umanoid să ucidă un soldat rus pe front
O nouă grupă de sânge a fost descoperită după jumătate de secol de întrebări
Descopera.ro
O nouă grupă de sânge a fost descoperită după jumătate de secol de întrebări
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
Gandul.ro
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Mediafax Spania
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.