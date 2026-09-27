Legătura neștiută dintre Vlad Bălțățeanu și Mădălin Feraru. Ce a mărturisit influencerul despre presupusul criminal al Valentinei

Mădălin Feraru se numără printre persoanele care au făcut declarații despre cazul lui Vlad Bălțățeanu, tânărul suspectat de uciderea Valentinei. Creatorul de conținut a povestit că l-a întâlnit personal pe acesta într-un salon de înfrumusețare, unde chiar tânărul l-a tuns.

Originară din Filiași, Valentina avea 28 de ani când viața i-a fost curmată în circumstanțe cumplite. După ce ar fi fost ucisă, trupul tinerei a fost ascuns într-o valiză, iar aceasta a fost ulterior abandonată în apele râului Olt.

Un geamantan găsit plutind pe râul Olt a atras atenția unor pescari, care au alertat oamenii legii. Intervenția autorităților a scos la iveală un detaliu șocant: în interior se afla trupul neînsuflețit al tinerei.

Ancheta s-a concentrat rapid asupra lui Vlad Bălțățeanu, partenerul Valentinei, considerat principalul suspect în acest caz. După dispariția fetei, acesta nu a mai fost de găsit și ar fi părăsit România cu sprijinul unui alt bărbat. Ulterior, numele său a fost introdus în procedurile de căutare internațională.

Feraru l-a descris pe suspect ca fiind „foarte respectuos, foarte curios”

Mădălin Feraru a devenit o figură cunoscută în mediul online din România, în special pe TikTok, unde atrage constant atenția prin conținutul său și prin diversele provocări pe care le postează.

Creatorul de conținut povestește că, înainte de Paște, s-ar fi întâlnit cu Vlad Bălțățeanu într-o frizerie. Cei doi ar fi purtat o discuție, iar una dintre afirmațiile făcute atunci de tânăr i-a rămas în minte lui Feraru. Abia după tragedie, influencerul spune că a început să privească acele cuvinte dintr-o perspectivă complet diferită și să creadă că ar fi putut avea o altă semnificație decât cea pe care i-o atribuise în momentul respectiv.

În timpul discuției purtate la frizerie, Vlad Bălțățeanu ar fi adus în vorbă conflictele dintre Alin Borcan și Dana Badea, vrând să afle de la Mădălin Feraru dacă acele certuri erau reale. Influencerul i-ar fi explicat că respectivele scene ar fi fost doar înscenări realizate pentru conținutul de pe TikTok.

Potrivit relatării lui Feraru, răspunsul primit de la tânăr l-ar fi surprins. Acesta ar fi spus că, dacă s-ar fi aflat în situația lui Alin Borcan, ar fi recurs la violență extremă împotriva Danei Badea și ar fi ascuns trupul într-un geamantan.

„Astăzi vreau să vorbim un pic despre cazul ăsta cu Vlad Bălțățeanu (…) Înainte de Paște am vrut să mă tund, frizerul meu nu răspundea, avea alte treburi de făcut și am luat-o așa ușor în oraș, ca să mă tund. Între Gorjului și Veteranilor este o frizerie mai fancy, așa (…) Am intrat înauntru, am întrebat dacă există un loc liber (…) Din spate intră acest Vlad Bălțățeanu: > (…) Foarte respectuos, foarte ok din toate punctele de vedere, foarte curios el, ca și om (…) Știa tot ce se întâmplă pe TikTok: > (n.r. i-a spus Vlad lui Feraru) (…) La care, mă întreabă așa: >”, a declarat Mădălin Feraru pe TikTok.

Tiktokerul a rămas șocat de întrebarile adresate de Vlad Bălțățeanu

O altă discuție purtată în acea zi i-ar fi revenit în minte lui Mădălin Feraru după apariția cazului Valentinei. TikTokerul susține că Vlad Bălțățeanu i-ar fi pus atunci o întrebare aparent neobișnuită, vrând să afle dacă, în opinia sa, poate exista o faptă criminală care să nu fie descoperită niciodată. În lumina evenimentelor ulterioare, Feraru spune că acea conversație i s-a părut cu atât mai tulburătoare.

„El îmi spune: Mă uit la alea, la seriale criminale (…) La care mă întreabă: Dar nu crezi că ar exista crima perfectă? (…) Zice: Cu siguranță ar exista crima perfectă, dacă stai un pic și analizezi cazurile astea, doar să nu te sperii”, a mai spus Feraru.

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Gestul bizar pe care l-ar fi făcut Vlad Bălțățeanu după ce ar fi ucis-o pe Valentina. Nimeni nu se aștepta la asta!