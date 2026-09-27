Nikita a suferit un AVC! A leșinat pe stradă în Spania: ”A venit Poliția, a venit Salvarea”

Nikita a trecut printr-un moment extrem de dificil în urmă cu doar câteva zile, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla pe o stradă din Malaga, orașul în care locuiește alături de cele două fiice ale sale. Vedeta se plimba împreună cu mai mulți prieteni atunci când și-a pierdut brusc cunoștința și s-a prăbușit la pământ.

Incidentul a necesitat intervenția de urgență a autorităților, iar Nikita a fost transportată la spital pentru investigații medicale. În urma controalelor, medicii ar fi stabilit că aceasta a suferit un accident vascular cerebral. Din fericire, starea ei s-a stabilizat, iar după ce a primit îngrijirile necesare, vedeta a fost externată și a revenit acasă.

Nikita a suferit un AVC în Spania!

Nikita se afla în Malaga după ce a decis să plece pentru o perioadă din România și să se întoarcă lângă cele două fiice ale sale. Chiar dacă a păstrat legătura cu acestea în perioada în care a fost plecată, revenirea acasă a reprezentat un moment important pentru întreaga familie. Cele două fete au fost bucuroase să-și aibă din nou mama aproape.

La scurt timp după întoarcerea în Malaga, însă, Nikita s-a confruntat cu o problemă medicală serioasă. Potrivit informațiilor oferite de vedetă, episodul s-a produs după ce participase la o filmare. În timp ce se îndrepta spre casă alături de prietenii săi, i s-a făcut brusc rău și a căzut inconștientă.

”Ieșisem de la o filmare și în momentul în care mă îndreptam spre casă cu prietenii mei, am căzut efectiv jos. Mi-am pierdut conștiența, nu am mai știut nimic de mine de, ce să spun, o oră! Nu am mai știut de mine. A venit Poliția, a venit Salvarea. Erau români care erau în trecere și «Văi, o cunosc, e Nikita noastră! Nu se poate așa ceva!». Bine, îți zic ce spunea lumea, eu nu știu, că eu mi-am pierdut conștiența. Asta e de la stres… să fii singură în lume și să-ți rezolvi tu singură toate treburile, nu e așa ușor. Am ajuns la spital, am fost îngrijită, au stat prietenii mei lângă mine. În același timp, fără să vreau, o mare surpriză, m-a sunat și Michele Moronne, pot să dovedesc cu mesajele. Acum trebuie să am grijă de mine, să nu mă enervez”, a spus Nikita, potrivit Spynews.

La fața locului au ajuns echipajele de intervenție, iar Nikita a fost transportată la spital. Potrivit relatărilor sale, și mai mulți români aflați întâmplător în zonă au recunoscut-o în momentul incidentului. Vedeta nu și-a amintit însă mare parte din cele întâmplate, întrucât și-a pierdut cunoștința pentru o perioadă.

Ulterior, medicii au efectuat mai multe investigații și au constatat că Nikita suferise un AVC. Nu este, de altfel, primul episod de acest fel prin care trece vedeta. În urmă cu câțiva ani, aceasta s-a confruntat cu o situație asemănătoare, după ce a leșinat pe stradă și a avut nevoie, la rândul său, de îngrijiri medicale de urgență.

”Am mai trecut acum câțiva ani, la fel, printr-un AVC, tot așa am căzut în stradă, la fel, tot mașinile de Poliție, a venit Salvarea. Trebuie să am mult mai multă grijă de mine”, a mai zis ea pentru sursa citată mai sus.

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