Ema Uta, agresată de iubit! Make-up artistul a cerut ordin de protecție împotriva lui Andrei Barbu

Ema Uta și Andrei Barbu s-au despărțit, iar ceea ce a urmat pare desprins dintr-un scenariu greu de imaginat. CANCAN.RO a aflat, din surse apropiate make-up artistului, că Ema se află în stare de șoc după un episod extrem de grav care ar fi avut loc la scurt timp după întoarcerea dintr-o vacanță. Potrivit informațiilor noastre, Ema ar fi fost agresată de fostul iubit și și-ar fi pierdut cunoștința. Ulterior, Ema a obținut ordin de protecție împotriva milionarului. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Relația dintre Ema Uta și Andrei Barbu a fost una intensă încă de la început. Cei doi au trecut prin mai multe momente împreună, de la vacanțe exclusiviste până la seri petrecute în cluburile din Capitală. În urmă cu doar câteva luni, CANCAN.RO îi surprindea împreună într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi din București, unde milionarul nu se dezlipea de iubita lui. (VEZI AICI) Acum, însă, povestea lor a ajuns într-un punct cu totul neașteptat.

Ema Uta a obținut ordin de protecție împotriva lui Andrei Barbu

Potrivit surselor apropiate Emei Uta, make-up artista și Andrei Barbu se despărțiseră cu aproximativ trei săptămâni înainte. Ema plecase în vacanță împreună cu o prietenă, încercând să se bucure de câteva zile de liniște după despărțire. Numai că, Andrei ar fi urmărit imaginile postate de aceasta pe Instagram și ar fi decis să meargă după ea, fără să o anunțe. Milionarul ar fi apărut la hotel, unde Ema se afla la piscină alături de prietena sa.

Andrei ar fi izbucnit în lacrimi și ar fi făcut tot posibilul să o convingă să se împace cu el. Ar fi urmat rugăminți, promisiuni și o încercare intensă de a salva relația. Ema ar fi acceptat, în cele din urmă, să mai dea o șansă poveștii lor. Cei doi ar mai fi petrecut împreună o zi, după care s-au întors în România. Toate bune și frumoase, numai că…

Conform acelorași surse, în drumul de la aeroport spre locuința make-up artistei, Andrei ar fi devenit suspicios în legătură cu telefonul ei. I s-ar fi părut că Ema este prea rezervată și ar fi început să o întrebe dacă ascunde ceva. Discuția ar fi degenerat pe fondul geloziei, iar situația ar fi scăpat de sub control. Fostul iubit ar fi agresat-o pe Ema, iar aceasta și-ar fi pierdut cunoștința. În acel moment, un prieten al milionarului ar fi intervenit.

Pentru ea, șocul este cu atât mai mare, relația cu Andrei Barbu a durat aproximativ doi ani și, până la episodul respectiv, nu ar fi existat un asemenea comportament.

Ema le-ar fi povestit apropiaților că, în ultima perioadă, gelozia lui Andrei devenise tot mai accentuată. Dacă mergea la restaurant sau în club fără el, acesta ar fi apărut după ea, chiar dacă Ema i-ar fi transmis că nu își dorește acest lucru.

La scurt timp după episodul violent, Ema Uta a făcut demersurile necesare pentru a se proteja. Make-up artistul a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva lui Andrei Barbu, iar acesta a fost obținut. Cu alte cuvinte, milionarul nu mai are voie să o caute sub nicio formă. Ordinul de protecție ar prevedea nu doar obligația de a păstra distanța față de blondină, ci și interdicția de a o contacta telefonic sau prin mesaje.

VEZI ȘI: Ce alimente consumă Ema Uta pentru a-și menține silueta. Nu își numără caloriile, dar face sport constant

CITEȘTE ȘI: Andrei Barbu s-a pus în genunchi în fața Emei Uta si toți se uitau după inel. Iubitul make-up artistei a oferit momentul serii în mijlocul petrecerii din club