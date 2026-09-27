Mădălina Ghenea, Adelina Pestrițu și Daniela Crudu, super-hot! Top 50 dive care s-au jucat cu imaginația privitorilor

Mădălina Ghenea, Adelina Pestrițu și Daniela Crudu, super-hot! Top 50 dive care s-au jucat cu imaginația privitorilor
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Mâna prin păr, un gest banal sau o armă secretă? În lumea mondenă, răspunsul pare destul de clar. Unele dive își aranjează șuvițele, altele se joacă absent cu părul, iar câteva par să fi descoperit că exact când apare fotograful este momentul perfect să-și ducă mâna la cap. CANCAN.RO a fost cu ochii pe ele și a făcut un top 50 dive cărora le place să se joace cu mâna prin păr! Printre cele care ne-au atras atenția se numără și Mădălina Ghenea, Daniela Crudu și Adelina Pestrițu.

Nu spunem că au repetat gestul înainte de fotografie. Nici că au stat în fața oglinzii să verifice unghiul. Dimpotrivă, multe dintre aceste ipostaze sunt cât se poate de naturale. Doar că, atunci când camera este la locul ei și mâna ajunge fix prin păr, rezultatul merită consemnat. Și, cum noi nu lăsăm niciun detaliu monden să ne scape, am pus cap la cap imaginile.

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133 poze

Când părul devine cel mai bun accesoriu

Mădălina Ghenea, femeia care transformă și o fotografie făcută din întâmplare într-una de copertă.

Mădălina Ghenea deschide topul nostru și, sincer, concurența pornește din start cu o problemă… părul ei. Lung, bogat și perfect pentru astfel de „accidente” fotografice, pare făcut special pentru momentul în care o mână ajunge printre șuvițe.

În imaginea noastră, Mădălina nu pare să facă mare lucru. Exact aici este șmecheria. Nu avem o poziție complicată, nu avem o coregrafie și nici vreun efort vizibil. Doar o mână în păr, privirea înainte și acel aer de femeie care transformă și o fotografie făcută din întâmplare într-una de copertă. Nu putem nega, modelul este făcut pentru așa ceva!

Daniela Crudu, un pic de joacă, multă atitudine

Daniela Crudu a transformat relaxarea în artă

Pe un alt loc o găsim pe Daniela Crudu, care a transformat relaxarea în artă. Cruduța tocmai ieșise din mare, cu părul ud și pielea încă acoperită de picături de apă, și s-a așezat liniștită pe șezlong, bucurându-se de soare și de atmosfera de vacanță. Mâna a ajuns să-și cuprindă podoaba capilară. Nimic de zis! De altfel, pe vedetă o ajută din plin formele pe care le are în dotare. Cruduța pare preocupată de ale ei, dar fotograful a fost mai atent decât ea și a prins exact momentul în care bruneta se răsfață după o baie în mare.

Adelina Pestrițu, niciun detaliu nu rămâne la întâmplare

Pentru Adelina Pestrițu, nimic nu este întâmplător.

Podiumul este completat de Adelina Pestrițu, iar aici intrăm deja într-o zonă în care nimic nu este chiar întâmplător. Adelina are acel tip de apariție în care până și un gest aparent banal pare să facă parte dintr-o fotografie atent construită. În imaginile noastre, toate se potrivesc.

Mâna ajunge în păr, capul se întoarce exact cât trebuie, eșarfa zboară în direcția potrivită, iar rezultatul are aerul unei imagini scoase dintr-un shooting. Poate a fost reflex, poate a fost instinct, poate părul chiar avea nevoie de o mică intervenție și trebuia prins. Noi nu putem ști.

Și ele intră în top!

Podiumul este ocupat, dar galeria este mult mai generoasă. În topul nostru mai apar și Raluca Pulhac, Mira, Anna Lesko, Geanina Ilieș, Antonia, Iuliana Luciu, Lena Enache, Cristina Ștefania, Ioana Filimon, Crina Abrudan, Larisa Tănăsoiu, Bianca Drăgușanu, Ioana Tamaș, Flore Salalidis, Iuliana Pepene, Roxana Ionescu, Loredana Chivu, Sylvia, Alexandra Dinu, Ioana de la Miami, Diana Munteanu, Larisa Udilă, Roxana Vancea, Wanda, Rellys Tonu, Margherita de la Clejani, Otniela, Roxana Ilie, Ioana Năstase, Lavinia Eftimie, Cristina Ich, Doinița Oancea, Flavia Mihășan, Alina Crișan, Theo Rose, Anda Adam, Elena Gheorghe, Cosmina Păsărin, Anca Țurcașiu, Carmen Brumă, Andreea Bălan, Roxana Dobre, doamna Mihaela, iubita lui Bisoi, Alexia Eram, Gina Pistol și Claudia Florescu.

Unele au fost surprinse la plajă, altele la evenimente sau în ipostaze de zi cu zi. Unele probabil nici nu și-au dat seama că aparatul foto a prins tocmai acel moment. Altele par să știe foarte bine că părul poate fi un accesoriu în sine.

Cert este că mâna prin păr rămâne unul dintre cele mai vechi și mai eficiente „trucuri” din fotografiile divelor. Și, dacă tot funcționează, cine suntem noi să le cerem să renunțe la el?

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