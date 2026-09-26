„Îți umflu capul!” Ce se aude pe înregistrările din casa unui milionar aflat în divorț cu soția. A amenințat-o și i-a aruncat hainele pe geam după ce i-a dispărut 1 milion de euro

„Îți umflu capul!” Ce se aude pe înregistrările din casa unui milionar aflat în divorț cu soția. A amenințat-o și i-a aruncat hainele pe geam după ce i-a dispărut 1 milion de euro
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Daniel Tudor, fost președinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și fost vicepreședinte ASF, se află în mijlocul unui divorț exploziv care are și o miză uriașă. Din motivarea instanței ies la iveală acuzații de furt, bunuri de lux evaluate de el la aproximativ un milion de euro, un cuțit de bucătărie folosit pentru amenințări și multe înregistrări șocante făcute chiar în casa celor doi. CANCAN.RO are detalii exclusive. 

Scandalul a explodat pe 21 aprilie 2026, în locuința lui Daniel Tudor și a soției sale, Ramona Tudor Gunata. Relația celor doi era deja într-un punct critic, iar discuțiile despre divorț și împărțirea averii deveniseră tot mai tensionate.

Potrivit instanței, camerele de supraveghere îl surprind pe Daniel Tudor deplasându-se prin casă cu un cuțit în mână. El a susținut că nu intenționa să-și rănească soția și că episodul pornise după ce ar fi constatat dispariția unor bijuterii și bunuri de lux în valoare de aproximativ un milion de euro.

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Inclusiv gențile de firmă au ajuns rapid în centrul poveștii. Daniel Tudor a confirmat în fața polițiștilor că îi spusese soției că îi va distruge toate accesoriile și hainele. În proces, acesta a explicat că ar fi folosit cuțitul doar pentru a tăia cutiile în care Ramona își ținea gențile și bijuteriile.

Judecătorii nu au considerat însă explicația suficient de credibilă. Motivarea arată că Tudor ar fi revenit din subsol în living având în continuare cuțitul asupra sa, moment în care i-a cerut din nou soției explicații despre genți și bijuterii.

Cea mai tensionată scenă este surprinsă chiar pe telefonul Ramonei. Femeia refuză în mod repetat să meargă împreună cu soțul în subsol, spune că îi este frică și îl roagă să o lase în pace. Atunci se aude replica lui Daniel Tudor: „Îți umflu capul!”.

Daniel Tudor și-a amenințat soția cu un cuțit

Imediat după, pe înregistrare se aude zgomotul unui obiect metalic, despre care instanța spune că este compatibil cu căderea unui cuțit pe o suprafață dură. Daniel Tudor a susținut că acel moment ar demonstra că renunțase voluntar la obiect.

Judecătorii au apreciat însă că scena depășea limitele unei simple dispute conjugale.

Planul ca soția să plece din casă: apă în pat, haine pe geam și un cuțit pe noptieră

Dosarul scoate însă la iveală și alte discuții dintre cei doi, poate chiar mai spectaculoase. Din înregistrări audio mai vechi, instanța spune că Tudor îi descria soției diverse modalități prin care ar fi urmat să o determine să plece din casă.

„Pârâtul îi descria reclamantei că îi va turna apă în pat și va pretinde că aceasta a acționat în acest fel, că va dormi cu un cuțit pe noptieră, că îi va bloca autoturismul și va găsi explicații pentru intervenția poliției ori că îi va arunca hainele pe geam și va pretinde că reclamanta însăși le-a aruncat”, se arată în motivare.

Judecătorii au apreciat că asemenea afirmații nu puteau fi privite doar ca vorbe spuse la nervi, ci conturau o conduită de intimidare psihologică. Daniel Tudor a recunoscut, de altfel, în timpul interogatoriului că „și-a pierdut cumpătul”.

Războiul dintre cei doi nu s-ar fi purtat însă doar în jurul genților și bijuteriilor. Instanța vorbește și despre presiuni legate de participațiile sociale și de bunurile familiei. În mesajele purtate cu fratele Ramonei apar formulările că femeia trebuia „să înțeleagă adevărul” și „să fie ascultătoare”.

Mai există și un element care adaugă și mai mult mister poveștii: filmarea camerei de supraveghere din living, exact locul unde s-ar fi desfășurat o parte importantă a conflictului, nu mai apare nici în sistemul locuinței, nici printre probe.

Ramona a susținut că înregistrarea ar fi fost ștearsă după ce soțului i s-a permis să revină în casă pentru a-și lua obiectele personale. Instanța nu a stabilit cine a șters filmarea, însă a remarcat că Daniel Tudor nu a oferit o explicație concretă și plauzibilă pentru dispariția acesteia și a apreciat versiunea femeii ca fiind verosimilă.

Judecătoria Sectorului 1 a emis un ordin de protecție pentru două luni și l-a obligat pe Daniel Tudor să păstreze o distanță de minimum 200 de metri față de soția sa și de domiciliul acesteia.

NU RATA: A venit nota de plată pentru milionarul cu leafă-record, după ce și-a amenințat soția. Divorț și împărțirea unei averi colosale!

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