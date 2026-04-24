Ce pedeapsă a primit milionarul cu cel mai mare salariu încasat de la stat. Instanța a dat verdictul după scandalul cu soția

În urmă cu câteva zile, lumea bună a Capitalei era zguduită de un scandal cu un scenariu cu numai în telenovele mai vezi. Protagoniștii au fost milionarul Daniel Tudor și soția lui, Ramona, care în urma unei discuții mai tensionate au ajuns la cuțite. La propriu. Într-un acces de furie, bărbatul a amenințat-o pe consoarta lui cu cuțitul, iar de acolo, așa cum era de așteptat, lucrurile au escaladat. Ramona a mers la poliție, a cerut un ordin de protecție împotriva partenerului ei de viață, iar milionarul s-a ales cu o brățară de monitorizare. CANCAN.RO are detalii despre cum au evoluat lucrurile între cei doi.

Un scandal cum rar mai vezi a avut loc în buricul Bucureștiului, în crucea nopții. Între milionarul Daniel Tudor și soția lui (fostă fină, dar vom detalia imediat și acest aspect) a izbucnit o ceartă monstruoasă, care s-a soldat cu intervenția autorităților. Ramona a fost amenințată cu cuțitul de partenerul ei de viață și a mers de poliție, i s-au luat declarații, apoi a cerut un ordin de protecție.

Ordin de protecție despre care nu se știa inițial dacă va fi contestat sau nu la judecătorie, dar care a fost confirmat astăzi, 24 aprilie, conform portal.just.ro. Disputa dintre cei doi s-ar fi declanșat în urma unei discuții contradictorii în ceea ce privește divorțul, iar milionarul a avut o reacție neașteptată.

Milionarul Daniel Tudor a primit ordin de protecție

Povestea celor doi este una cel puțin interesantă. În trecut, Daniel Tudor era numit milionarul cu cel mai mare salariu încasat de la stat, aproape 200.000 de lei lunar, fiind fostul șef al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Ramona, fostă câștigătoare Miss în 2005, i-a fost consilieră, iar la vremea respectivă, ea era căsătorită cu un alt milionar, și anume Savas Gunata. Relația dintre cei doi a evoluat rapid, iar familiile Tudor-Gunata au ajuns să se împrietenească.

Ba mult decât atât, milionarul a fost cel care i-a devenit părinte spiritual fiicei Ramonei. Iar de la naș-fină până la o poveste amoroasă pe care nimeni nu o anticipa a fost doar un pas. Cei doi s-au îndrăgostit, deși erau ambii căsătoriți, iar după ceva vreme au decis să-și unească destinele. Povestea celor doi a durat ani buni, dar cum în orice relație nu e totul doar lapte și miere, lucrurile au început să se șubrezească. Iar de acolo până la certuri și chiar amenințări grave a fost doar un pas.

