Festivalul bizar care a adunat peste 1.000 de oameni la Copenhaga. Coafura controversată care face din nou furori

Tunsoarea cu chică, celebră pentru aspectul său inconfundabil, scurtă în față și lungă în spate, continuă să împartă opiniile și să atragă admiratori în întreaga lume. Peste 1.000 de persoane s-au adunat la Copenhaga pentru a participa la Campionatul Danez al tunsorilor cu chică, un eveniment spectaculos care a transformat una dintre cele mai controversate coafuri într-o adevărată vedetă.

Copenhaga a găzduit cel mai spectaculos concurs dedicat tunsorilor cu chică

O mulțime entuziastă s-a adunat în centrul capitalei daneze pentru a celebra una dintre cele mai neobișnuite și rezistente tendințe capilare din ultimele decenii.

Campionatul Danez al tunsorilor cu chică 2026, organizat pe o scenă în aer liber, a reunit 12 concurenți și peste 1.000 de spectatori veniți să admire cele mai creative variante ale celebrei coafuri.

Evenimentul a ajuns deja la a patra ediție și se bucură de o popularitate tot mai mare în Danemarca.

Totul a pornit de la un transplant de păr

Organizatorul competiției, Steffen Stiw Weber, un electrician în vârstă de 37 de ani, spune că ideea campionatului a apărut după ce și-a făcut un transplant de păr și a decis să își lase o chică.

Inițial, acesta și-ar fi dorit să participe la o competiție similară organizată în Statele Unite, însă regulamentul nu îi permitea acest lucru deoarece nu era cetățean american.

„Am zis: bine, atunci trebuie să organizez unul aici, în Danemarca”, a declarat acesta.

Weber consideră că succesul acestui stil este legat și de nevoia oamenilor de a se diferenția într-o lume dominată de perfecțiunea afișată pe rețelele sociale.

„Cred că, într-o cultură în care totul trebuie să fie perfect pe social media și peste tot în jur, oamenii simt nevoia să iasă în evidență și să fie diferiți”, a explicat el.

Cum au fost evaluați concurenții

Participanții au fost notați pentru stil, originalitate, unicitate și prestația scenică.

Fiecare concurent a avut la dispoziție 60 de secunde pentru a urca pe scenă și a-și prezenta tunsoarea.

Unul dintre membrii juriului, Bobby Agren, proprietarul a două saloane de coafură din Copenhaga, a explicat ce apreciază la o chică reușită.

„Îmi place finețea, originalitatea și nostalgia pe care o transmite. Îmi place când pare ridicolă sau poate chiar urâtă, dar într-un mod frumos”, a declarat acesta.

Bere, dans și o chică inspirată de steagul Danemarcei

Evenimentul a inclus momente extravagante și pline de energie.

Unii concurenți au băut bere pe scenă, alții au dansat spectaculos, iar publicul a avut parte chiar și de un recital live de saxofon.

Una dintre cele mai apreciate apariții a fost cea a unui participant care și-a aranjat chica astfel încât să semene cu steagul Danemarcei.

Mulțimea a scandat, a aplaudat și a susținut fiecare concurent, transformând competiția într-un adevărat festival.

După fiecare reprezentație, jurații ridicau cartonașele cu punctajele acordate.

Marele câștigător a impresionat pe trambulină

Premiul cel mare a fost câștigat de Thomas Berg, muncitor în construcții în vârstă de 43 de ani.

Acesta a cucerit juriul după ce a sărit frenetic pe o trambulină purtând un echipament sport verde-neon și o bentiță portocalie care completa perfect tunsoarea sa cu chică.

„Cred că este pur și simplu distractiv. Este o mare petrecere. Este plăcut să fii puțin diferit și să ieși din tipare.”, a spus Berg după ce și-a ridicat trofeul.

O coafură care a traversat generații

Deși tunsoarea cu chică există de zeci de ani, termenul internațional „mullet” a devenit celebru după ce trupa Beastie Boys l-a folosit în piesa „Mullet Head”, lansată în 1994.

Coafura a fost extrem de populară în rândul jucătorilor de hochei și al muzicienilor din anii ’80, însă ulterior a ieșit din tendințe.

La un moment dat, revista Vogue a descris-o drept „cea mai controversată coafură din istorie”.

Tunsoarea cu chică revine în forță

În ultimii ani, această coafură a revenit spectaculos în modă.

Revista britanică i-D a declarat anul 2020 drept „anul tunsorii cu chică”, după ce pandemia a închis saloanele de înfrumusețare, iar milioane de oameni și-au lăsat părul să crească.

Astăzi, competiții dedicate acestui stil sunt organizate în numeroase țări. Luna trecută, Belgia a găzduit chiar și Cupa Europeană a tunsorilor cu chică.

Pentru juratul Bobby Agren, revenirea acestei coafuri nu este deloc surprinzătoare.

„Revine la fiecare 20-30 de ani. Moda funcționează mereu în cicluri”, a concluzionat acesta.

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