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Festivalul bizar care a adunat peste 1.000 de oameni la Copenhaga. Coafura controversată care face din nou furori

De: Diana Cernea 13/06/2026 | 00:50
Festivalul bizar care a adunat peste 1.000 de oameni la Copenhaga. Coafura controversată care face din nou furori
Concursul de tunsoare cu chică, sursa-colaj CANCAN.RO
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Tunsoarea cu chică, celebră pentru aspectul său inconfundabil, scurtă în față și lungă în spate, continuă să împartă opiniile și să atragă admiratori în întreaga lume. Peste 1.000 de persoane s-au adunat la Copenhaga pentru a participa la Campionatul Danez al tunsorilor cu chică, un eveniment spectaculos care a transformat una dintre cele mai controversate coafuri într-o adevărată vedetă.

Copenhaga a găzduit cel mai spectaculos concurs dedicat tunsorilor cu chică

O mulțime entuziastă s-a adunat în centrul capitalei daneze pentru a celebra una dintre cele mai neobișnuite și rezistente tendințe capilare din ultimele decenii.

Campionatul Danez al tunsorilor cu chică 2026, organizat pe o scenă în aer liber, a reunit 12 concurenți și peste 1.000 de spectatori veniți să admire cele mai creative variante ale celebrei coafuri.

Evenimentul a ajuns deja la a patra ediție și se bucură de o popularitate tot mai mare în Danemarca.

Totul a pornit de la un transplant de păr

Organizatorul competiției, Steffen Stiw Weber, un electrician în vârstă de 37 de ani, spune că ideea campionatului a apărut după ce și-a făcut un transplant de păr și a decis să își lase o chică.

Inițial, acesta și-ar fi dorit să participe la o competiție similară organizată în Statele Unite, însă regulamentul nu îi permitea acest lucru deoarece nu era cetățean american.

„Am zis: bine, atunci trebuie să organizez unul aici, în Danemarca”, a declarat acesta.

Weber consideră că succesul acestui stil este legat și de nevoia oamenilor de a se diferenția într-o lume dominată de perfecțiunea afișată pe rețelele sociale.

„Cred că, într-o cultură în care totul trebuie să fie perfect pe social media și peste tot în jur, oamenii simt nevoia să iasă în evidență și să fie diferiți”, a explicat el.

Cum au fost evaluați concurenții

Participanții au fost notați pentru stil, originalitate, unicitate și prestația scenică.

Fiecare concurent a avut la dispoziție 60 de secunde pentru a urca pe scenă și a-și prezenta tunsoarea.

Unul dintre membrii juriului, Bobby Agren, proprietarul a două saloane de coafură din Copenhaga, a explicat ce apreciază la o chică reușită.

„Îmi place finețea, originalitatea și nostalgia pe care o transmite. Îmi place când pare ridicolă sau poate chiar urâtă, dar într-un mod frumos”, a declarat acesta.

Bere, dans și o chică inspirată de steagul Danemarcei

Evenimentul a inclus momente extravagante și pline de energie.

Unii concurenți au băut bere pe scenă, alții au dansat spectaculos, iar publicul a avut parte chiar și de un recital live de saxofon.

Una dintre cele mai apreciate apariții a fost cea a unui participant care și-a aranjat chica astfel încât să semene cu steagul Danemarcei.

Mulțimea a scandat, a aplaudat și a susținut fiecare concurent, transformând competiția într-un adevărat festival.

După fiecare reprezentație, jurații ridicau cartonașele cu punctajele acordate.

Marele câștigător a impresionat pe trambulină

Premiul cel mare a fost câștigat de Thomas Berg, muncitor în construcții în vârstă de 43 de ani.

Acesta a cucerit juriul după ce a sărit frenetic pe o trambulină purtând un echipament sport verde-neon și o bentiță portocalie care completa perfect tunsoarea sa cu chică.

„Cred că este pur și simplu distractiv. Este o mare petrecere. Este plăcut să fii puțin diferit și să ieși din tipare.”, a spus Berg după ce și-a ridicat trofeul.

O coafură care a traversat generații

Deși tunsoarea cu chică există de zeci de ani, termenul internațional „mullet” a devenit celebru după ce trupa Beastie Boys l-a folosit în piesa „Mullet Head”, lansată în 1994.

Coafura a fost extrem de populară în rândul jucătorilor de hochei și al muzicienilor din anii ’80, însă ulterior a ieșit din tendințe.

La un moment dat, revista Vogue a descris-o drept „cea mai controversată coafură din istorie”.

Tunsoarea cu chică revine în forță

În ultimii ani, această coafură a revenit spectaculos în modă.

Revista britanică i-D a declarat anul 2020 drept „anul tunsorii cu chică”, după ce pandemia a închis saloanele de înfrumusețare, iar milioane de oameni și-au lăsat părul să crească.

Astăzi, competiții dedicate acestui stil sunt organizate în numeroase țări. Luna trecută, Belgia a găzduit chiar și Cupa Europeană a tunsorilor cu chică.

Pentru juratul Bobby Agren, revenirea acestei coafuri nu este deloc surprinzătoare.

„Revine la fiecare 20-30 de ani. Moda funcționează mereu în cicluri”, a concluzionat acesta.

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