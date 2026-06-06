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Pare un decor de film SF, dar este real. Orașul european care s-a transformat într-o lume fantastică din flori

De: Diana Cernea 07/06/2026 | 00:50
Pare un decor de film SF, dar este real. Orașul european care s-a transformat într-o lume fantastică din flori
Orașul transformat de flori, sursa-colaj CANCAN.RO
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În fiecare primăvară, Londra găsește o nouă modalitate de a-și pune în valoare farmecul. Puține evenimente reușesc însă să surprindă această magie la fel de bine precum „Chelsea in Bloom”, festivalul care aduce împreună florile, moda, arta și imaginația pe străzile unuia dintre cele mai elegante cartiere ale capitalei britanice.

O călătorie florală „dincolo de această lume”

Ediția din 2026 a avut tema „Out of This World” („Dincolo de această lume”), transformând cartierul Chelsea într-o adevărată grădină cosmică.

Vizitatorii au fost întâmpinați de instalații inspirate de planete, sculpturi zodiacale, referințe la Lună și decoruri botanice spectaculoase care păreau desprinse dintr-un univers fantastic.

Organizat în paralel cu celebrul RHS Chelsea Flower Show, festivalul a transformat zone precum King’s Road, Sloane Square, Pavilion Road și Duke of York Square într-o expoziție florală în aer liber, unde fațadele istorice și vitrinele magazinelor de lux au devenit parte dintr-o experiență artistică impresionantă.

Peste 125 de magazine, hoteluri și cafenele au participat

Mai mult de 125 de buticuri, restaurante, hoteluri și branduri de modă s-au alăturat celui mai mare festival floral gratuit din Londra.

Însă „Chelsea in Bloom” nu mai este de mult doar un eveniment dedicat florilor. În ultimii ani, s-a transformat într-un adevărat fenomen cultural, în care designul floral se întâlnește cu moda, poveștile vizuale, sustenabilitatea și creativitatea.

Plimbarea prin Chelsea în timpul festivalului oferă o experiență aproape cinematografică. Planete uriașe realizate integral din flori apar printre clădirile elegante ale cartierului, astronauți florali întâmpină vizitatorii la intrarea în magazine, iar arcadele inspirate de constelații transformă străzile obișnuite în decoruri de poveste.

Un festival inspirat de tendințele actuale din modă

Tema cosmică a ediției din acest an reflectă perfect direcțiile care domină în prezent lumea modei și a culturii vizuale.

Astrologia, misticismul, dorința de evadare și estetica futuristă continuă să inspire colecțiile marilor designeri și tendințele din mediul online.

Materialele metalizate, broderiile inspirate de stele și planete, paletele de culori care amintesc de lumina Lunii și siluetele suprarealiste au fost reinterpretate în aranjamente florale spectaculoase, oferind festivalului o identitate contemporană și sofisticată.

Un eveniment care aparține întregului oraș

Unul dintre aspectele care fac „Chelsea in Bloom” atât de special este faptul că nu se desfășoară într-un spațiu închis.

Spre deosebire de expozițiile tradiționale, festivalul invită întregul oraș să participe. Case de modă exclusiviste stau alături de cafenele independente, arhitectura istorică se îmbină cu sculpturi florale avangardiste, iar străzile devin o adevărată scenă de prezentare.

Această combinație între eleganță, accesibilitate și creativitate este una dintre caracteristicile care definesc spiritul londonez.

Accent pe sustenabilitate și creativitate responsabilă

Dincolo de impactul vizual impresionant, festivalul pune un accent tot mai mare pe sustenabilitate.

Multe dintre instalațiile din acest an au fost realizate folosind materiale reciclate, structuri reutilizabile și flori provenite din surse locale.

Organizatorii au dorit astfel să reflecte preocupările tot mai importante din industria luxului și a designului privind consumul responsabil și creativitatea sustenabilă.

Succesul constant al evenimentului se explică prin faptul că oferă mai mult decât simple decorațiuni spectaculoase.

Pentru câteva zile, Londra devine mai colorată, mai visătoare și mai teatrală. Orașul pare suspendat undeva între realitate și fantezie, oferind exact acel tip de evadare pe care mulți oameni îl caută într-o lume dominată de tehnologie și experiențe digitale.

„Chelsea in Bloom” reamintește că frumusețea autentică poate fi trăită direct: flori pe care le poți mirosi, străzi pe care le poți explora și opere de artă pe care le poți admira fără ecranul unui telefon între tine și ele.

Pentru turiști, fotografi, pasionați de modă și iubitori ai artei, ediția din 2026 a demonstrat încă o dată că Londra creează adevărate atmosfere.

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