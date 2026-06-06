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De la divertisment la tratament? Desenele Anime analizate ca posibil instrument împotriva depresiei

De: Diana Cernea 06/06/2026 | 22:10
De la divertisment la tratament? Desenele Anime analizate ca posibil instrument împotriva depresiei
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock
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Un psihiatru italian stabilit în Japonia testează o metodă neobișnuită de terapie pentru depresie: consilierea prin personaje anime. Potrivit Daily Sabah, studiul-pilot desfășurat la Universitatea Yokohama încearcă să afle dacă avatarurile inspirate din manga și jocuri video îi pot ajuta pe tineri să vorbească mai ușor despre problemele lor emoționale.

Cum funcționează terapia cu personaje anime

Psihiatrul Francesco Panto spune că anime-urile l-au ajutat încă din adolescență, când se simțea diferit și izolat în Sicilia rurală. Acesta a declarat pentru AFP:

„Manga și anime-ul au fost pentru mine un sprijin emoțional uriaș”

În cadrul studiului, 20 de tineri cu vârste între 18 și 29 de ani, care prezentau simptome de depresie, au participat timp de șase luni la ședințe online de consiliere.

Psihologii apăreau pe ecran sub forma unor avataruri anime, cu voce modificată digital. Participanții puteau alege dintre șase personaje create special pentru proiect, fiecare inspirat din arhetipuri populare din manga japoneză.

Printre ele se aflau o figură maternă protectoare, un personaj misterios „ca un prinț” sau eroi care se confruntă cu anxietate, traumă sau tulburări emoționale.

De ce ar funcționa această metodă

Potrivit cercetătorilor, „filtrul fanteziei” îi ajută pe oameni să se simtă mai relaxați și mai puțin judecați.

Un participant de 24 de ani a spus că a fost atras de descrierea unui personaj care „căuta adevărata putere”, simțind că îl poate ajuta să își înțeleagă propriile probleme.

Cercetătorii au monitorizat inclusiv ritmul cardiac și somnul participanților pentru a analiza efectele terapiei asupra depresiei.

Psihiatrul Francesco Panto consideră că anime-ul poate crea o conexiune emoțională mai ușoară, mai ales pentru persoanele care evită terapia clasică din cauza anxietății sau a stigmatului social.

Japonia caută soluții pentru sănătatea mintală

Proiectul vine într-un context delicat pentru Japonia, unde mulți tineri se confruntă cu fenomenul „ikizurasa” — dificultatea de a se adapta și de a trăi în societate.

Mio Ishii, unul dintre coordonatorii studiului, spune că există încă o mare rușine asociată cu cererea de ajutor psihologic.

Datele citate de World Economic Forum arată că doar 6% dintre japonezi apelaseră la consiliere psihologică pentru probleme de sănătate mintală până în 2022, un procent mult mai mic decât în Europa sau SUA.

Anime-ul care oferă „poftă de viață”

Participantul de 24 de ani a mărturisit că anime-urile i-au oferit „voința de a trăi”, văzând personaje care luptă pentru visele lor.

Cercetătorii cred că această metodă ar putea deveni utilă la nivel global și chiar ar putea fi integrată în viitor cu inteligența artificială. Mio Ishii declară:

„Anime-ul și tehnologia pot reduce barierele psihologice și rușinea legată de sănătatea mintală”

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