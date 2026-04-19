Specialiști explică unul dintre secretele fericirii. De ce nu gândirea pozitivă, ci reducerea nevoii de validare externă contează mai mult

Deși mult timp fericirea a fost asociată cu gândirea pozitivă, recunoștința sau diverse practici de dezvoltare personală, psihologia modernă sugerează că adevărata sursă a stării de bine ar putea fi cu totul alta: capacitatea de a depinde mai puțin de validarea externă.

Potrivit unei analize publicate de Geediting, oamenii care par mai echilibrați emoțional nu sunt neapărat cei care își „antrenează” constant optimismul, ci cei care au învățat să nu își mai bazeze valoarea personală pe aprobarea celorlalți. În esență, diferența nu stă în cât de mult caută fericirea, ci în cât de puțin depind de confirmarea din exterior.

Psihologia arată că dorința de validare externă este profund umană și are rădăcini evolutive. Oamenii au fost, timp de mii de ani, dependenți de apartenența la grup pentru supraviețuire, iar aprobarea celorlalți a funcționat ca un semnal de siguranță socială. Chiar și astăzi, validarea sub formă de aprecieri, complimente sau recunoaștere activează sistemul de recompensă al creierului și produce o senzație temporară de bine.

Problema apare atunci când această nevoie devine principalul motor al comportamentului. În loc să acționeze din convingeri proprii, oamenii ajung să își ajusteze alegerile, opiniile și chiar identitatea în funcție de reacțiile celor din jur.

Fericirea trebuie să vină din interior, nu din exterior

Conform cercetărilor din psihologie, diferența esențială dintre persoanele mai stabile emoțional și cele mai dependente de validare ține de sursa stimei de sine. Atunci când valoarea personală este „condiționată” de factori externi, cum ar fi succes, imagine, aprobarea altora, aceasta devine fragilă și fluctuantă.

În schimb, oamenii cu o stimă de sine mai solidă își bazează identitatea pe valori interne, nu pe feedback constant. Aceștia nu sunt imuni la opinia celorlalți, dar nu o transformă într-un criteriu principal de autoevaluare. Un element central identificat de psihologi este motivația internă. Atunci când acțiunile sunt ghidate de valori personale, nu de recompense externe, nivelul de stabilitate emoțională crește. În acest caz, validarea devine un bonus, nu o necesitate.

Specialiștii subliniază că nu este vorba despre eliminarea completă a nevoii de recunoaștere, ceea ce ar fi nerealist, ci despre reducerea dependenței de aceasta. Oamenii care reușesc acest lucru tind să fie mai rezilienți, mai puțin afectați de critică și mai constanți în deciziile lor.

