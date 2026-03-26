Acasă » Știri » De ce unii oameni suportă rutina, iar alții se simt sufocați. Răspunsul nu ține de personalitate

De ce unii oameni suportă rutina, iar alții se simt sufocați. Răspunsul nu ține de personalitate

De: Daniel Matei 26/03/2026 | 06:10
Sursa foto: Shutterstock

Există oameni care pot trăi practic aceeași zi, din nou și din nou, ani la rând, fără să pară afectați. Se trezesc la aceeași oră, urmează aceeași rutină, fac aceleași lucruri și nu par deranjați de repetiție.

Pentru alții însă, acest tip de viață se simte ca o formă de sufocare. Aceeași structură, aceleași ore, aceleași activități — toate creează o senzație de blocaj și neliniște.

Mult timp, diferența dintre aceste două tipuri de oameni a fost pusă pe seama personalității. Unii ar fi „mai disciplinați”, alții „mai spontani”. Unii ar avea nevoie de varietate, în timp ce alții preferă stabilitatea.

Dar cercetările sugerează că explicația reală este alta. Nu este vorba, în primul rând, despre cine ești ca persoană. Este vorba despre cât control ai avut asupra rutinei tale.

De ce unii nu suportă rutina, iar alții nu pot fără ea

O analiză realizată de Psychology Today a explorat exact acest paradox: modul în care menținerea unei rutine stricte poate funcționa ca un act de eliberare, de fapt.

Articolul a examinat ritualurile zilnice ale scriitorilor, artiștilor și gânditorilor care au ales în mod deliberat repetiția extremă, argumentând că structura a devenit un cadru pentru autonomie creativă, mai degrabă decât o cușcă.

Distincția-cheie era originea rutinei. Atunci când rutina era selectată, curată și ajustată în timp, aceasta funcționa ca un schelet de sprijin. Când era moștenită, preluată implicit sau impusă de circumstanțe pe care nimeni nu le-a ales activ, funcționa ca o cămașă de forță.

Cercetările despre autonomie în mediul academic sugerează că percepția de autonomie poate sprijini persistența și performanța, în timp ce absența acesteia poate contribui la procrastinare și epuizare. Structura poate fi similară în ambele cazuri. Variabila este dacă persoana simte că are o alegere reală în cadrul acelei structuri.

Descoperirea se aplică direct și în viața adultă. Aceeași rutină. Experiență internă radical diferită. Iar declanșatorul nu este personalitatea. Este capacitatea de a alege.

