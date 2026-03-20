De ce unii oameni încă mai scriu în agende, deși suntem în era digitală. Cum explică psihologii comportamentul lor

De: Daniel Matei 21/03/2026 | 00:50
Sursa foto: Shutterstock

Obiceiul generației X de a scrie pe hârtie își are originea în modul în care le-a fost format creierul într-o perioadă pre-digitală, când tehnologia nu oferea alternative rapide pentru stocarea și procesarea informației.

Pentru această generație, notarea de mână nu era doar o preferință, ci o necesitate zilnică, strâns legată de educație, muncă și organizarea vieții personale. În lipsa dispozitivelor moderne, memoria și scrisul erau instrumente esențiale, ceea ce a contribuit la dezvoltarea unor tipare cognitive diferite față de cele ale generațiilor crescute în era digitală, spun psihologii, citați de geediting.com.

De ce unii oameni încă mai scriu în agende?

Scrisul de mână implică procese cognitive complexe, activând simultan mai multe zone ale creierului, inclusiv cele responsabile de limbaj, memorie și coordonare motorie. Acest tip de activitate favorizează o procesare mai profundă a informației, deoarece presupune selectarea ideilor importante și reformularea lor într-un mod personal.

Spre deosebire de tastare, care poate deveni un act mecanic, scrisul pe hârtie obligă la reflecție și la o implicare activă în conținut, ceea ce duce la o mai bună înțelegere și retenție a informațiilor.

Profesorul Michael A. Smith de la Universitatea din Maryland explică perfect acest lucru: „Actul fizic al scrisului angajează creierul în moduri care nu pot fi reproduse. Când scriem de mână, nu doar înregistrăm informații, ci le procesăm mai profund.”

Contextul social în care a crescut generația X

În plus, contextul în care a crescut generația X a pus accent pe concentrare și pe un ritm mai lent de lucru. Fără notificări constante sau acces instant la internet, procesul de învățare și organizare era mai liniar și mai profund. Agendele, caietele și notițele scrise de mână reprezentau principalele instrumente de gestionare a informației, iar acest lucru a consolidat obiceiul de a scrie pentru a gândi și a reține.

Pe de altă parte, generațiile mai tinere, obișnuite cu tehnologia digitală, procesează informația într-un mod diferit, punând accent pe viteză, eficiență și multitasking. Accesul rapid la date reduce nevoia de memorare, iar tastarea a devenit principalul mod de interacțiune cu informația.

Un studiu realizat de Universitatea din Stavanger a constatat că aproximativ 40% dintre membrii Generației Z raportează dificultăți cu scrisul de mână. Dar iată problema: nu este vorba doar de a se chinui să scrie cu grijă. Cei care nu pot scrie bine ratează, de fapt, beneficii cognitive pe care Generația X le consideră de la sine înțelese.

Aceste diferențe nu indică o superioritate a unei generații asupra alteia, ci reflectă adaptarea creierului la mediul în care fiecare a fost formată. Astfel, preferința pentru scrisul de mână în rândul generației X este mai degrabă rezultatul unei formări cognitive specifice decât o respingere a tehnologiei moderne.

