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A renunțat la tot și s-a mutat pe o insulă izolată. Mai puțin de 60 de oameni locuiesc acolo

De: David Ioan 06/06/2026 | 23:18
A renunțat la tot și s-a mutat pe o insulă izolată. Mai puțin de 60 de oameni locuiesc acolo
A renunțat la tot și s-a mutat pe o insulă izolată. Mai puțin de 60 de oameni locuiesc acolo. Foto: Instagram
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Maebh Howell, o tânără din Marea Britanie, a decis să își schimbe radical stilul de viață și să renunțe la aglomerația urbană pentru a lucra ca menajeră pe Fair Isle, considerată cea mai izolată insulă locuită a Regatului Unit. Mutarea a venit după o perioadă în care s‑a simțit deconectată de propriul oraș, în ciuda dimensiunilor sale mari.

După ce a terminat facultatea în 2024, își imagina un parcurs obișnuit în Londra, alături de prieteni. În realitate, locuind cu părinții și lucrând într-un post administrativ în domeniul sănătății, a ajuns să se simtă fără direcție.

A renunțat la tot și s-a mutat pe o insulă izolată

„Mă simțeam extrem de izolată, ca și cum orașul meu nu avea nimic de oferit pentru mine”, a mărturisit ea.

Schimbarea a apărut după ce mama ei i-a arătat un anunț pentru un job pe insula Lundy, în Canalul Bristol. Cum vizitase anterior locul și fusese impresionată de natură, a aplicat imediat. În mai puțin de o lună și-a dat demisia, și-a strâns lucrurile și a plecat spre noul început.

Pe Lundy a întâlnit un voluntar cu experiență pe alte insule izolate, precum Skokholm și Fair Isle. Poveștile acestuia au convins-o să încerce o viață și mai retrasă, astfel că a aplicat pentru un post de menajeră la Observatorul de Păsări din Fair Isle. În 2025 s-a mutat oficial acolo.

Fair Isle, aflată la aproximativ 300 de mile de cel mai apropiat oraș mare și cu o populație sub 60 de locuitori, este accesibilă doar cu avionul sau feribotul. Sosirea a fost încărcată de emoții.

„Când feribotul se apropia, eram cuprinsă de o combinație de teamă și entuziasm”.

Comunitatea a primit-o imediat.

„Oamenii zâmbeau, mă salutau și se prezentau imediat”, a spus ea.

De fiecare dată când feribotul aduce provizii, localnicii se adună la debarcader pentru a ajuta.

„Chiar dacă nu așteaptă nimic pentru ei, toată lumea se implică”, a adăugat tânăra.

Mai puțin de 60 de oameni locuiesc acolo

A învățat să tricoteze modele tradiționale Fair Isle și a participat la activități specifice zonei, precum „Hill Caa”, procesul de strângere și tundere a oilor sălbatice.

„Am găsit aici o comunitate pe care niciodată n-am avut-o în orașul meu natal”, a declarat ea.

Izolarea și vremea schimbătoare rămân provocări.

„Când ceața se lasă sau vântul devine prea puternic, avioanele și bărcile nu mai pot ajunge. Asta înseamnă că uneori rămânem fără fructe proaspete sau lapte, dar ne descurcăm cu ce avem”.

Locuința, utilitățile și mâncarea sunt acoperite de angajator, ceea ce i-a permis să economisească. Totuși, cel mai mare avantaj rămâne accesul direct la natură.

„Uneori, balenele trec pe lângă insulă, iar să alerg pe dealuri pentru a le vedea de aproape este de neuitat”.

Deși există aspecte ale vieții de pe continent care îi lipsesc, experiențele și oamenii întâlniți pe insulă compensează.

„Niciodată nu mi-am imaginat că voi ajunge să lucrez ca menajeră pe o insulă izolată, dar sunt atât de fericită că așa s-a întâmplat”, a spus ea.

„Mă simt mai fericită decât am fost în ultimii ani”.

Povestea ei nu este singulară. O altă femeie a renunțat la funcția de manager în Beijing și trăiește singură pe o insulă pustie, câștigând 430 de dolari pe lună, fără să regrete alegerea

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