Planta banală care a devenit delicatesă de lux. Un kilogram se vinde cu preț uriaș

O cultură ignorată de mulți agricultori a ajuns să aducă profituri uriașe celor puțini care încă o produc. Cererea a explodat după ce planta a fost introdusă în gastronomia de lux, iar prețurile au urcat la niveluri greu de imaginat.

Principalele zone de producție sunt în Europa de Vest, deși în trecut planta era cultivată și în regiunea balcanică. Este vorba despre hamei, o specie redescoperită și transformată într-un ingredient premium.

Planta banală care a devenit delicatesă de lux

Lăstarii tineri de hamei au devenit una dintre cele mai rare delicatese europene, fiind apreciați pentru textura fină și gustul discret amărui. Sezonul extrem de scurt și producția limitată au dus la creșteri spectaculoase de preț, un kilogram ajungând chiar la 1.000 de euro pe anumite piețe. Bucătarii din restaurantele de top îi includ în meniuri exclusiviste, comparându-i adesea cu sparanghelul sălbatic datorită aspectului și valorii nutritive.

Pe lângă utilizarea în gastronomie, hameiul rămâne un ingredient esențial pentru industria berii, motiv pentru care mulți cultivatori preferă contractele ferme cu fabricile de bere. Specialiștii agricoli susțin că planta nu este exploatată la adevăratul ei potențial în Europa de Est și Sud, amintind că țări precum Croația aveau odinioară culturi extinse de hamei.

Un kilogram se vinde cu preț uriaș

Astăzi, lăstarii fragezi sunt considerați o adevărată bijuterie culinară în restaurantele de lux din Europa. Prețul ridicat nu este dictat de tendințe trecătoare, ci de raritatea lor și de dificultatea procesului de recoltare.

Hameiul crește adesea spontan, este greu de cultivat în mod organizat, iar culesul se face manual într-o perioadă foarte scurtă. În plus, lăstarii sunt extrem de perisabili și trebuie consumați imediat după recoltare, ceea ce limitează distribuția la piețele locale și la restaurantele care colaborează direct cu mici producători.

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