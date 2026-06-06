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Ioan Ion își caută familia biologică după ce a fost adoptat în Belgia: „Am visat asta toată viața”

De: David Ioan 06/06/2026 | 19:48
Ioan Ion își caută familia biologică după ce a fost adoptat în Belgia: „Am visat asta toată viața”
Ioan Ion își caută familia biologică după ce a fost adoptat în Belgia: „Am visat asta toată viața”. Foto: Facebook
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Un român adoptat în Belgia își caută familia biologică din Bihor, după ce a fost despărțit de aceasta imediat după naștere.

Bărbatul, care la venirea pe lume purta numele Ioan Ion, s‑a născut la Oradea pe 2 octombrie 1993 și face apel la oameni să distribuie mesajul în speranța că va fi recunoscut.

Ioan Ion își caută familia biologică după ce a fost adoptat în Belgia

El spune că, potrivit informațiilor pe care le are, mama sa se numea Ofelia Ion și locuia în comuna Bratca, satul Delureni, cunoscut și ca Beznea, din județul Bihor. La scurt timp după naștere, copilul a rămas în spitalul din Oradea, apoi a fost transferat la Leagănul de Copii, unde a stat până în 1998, când a fost adoptat de o familie din Belgia.

Foto: Facebook

„Am visat asta toată viața”

Bărbatul afirmă că părinții adoptivi i‑au oferit tot ce îi lipsise în primii ani și le este profund recunoscător, însă dorința de a‑și afla originile nu l‑a părăsit niciodată.

„Știu că vremurile erau grele atunci și nu vreau să învinuiesc pe nimeni. Tot ce îmi doresc este să îmi pot găsi familia biologică. Am visat acest lucru toată viața mea”, a transmis el.

Ioan speră ca mesajul să ajungă la rude, la foști vecini ai mamei sale sau la persoane care își amintesc circumstanțele în care a fost separat de familie.

„Mă puteți ajuta distribuind acest anunț cât mai mult posibil și poate cineva mă va recunoaște. Vă mulțumesc din suflet!”, este apelul său.

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