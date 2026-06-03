Theo Rose rupe tăcerea despre cea mai grea perioadă din viața ei. Artista a spus totul abia acum

Theo Rose a vorbit deschis despre una dintre cele mai complicate etape din viața ei, explicând într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram cum a resimțit trecerea la rolul de mamă și cum a încercat să mențină un echilibru între familie și carieră.

Declarațiile ei oferă o perspectivă rară asupra presiunilor din spatele unei imagini publice aparent bine organizate.

Theo Rose rupe tăcerea despre cea mai grea perioadă din viața ei

Totul a pornit de la întrebarea unui urmăritor care a remarcat că artista pare să aibă o rutină impecabilă.

„Pare că ai viața destul de organizată. E greu să te împarți între a fi mamă, dar și artistă?”, a fost mesajul primit de Theo Rose.

Artista a răspuns fără rețineri, lăsând să se vadă cât de dificil a fost procesul de adaptare.

„Primii 2 ani au fost de sacrificiu. A trebuit să tai ori dintr-o parte, ori din alta. Dar oricum a fost jihad. O dată hormonal că aveam mintea praștie, dar și ca program. N-am știut deloc să mă organizez, am clacat de foarte multe ori, lucru pe care nu l-am arătat nici aici și nici în jurul meu așa prea mult. Nu s-au dus pe o rază mai mult decât primul strat de prieteni, cum ar veni.”

Mărturisirea ei arată că perioada de după naștere a venit cu presiuni emoționale, oboseală și dificultăți profesionale, aspecte pe care nu le-a expus public până acum.

Artista a spus totul abia acum

Theo Rose a explicat că, în timp, lucrurile s-au schimbat, iar modul în care își gestionează timpul este acum diferit. Artista spune că a învățat să își prioritizeze mai atent activitățile și să își protejeze momentele petrecute alături de copil.

„Acum sunt mult mai atentă, selectez altfel lucrurile, prețuiesc mai mult timpul meu, îmi mai laes liber în anumite perioade ca să petrec timp special cu copilul, să facem niște activități, ne legăm de anumite perioade sau evenimente importante.”

Experiența acumulată în ultimii ani a ajutat-o să își clarifice prioritățile și să privească altfel ritmul intens al vieții profesionale.

„Cred că a dispărut și perioada aia cu vălul de pe ochi și acum sunt mai relaxată și mai atentă și prioritizez mult mai bine lucrurile”, a încheiat artista.

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