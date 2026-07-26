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Marea, noua formă de terapie. Cum ne ajută marile întinderi de apă în lupta cu trauma, anxietatea și dependențele?

De: Diana Cernea 26/07/2026 | 08:40
Marea, noua formă de terapie. Cum ne ajută marile întinderi de apă în lupta cu trauma, anxietatea și dependențele?
Marea ca formă de terapie, sursa-colaj CANCAN.RO
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Expunerea la apa mării, a râurilor sau a lacurilor este tot mai des folosită ca metodă complementară în tratarea traumelor, anxietății și dependențelor. Potrivit publicației The Guardian, tot mai multe studii și programe terapeutice arată că așa-zisa „blue-space therapy” poate reduce stresul, îmbunătăți starea de spirit și sprijini recuperarea psihică.

Marea, noua formă de terapie

Dave Phillips, fost caporal în armata britanică, spune că marea i-a salvat viața. După ce a pierdut mai multe persoane apropiate și s-a confruntat ani la rând cu stres post-traumatic netratat, a ajuns în pragul sinuciderii pe o stâncă din Cornwall.

Ulterior, a cerut ajutor specializat și a intrat în programul organizației britanice Turn to Starboard, care îi ajută pe veterani să-și depășească traumele prin navigație. Astăzi participă la o expediție în jurul Marii Britanii la bordul unor veliere istorice și spune că marea i-a redat bucuria de a trăi.

„Îți amintește că ești viu”, spune Sally Terry, directoarea organizației, care afirmă că a văzut numeroși participanți redescoperindu-și echilibrul emoțional pe mare.

„Blue Mind”, teoria care a schimbat modul în care privim apa

Deși curele cu apă de mare sunt cunoscute încă din epoca victoriană, conceptul modern de „blue space” a devenit popular după apariția cărții Blue Mind, publicată în 2014 de biologul marin Wallace J. Nichols.

Acesta susține, pe baza studiilor neurologice și psihologice, că simpla prezență în apropierea apei poate reduce nivelul hormonului stresului, cortizolul, și poate crește starea de bine. În ultimii ani, numărul organizațiilor care folosesc surfingul, navigația, înotul sau alte activități acvatice în scop terapeutic a crescut spectaculos.

Sophie Pyne, cofondatoarea programului Waves of Recovery din California, spune că în 2022 cunoștea aproximativ 50 de astfel de inițiative la nivel mondial, iar astăzi sunt peste 100. Programul folosește surfingul ca metodă complementară pentru persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mintală sau dependențe.

Apa calmează creierul și ajută organismul să se regleze

Geografa Catherine Kelly, specializată în studiul spațiilor albastre, explică faptul că apa produce un tip special de relaxare pe care alte medii naturale nu îl oferă în aceeași măsură.

În apropierea apei, respirația încetinește, umerii se relaxează, iar atenția devine mai puțin tensionată, oferind creierului o pauză de la suprastimularea provocată de ecrane și de ritmul vieții moderne.

Terapiile se extind și sub apă. În California, psihiatrul James Jung, fost militar american, utilizează scufundările și freedivingul pentru a ajuta pacienții să își regleze sistemul nervos și să își proceseze traumele.

Specialiștii subliniază însă că terapiile bazate pe apă nu înlocuiesc tratamentele medicale sau psihoterapia, ci funcționează ca metode complementare de recuperare.

Cercetarea în domeniul „blue-space therapy” este încă la început, însă interesul comunității științifice și al sistemelor de sănătate crește constant, pe măsură ce apar dovezi privind beneficiile contactului cu oceanele, râurile și lacurile asupra sănătății mintale.

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