Un nou sistem bazat pe inteligență artificială promite scanări complete ale corpului în mai puțin de un minut

O companie americană specializată în inteligență artificială anunță dezvoltarea unei tehnologii care ar putea revoluționa imagistica medicală. Noul sistem promite să realizeze scanări complete ale corpului în mai puțin de 60 de secunde, reducând semnificativ timpul necesar investigațiilor comparativ cu RMN-urile și tomografiile computerizate clasice.

Un proiect medical dezvoltat de Midjourney

Compania americană de inteligență artificială Midjourney a anunțat că lucrează la dezvoltarea unui sistem inovator de scanare corporală completă, denumit „Midjourney Scanner”.

Proiectul va fi realizat prin intermediul unei noi divizii, numită „Midjourney Medical”, și are ca obiectiv crearea unei tehnologii capabile să ofere imagini medicale similare celor obținute prin rezonanță magnetică, dar într-un timp mult mai scurt.

Reprezentanții companiei au precizat că dispozitivul nu este încă un produs comercial și se află în faza de dezvoltare și cercetare.

Cum va funcționa noua tehnologie

Potrivit informațiilor publicate de companie, sistemul este conceput pentru a funcționa într-un bazin cu apă de mică adâncime. Pacientul va fi scanat cu ajutorul unui inel format din numeroși senzori ultrasonici care vor trimite unde sonore din multiple unghiuri către corp.

Semnalele reflectate vor fi apoi colectate și analizate de sisteme susținute de inteligență artificială, care vor transforma datele obținute în imagini detaliate ale organismului.

Obiectivul declarat al companiei este ca întreaga procedură să dureze mai puțin de 60 de secunde.

Conceptul „Midjourney Spa”

Midjourney intenționează să lanseze această tehnologie într-un format neobișnuit, sub conceptul numit „Midjourney Spa”. Primul centru de acest tip ar urma să fie deschis în San Francisco în anul 2027.

Potrivit planurilor prezentate, locația va include piscine cu apă caldă, saune, zone pentru băi reci și spații speciale dedicate scanărilor corporale.

Compania susține că acest concept urmărește să combine monitorizarea stării de sănătate cu experiențele de wellness și recuperare.

Planuri ambițioase pentru următorii ani

În următoarele 12 luni, Midjourney intenționează să se concentreze pe dezvoltarea algoritmilor și a componentelor hardware necesare funcționării sistemului.

De asemenea, compania va desfășura studii și teste de cercetare pentru a pregăti lansarea primului său „spa de cercetare”.

Planurile sunt și mai ambițioase pe termen lung. Reprezentanții companiei afirmă că până în 2028 doresc să treacă la o a treia generație a scannerului, iar până în 2031 urmăresc să creeze o rețea globală formată din peste 50.000 de astfel de dispozitive.

Ce informații va putea oferi scannerul

În prima etapă, tehnologia va furniza utilizatorilor hărți detaliate ale compoziției corporale, oferind informații despre structura și starea organismului.

Pentru dezvoltarea unor funcții medicale mai avansate, compania a anunțat că intenționează să transmită periodic rezultatele testelor și cercetărilor către autoritățile de reglementare din Statele Unite, inclusiv către Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA).

Dacă proiectul va avea succes, noul sistem ar putea deschide calea către o nouă generație de investigații medicale rapide, bazate pe inteligență artificială și ultrasunete.

CITEȘTE ȘI: Succesul profesional în era inteligenței artificiale ar putea depinde de abilități pe care AI nu le poate copia

Noua plăcere interzisă a Generației Z. Tinerii renunță la alcool, dar devin dependenți de cofeină