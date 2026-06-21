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Succesul profesional în era inteligenței artificiale ar putea depinde de abilități pe care AI nu le poate copia

De: Diana Cernea 21/06/2026 | 08:40
Succesul profesional în era inteligenței artificiale ar putea depinde de abilități pe care AI nu le poate copia
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Pe măsură ce inteligența artificială pătrunde în tot mai multe domenii, mulți angajați se tem că vor fi înlocuiți de tehnologie. Totuși, specialiștii în resurse umane și dezvoltarea forței de muncă susțin că există o serie de competențe profund umane pe care AI nu le poate reproduce cu ușurință. Potrivit unei analize publicate de Daily Sabah, empatia, gândirea critică, judecata morală și capacitatea de a construi relații ar putea deveni cele mai valoroase atuuri profesionale ale viitorului.

Abilitățile „durabile” care rezistă în fața revoluției AI

Maria Flynn, președinta organizației Jobs for the Future, afirmă că cele mai rezistente competențe în fața automatizării sunt cele care țin de natura umană.

„Construirea relațiilor, gestionarea conflictelor, capacitatea de a motiva oamenii și judecata etică sunt lucruri pe care inteligența artificială nu le poate înlocui cu ușurință”, explică aceasta.

Specialiștii folosesc tot mai des termenul de „abilități durabile”, adică acele competențe care își păstrează valoarea indiferent de schimbările economice, tehnologice sau de pe piața muncii. Chiar și în domenii tehnice, precum IT-ul, companiile caută candidați care pot comunica eficient, pot coordona echipe și pot lua inițiative.

Empatia și relațiile interumane rămân de neînlocuit

Experții consideră că una dintre cele mai importante diferențe dintre oameni și inteligența artificială este capacitatea de a înțelege emoțiile celorlalți. Profesorul Marco Iansiti de la Harvard Business School spune că a realizat acest lucru în timpul unei internări în spital.

„O asistentă medicală poate avea un impact extraordinar prin felul în care comunică și se raportează la pacient. Există o conexiune umană pe care nu aș fi găsit-o la un robot”, afirmă acesta.

În opinia sa, AI poate prelua sarcini administrative și repetitive, eliberând timp pentru ca personalul medical să ofere îngrijire și sprijin emoțional pacienților.

Aceeași logică se aplică și în afaceri. Construirea unor relații solide cu clienții, colegii și partenerii de afaceri reprezintă o valoare greu de replicat de către algoritmi.

„Dacă ai clienți care au încredere în tine de zece ani, această relație are o valoare reală și nu poate fi transferată pur și simplu unei inteligențe artificiale”, explică Iansiti.

Gândirea critică și judecata morală devin mai importante ca niciodată

Deși AI poate genera rapid informații și răspunsuri, experții avertizează că rezultatele nu sunt întotdeauna corecte. Amalia Kaufman, specialistă în educație la Universitatea California Irvine, subliniază că utilizatorii trebuie să își dezvolte capacitatea de analiză și verificare a informațiilor.

„Trebuie să ai cunoștințe și gândire critică pentru a înțelege când AI greșește. Este esențial să verifici faptele”, spune ea.

În plus, inteligența artificială întâmpină dificultăți atunci când trebuie să ia decizii morale sau să gestioneze situații ambigue.

„AI poate imita existența unei conștiințe pentru că a citit despre ea, dar nu are cu adevărat o conștiință”, afirmă profesorul Iansiti.

Potrivit acestuia, oamenii iau decizii folosind experiențe de viață, emoții și intuiție – elemente care lipsesc sistemelor actuale de inteligență artificială.

Creativitatea și capacitatea de a lua decizii rămân atuuri specific umane

Un alt domeniu în care oamenii își păstrează avantajul este creativitatea. Heather Stefanski, director de dezvoltare profesională în cadrul companiei McKinsey, spune că diferențierea reală vine din ideile originale și din capacitatea de a lua decizii atunci când nu există un răspuns clar.

„Dacă folosim cu toții aceeași soluție oferită de AI pentru a rezolva problemele, atunci cum ne mai putem diferenția?”, întreabă ea.

Specialiștii cred că viitorul muncii nu va ține de competiția dintre oameni și inteligența artificială, ci de colaborarea dintre cele două părți. În acest context, competențele umane precum empatia, discernământul, creativitatea și gândirea critică ar putea deveni mai valoroase ca niciodată.

„Lucrurile care ne fac cu adevărat umani vor continua să fie cele care ajută societatea să prospere”, concluzionează Maria Flynn. „De aceea este important să le recunoaștem, să le cultivăm și să le apreciem într-o lume care se schimbă rapid.”

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