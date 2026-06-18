„Generația șomerilor”: un milion de tineri fără job, studii sau formare profesională. „Am fost abandonați de sistem”

Tot mai mulți tineri din Marea Britanie se confruntă cu o realitate dură: nu au un loc de muncă, nu urmează studii și nici programe de formare profesională. Potrivit unui reportaj publicat de revista Dazed, aproximativ un milion de tineri britanici fac parte din categoria NEET (Not in Employment, Education or Training), cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani.

Pentru mulți dintre ei, șomajul prelungit a devenit o sursă de anxietate, izolare și lipsă de perspectivă.

Mii de aplicații trimise, sute de refuzuri și nicio șansă reală

Dave Martin, în vârstă de 25 de ani, locuiește încă în casa părinților săi, lângă Milton Keynes. Deși a absolvit Facultatea de Științe ale Mediului în urmă cu patru ani, nu a reușit să obțină niciun loc de muncă stabil. Tânărul spune că își petrece lunile aplicând la orice post disponibil, de la manipulant bagaje și lucrător în bucătărie până la barista sau angajat în depozite. De fiecare dată însă se lovește de refuzuri.

„Astăzi am fost respins pentru un post de picker într-un depozit al unui supermarket”, povestește el.

Situația nu este singulară. Lily-Rose Bisson, o tânără de 20 de ani din Leeds, estimează că a trimis peste 200 de aplicații înainte de a găsi un job part-time ca ospătăriță, dar că a fost concediată la scurt timp după prima tură. Ea spune că multe companii folosesc inteligența artificială pentru a selecta candidații, iar răspunsurile automate vin uneori la mai puțin de o oră după trimiterea CV-ului.

„Petrec ore întregi completând formulare și scriind scrisori de intenție, iar nimeni nu se uită peste ele”, afirmă tânăra.

Criza locurilor de muncă afectează sănătatea mintală

Raportul realizat de Alan Milburn identifică problemele de sănătate mintală drept una dintre principalele cauze ale fenomenului. Aproximativ 43% dintre tinerii NEET spun că tulburările psihice reprezintă motivul principal pentru care nu pot lucra, față de 24% în 2011. Totuși, mulți dintre cei afectați susțin că relația este inversă: lipsa locurilor de muncă le afectează sănătatea mintală.

„Nu este vorba că nu vrem să muncim și folosim sănătatea mintală ca scuză. Vrem să lucrăm, dar nu găsim nimic. Tocmai asta ne afectează psihic”, spune Lily-Rose.

Dave mărturisește că se trezește frecvent la ora patru dimineața, cu sentimentul apăsător că viața trece pe lângă el.

„Rareori mai adorm la loc. Trăiesc într-o stare permanentă de oboseală și anxietate”, spune acesta.

Potrivit unui studiu realizat de University College London, perioadele lungi petrecute în afara pieței muncii și a sistemului educațional lasă urme pe termen lung asupra veniturilor și sănătății mintale, efectele fiind vizibile chiar și la vârsta maturității.

Tineri fără job, studii sau formare profesională

Pentru mulți tineri, problema depășește simpla găsire a unui loc de muncă. Ei simt că le-au fost confiscate oportunități considerate normale pentru generațiile anterioare: independența financiară, cumpărarea unei locuințe, întemeierea unei familii sau dezvoltarea unei afaceri.

Catherina, în vârstă de 24 de ani, nu a reușit să obțină un job full-time de când a terminat facultatea în 2023.

„Dacă nu câștigi bani, nu poți să faci lucrurile pe care ți le dorești: să călătorești, să îți cumperi o casă sau să îți întemeiezi o familie”, spune ea.

Experții susțin că sunt necesare mai multe programe de formare susținute de stat și o evaluare reală a eficienței celor deja existente. Însă Dave se teme că măsurile ar putea veni prea târziu pentru generația lui.

„Toată atenția este îndreptată către cei sub 20 de ani. Există o categorie de oameni ca mine care au ratat primul pas în carieră și au fost abandonați de sistem”, afirmă el.

În ciuda dificultăților, unii tineri încearcă să rămână optimiști. Catherina continuă să aplice la locuri de muncă, se întâlnește cu prietenii, ascultă podcasturi și își ocupă timpul cu grădinăritul.

„Nu am renunțat. Sunt în continuare hotărâtă să reușesc. Cred doar că generațiile mai în vârstă ar trebui să aibă mai multă compasiune pentru tinerii adulți”, spune ea.

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