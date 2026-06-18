Acasă » Știri » „Generația șomerilor”: un milion de tineri fără job, studii sau formare profesională. „Am fost abandonați de sistem”

„Generația șomerilor”: un milion de tineri fără job, studii sau formare profesională. „Am fost abandonați de sistem”

De: Diana Cernea 18/06/2026 | 06:10
„Generația șomerilor”: un milion de tineri fără job, studii sau formare profesională. „Am fost abandonați de sistem”
Tinerii nu mai găsesc locuri de muncă, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Tot mai mulți tineri din Marea Britanie se confruntă cu o realitate dură: nu au un loc de muncă, nu urmează studii și nici programe de formare profesională. Potrivit unui reportaj publicat de revista Dazed, aproximativ un milion de tineri britanici fac parte din categoria NEET (Not in Employment, Education or Training), cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani.

Pentru mulți dintre ei, șomajul prelungit a devenit o sursă de anxietate, izolare și lipsă de perspectivă.

Mii de aplicații trimise, sute de refuzuri și nicio șansă reală

Dave Martin, în vârstă de 25 de ani, locuiește încă în casa părinților săi, lângă Milton Keynes. Deși a absolvit Facultatea de Științe ale Mediului în urmă cu patru ani, nu a reușit să obțină niciun loc de muncă stabil. Tânărul spune că își petrece lunile aplicând la orice post disponibil, de la manipulant bagaje și lucrător în bucătărie până la barista sau angajat în depozite. De fiecare dată însă se lovește de refuzuri.

„Astăzi am fost respins pentru un post de picker într-un depozit al unui supermarket”, povestește el.

Situația nu este singulară. Lily-Rose Bisson, o tânără de 20 de ani din Leeds, estimează că a trimis peste 200 de aplicații înainte de a găsi un job part-time ca ospătăriță, dar că a fost concediată la scurt timp după prima tură. Ea spune că multe companii folosesc inteligența artificială pentru a selecta candidații, iar răspunsurile automate vin uneori la mai puțin de o oră după trimiterea CV-ului.

„Petrec ore întregi completând formulare și scriind scrisori de intenție, iar nimeni nu se uită peste ele”, afirmă tânăra.

Criza locurilor de muncă afectează sănătatea mintală

Raportul realizat de Alan Milburn identifică problemele de sănătate mintală drept una dintre principalele cauze ale fenomenului. Aproximativ 43% dintre tinerii NEET spun că tulburările psihice reprezintă motivul principal pentru care nu pot lucra, față de 24% în 2011. Totuși, mulți dintre cei afectați susțin că relația este inversă: lipsa locurilor de muncă le afectează sănătatea mintală.

„Nu este vorba că nu vrem să muncim și folosim sănătatea mintală ca scuză. Vrem să lucrăm, dar nu găsim nimic. Tocmai asta ne afectează psihic”, spune Lily-Rose.

Dave mărturisește că se trezește frecvent la ora patru dimineața, cu sentimentul apăsător că viața trece pe lângă el.

„Rareori mai adorm la loc. Trăiesc într-o stare permanentă de oboseală și anxietate”, spune acesta.

Potrivit unui studiu realizat de University College London, perioadele lungi petrecute în afara pieței muncii și a sistemului educațional lasă urme pe termen lung asupra veniturilor și sănătății mintale, efectele fiind vizibile chiar și la vârsta maturității.

Tineri fără job, studii sau formare profesională

Pentru mulți tineri, problema depășește simpla găsire a unui loc de muncă. Ei simt că le-au fost confiscate oportunități considerate normale pentru generațiile anterioare: independența financiară, cumpărarea unei locuințe, întemeierea unei familii sau dezvoltarea unei afaceri.

Catherina, în vârstă de 24 de ani, nu a reușit să obțină un job full-time de când a terminat facultatea în 2023.

„Dacă nu câștigi bani, nu poți să faci lucrurile pe care ți le dorești: să călătorești, să îți cumperi o casă sau să îți întemeiezi o familie”, spune ea.

Experții susțin că sunt necesare mai multe programe de formare susținute de stat și o evaluare reală a eficienței celor deja existente. Însă Dave se teme că măsurile ar putea veni prea târziu pentru generația lui.

„Toată atenția este îndreptată către cei sub 20 de ani. Există o categorie de oameni ca mine care au ratat primul pas în carieră și au fost abandonați de sistem”, afirmă el.

În ciuda dificultăților, unii tineri încearcă să rămână optimiști. Catherina continuă să aplice la locuri de muncă, se întâlnește cu prietenii, ascultă podcasturi și își ocupă timpul cu grădinăritul.

„Nu am renunțat. Sunt în continuare hotărâtă să reușesc. Cred doar că generațiile mai în vârstă ar trebui să aibă mai multă compasiune pentru tinerii adulți”, spune ea.

CITEȘTE ȘI: Generația Z adoră filmele de groază. Experții spun că realitatea i-a speriat deja suficient

Închirierea hainelor pare soluția perfectă pentru planetă. Experții avertizează însă că realitatea este mai complicată

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât de sănătoasă sunt alimentele congelate, de fapt. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic
Știri
Cât de sănătoasă sunt alimentele congelate, de fapt. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic
Doliu în fotbalul francez. Eric Roy a murit la 58 de ani după o luptă discretă cu cancerul. Omagii emoționante din întreaga lume a fotbalului
Știri
Doliu în fotbalul francez. Eric Roy a murit la 58 de ani după o luptă discretă cu cancerul.…
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Mediafax
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație...
Un interpret celebru de muzică lăutărească și unul dintre instrumentiștii săi de bază, ridicați de Poliție. Lele, interogat în dosarul Ștoacă
Gandul.ro
Un interpret celebru de muzică lăutărească și unul dintre instrumentiștii săi de bază,...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se...
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid de prevenție pentru navetiști
Adevarul
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid...
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum...
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER...
Parteneri
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Zina Dumitrescu ar fi împlinit 90 de ani. Amintirile Marinei Almășan: „Era ca o vulpe bătrână, trecuse prin viață.” Ultimele fotografii din azil cu „Mama Zina”
Click.ro
Zina Dumitrescu ar fi împlinit 90 de ani. Amintirile Marinei Almășan: „Era ca o vulpe...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului...
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în oferta săptămânii
go4it.ro
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în...
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Un interpret celebru de muzică lăutărească și unul dintre instrumentiștii săi de bază, ridicați de Poliție. Lele, interogat în dosarul Ștoacă
Gandul.ro
Un interpret celebru de muzică lăutărească și unul dintre instrumentiștii săi de bază, ridicați de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât de sănătoasă sunt alimentele congelate, de fapt. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic
Cât de sănătoasă sunt alimentele congelate, de fapt. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic
Doliu în fotbalul francez. Eric Roy a murit la 58 de ani după o luptă discretă cu cancerul. Omagii ...
Doliu în fotbalul francez. Eric Roy a murit la 58 de ani după o luptă discretă cu cancerul. Omagii emoționante din întreaga lume a fotbalului
Produsul de lux redus cu 30% în LIDL. Costă doar 23.79 lei, începând de astăzi
Produsul de lux redus cu 30% în LIDL. Costă doar 23.79 lei, începând de astăzi
Tom Holland confirmă că s-a căsătorit cu Zendaya în secret: „Ea este persoana pe care am căutat-o”
Tom Holland confirmă că s-a căsătorit cu Zendaya în secret: „Ea este persoana pe care am căutat-o”
Test de perspicacitate | Descoperiți toate cele 3 diferențe dintre mașina din dreapta și cea din ...
Test de perspicacitate | Descoperiți toate cele 3 diferențe dintre mașina din dreapta și cea din stânga!
Check in | Cât costă alcoolul în Dubai? Am plătit mai mult decât pe cazare
Check in | Cât costă alcoolul în Dubai? Am plătit mai mult decât pe cazare
Vezi toate știrile