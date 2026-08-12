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Pro TV ”reciclează” concurenții de la Insula iubirii pentru Burlacii: Foc în Paradis. Cine sunt ispitele care intră în cursă

De: Andreea Stăncescu 12/08/2026 | 12:35
Pro TV ”reciclează” concurenții de la Insula iubirii pentru Burlacii: Foc în Paradis. Cine sunt ispitele care intră în cursă
Fostele ispite care vor participa la Burlacii: Foc în Paradis / Sursa foto Social media
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Noua producție de la PRO TV „reciclează” ispite cunoscute de la „Insula Iubirii”. Tina Ulmeanu și Nicoleta Balint, care au participat la celebrul reality show, fac parte din distribuția „Burlacii: Foc în Paradis”, noul format de dating care pune la bătaie un premiu de 50.000 de euro. 

În „Burlacii: Foc în Paradis”, participanții trebuie să formeze conexiuni pentru a rămâne în competiție. Trandafirul devine esențial, iar cei care nu primesc unul riscă eliminarea. Pe parcurs, noi concurenți vor intra în joc și pot schimba echilibrul format în paradisul exotic din Turcia.

Tina Ulmeanu și Nicoleta Balint participă la „Burlacii: Foc în Paradis”

Tina Ulmeanu, în vârstă de 31 de ani, este content creator și a devenit cunoscută publicului după apariția în „Insula Iubirii”. Energică și carismatică, se descrie drept o persoană empatică, dar recunoaște că este directă și nu are foarte multă răbdare. După o relație de trei ani pe care a considerat-o toxică, aceasta este pregătită pentru o nouă experiență și pentru o posibilă poveste de iubire.

Sursa foto: Instagram

Nicoleta Balint, în vârstă de 29 de ani, lucrează în marketing și a fost, la rândul ei, ispită în „Insula Iubirii”. Competitivă și sigură pe ea, concurenta își dorește un partener care să o respecte, să o facă să râdă și să îi ofere stabilitate emoțională. Participarea la noul show îi oferă șansa de a cunoaște oameni noi și de a construi o posibilă conexiune.

Sursa foto: Instagram

Pe lista primilor concurenți anunțați de PRO TV se află și Cristina Ionașcu, alături de cele două foste ispite. Tânăra are 26 de ani, este hostess și model. Ea participă la show fără să își fi stabilit un scenariu clar. Își dorește un bărbat amuzant, respectuos, inteligent și atent.

Sursa foto: Instagram

Printre primii concurenți anunțați se află și Karim Chaker, în vârstă de 23 de ani, fost sportiv de performanță. A practicat baschet timp de 12 ani și este ambițios și energic. Tânărul intră în competiție pentru experiență, pentru a ieși din zona de confort și pentru a-și găsi o posibilă parteneră.

Sursa foto: Instagram

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