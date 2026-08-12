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Emre e istorie! Andreea BLD se mărită cu Adam, după ce a fost acuzată de infidelitate

De: Irina Vlad 12/08/2026 | 12:12
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Andreea BLD a ajuns la capătul răbdării! După nenumărate certuri și scandaluri cu Emre Munir, care a acuzat-o de infidelitate, creatoarea de conținut a anunțat că se mărită cu alt bărbat. 

Povestea de dragoste dintre Andreea BLD și Emre Munir este de domeniul trecutului. La scurt timp după despărțirea de fostul iubit, creatoarea de conținut a plecat într-o escapadă la mare, însă nu singură, ci împreună cu Adam, noul partener alături de care trăiește o idilă.

Andreea BLD vrea să se mărite cui Adam

După câteva luni de iubire intensă, Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit cu scandal. Motivul pare să fi fost chiar escapada de la mare a influenceriței. Fostul iubit al acesteia a vorbit recent despre neînțelegerile dintre ei și a susținut că totul ar fi pornit după ce el a vorbit public despre despărțire și despre o presupusă apropiere a Andreei de un alt bărbat.

„Tot ce vreau să spun e că am fost sunat de tatăl ei și amenințat că mă dă la avocați și așa mai departe. Este un mesaj, în care i-am spus: „Andreea, îți dau o șansă să spui adevărul. Nu vreau să îți fac rău, vreau să îți asumi faptul că până joi ai fost cu mine, joi seară ai găsit motiv să ne despărțim ca tu să mergi la mare cu băiețașul ăsta”. Voi nu v-ați asumat, tatăl tău a sunat-o pe mama mea, amenințări cu avocații și să spui minciuni cum că eu te amenințam”, a spus Emre Munir, pe TikTok.

Ei bine, la câteva zile distanță, Andreea confirmă faptul că a fost la mare cu Adam, bărbatul de care s-a apropiat în ultima perioadă, însă asta nu este nimic. Într-un videoclip pe TikTok, ea și-a asumat relația cu noul iubit și le-a spus urmăritorilor, mai în glumă, mai în serios, că urmează să se mărite cu el. Relația pare să fie cât se poate de serioasă, în momentul filmării, ea se afla alături de Adam și de părinții ei într-o vacanță la munte.

„Gata, frate, eu îmi asum, efectiv, mă mărit cu Adam. Care e problema? Mă cert cu Emre de atâta timp, nu mai pot. Am decis să merg cu sora lui la mare, după care a venit și el, ne-am înțeles, ne-am plăcut. Gata, mă mărit. Văzut, plăcut, luat, nu ca la Emre, am stat șase luni să își revină.

M-am certat și la Beach, please!, ne-am făcut de râs și acolo, ne-am certat încontinuu. Ne-am despărțit de 100 de ori. Așa văzut, plăcut, măritat, i-am zis omului că nu mai vreau să am treabă cu tine de atunci. Eu i-am dat mesaj atunci că m-am văzut cu Adam la mare. Deci sunt o asumată. O să urmeze nunta. Acum sunt la munte cu Adam și părinții mei și o să începem să căutăm locație pentru nuntă”, a spus Andreea BLD, pe TikTok.

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