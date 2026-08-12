Cum a reacționat Gabriela Cristea la anunțul lui Cătălin Măruță. Ce mesaj i-a transmis după ce prezentatorul a dezvăluit noul proiect de la Antena 1

Cătălin Măruță se pregătește să revină pe micul ecran cu un nou proiect la Antena 1, după câteva luni de pauză. Acesta i-a luat locul lui Denise Rifai la „Furnicuțele”. Anunțul prezentatorului a stârnit reacții în mediul online, iar printre cei care i-au transmis un mesaj s-a numărat și Gabriela Cristea.

După plecarea lui Denise Rifai de la pupitrul „Furnicuțele”, unde a prezentat primul sezon, emisiunea va avea un nou prezentator. Cătălin Măruță preia rolul și începe astfel o nouă etapă profesională la Antena 1, urmând să fie văzut din această toamnă în noul format.

În acest timp, Denise Rifai se va îndrepta, la rândul ei, către un alt proiect tot la Antena 1, după șase ani petrecuți la Kanal D.

Ce i-a transmis Gabriela Cristea lui Cătălin Măruță

După ce Cătălin Măruță a făcut public faptul că va face parte din echipa emisiunii „Furnicuțele”, Gabriela Cristea a reacționat la postarea acestuia și i-a lăsat în secțiunea de comentarii mai multe emoji-uri cu rachete. Emoji-ul 🚀 transmite ideea de nou început, lansare, energie și evoluție. Astfel, vedeta îi este alături și îl susține în noul său proiect de la Antena 1.

Cătălin Măruță nu a rămas indiferent la mesajul primit de la Gabriela Cristea. Prezentatorul a reacționat la comentariul acesteia și i-a răspuns, la rândul său, cu o inimă și o îmbrățișare, semn că a primit cu bucurie mesajul transmis de colega sa.

În „Furnicuțele”, Măruță va interacționa cu invitați din domenii diverse, de la divertisment și sport până la antreprenoriat, politică și mediul online. Formatul va combina discuțiile din platou cu momente de umor și provocări, iar personajele Scamă și Blană vor avea un rol important în dinamica emisiunii, intervenind cu întrebări și situații neașteptate.

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