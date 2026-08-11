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Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini

De: Denisa Crăciun 11/08/2026 | 13:33
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
Gabriela Cristea, despre casa din Italia/ sursa foto: social media
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Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, și-au cumpărat o casă în Italia. Acum urmează să fie demolată în totalitate, pentru a se construi în locul ei o altă casă, folosită în scop turistic. Prezentatoarea TV a ajuns pe șantier și a împărtășit cu fanii ei primele imagini. 

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV. În ultima vreme s-a dedicat familiei, astfel că nu a mai avut apariții televizate. Cu toate acestea, este activă în mediul online, iar recent a dezvăluit că a ajuns la casa din Italia care urmează să fie demolată complet. În locul ei, vor construi alta mult mai spectaculoasă, însă până atunci vedeta este pe șantier și povestește cum decurg lucrările. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată

Gabriela și Tavi au cumpărat o casă în apropiere de mare, în Italia. Aceștia au în plan să o dărâme complet, pentru a construi o pensiune de lux. Până la afacerea profitabilă, prezentatoarea TV a ajuns pe șantier să verifice cum decurg lucrurile. Ea a împărtășit imagini pe rețelele de socializare și a povestit despre problemele tehnice pe care echipa de muncitori le-a întâmpinat și din cauza cărora sunt nevoiți să ia o pauză.

Există un stâlp de electricitate stradal, care trebuie mutat, o să vină să îl mute și după aceea se dărâmă casa toată, rând pe rând, pentru că, așa cum v-am spus, toată cărămida aceasta o să se recupereze, cât se poate recupera din ea, majoritatea se va recupera. Este o cărămidă foarte valoroasă, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea, despre casa din Italia/ sursa foto: social media
Gabriela Cristea, despre casa din Italia/ sursa foto: social media

De asemenea, ea a explicat că nu va arunca nimic. Vedeta a decis să recicleze materialele de construcție din care a fost ridicată casa veche pentru a construi pensiunea. Ea a spus că o parte din cărămidă vor fi folosite la construcția nouă, iar materialele care nu mai sunt de folos se vor transforma în balast, important pentru ridicarea noii clădiri.

Tot ce cade de aici, să știți că nu se aruncă. Se face balast, care o să intre la umplutura pentru baza casei noi. Practic nimic nu se aruncă, totul se reciclează. Cândva o să fie o casă care să renască din propria cenușă. Între timp s-a făcut și curățenie pe teren și ne uitam că e wow, a mai declarat ea.

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Le-a dat replica tuturor. Gabriela Cristea, mesaj sincer după comentariile răutăcioase

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