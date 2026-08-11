Corina Caragea, imagini speciale din vacanța în Ibiza. Ce a impresionat-o la insula spaniolă

Corina Caragea a bifat încă o destinație de vacanță vara aceasta. Ea a ajuns în Ibiza, unul dintre cele mai exclusiviste locuri din lume. Prezentatoarea de la PRO TV a împărtășit cu fanii ei din mediul online detalii impresionante despre ce i-a plăcut cel mai mult.

Corina Caragea este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. Ea adoră să exploreze lumea și merge adesea în diferite destinații de vacanță. De această dată, vedeta a ajuns în Ibiza, acolo unde a amânat de nenumărate ori să meargă.

Bruneta a fost mai sinceră ca niciodată și a povestit pe rețelele de socializare despre experiența sa și ce i-a plăcut cel mai mult la insula spaniolă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce spune vedeta despre celebra destinație de vacanță

Deși a amânat de multe ori să meargă în Ibiza, așteptarea a meritat pentru ea. Corina Caragea s-a rezumat la un singur cuvânt atunci când a explicat cum ar descrie ea celebra destinație de vacanță: „libertate”.

Vedeta de la PRO TV susține că indiferent de vârsta pe care o ai, în Ibiza trăiești propria experiență. În plus, a precizat că atmosfera plăcută de pe insula din Marea Mediteraneană se datorează faptului că oamenii nu sunt preocupați de cei din jur.

Mi-a plăcut Ibiza. Deși am amânat-o multă vreme. Dacă ar fi să o descriu într-un singur cuvânt, acela ar fi «libertate». Nu contează câți ani ai, cum arăți, de unde vii, câți bani ai sau ce muzică asculți. Nimeni nu pare prea preocupat de ce face celălalt. Fiecare își trăiește propria versiune de Ibiza, a spus Corina Caragea, pe Instagram.

De asemenea, ea a relatat că există varietate în ceea ce privește modul de distracție. Aceasta spune că poți să dansezi până dimineață sau să dormi devreme, astfel că fiecare alege ce își dorește.

Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10. Să cheltuiești o avere sau să stai cu prosopul pe plajă. Să fii extravagant sau complet anonim, a mai adăugat ea.

Cum a fost la aeroport în Ibiza

Corina Caragea a vorbit și despre experiența unică pe care a trăit-o la aeroport. Bruneta a descris atmosfera din aeroport ca pe un after-party, pentru că oamenii erau abia ieșiți din cluburi, obosiți, dormind în poziții nemaivăzute, dar fericiți.

Iar aeroportul e ultimul capitol al experienței: oameni abia ieșiți din cluburi, dormind pe scaune, pe bagaje sau în orice poziție pe care anatomia umană o permite. În Ibiza, nu trebuie să te încadrezi. Doar să te distrezi!, a încheiat prezentatoarea TV.

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