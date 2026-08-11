Acasă » Știri » Corina Caragea, imagini speciale din vacanța în Ibiza. Ce a impresionat-o la insula spaniolă

Corina Caragea, imagini speciale din vacanța în Ibiza. Ce a impresionat-o la insula spaniolă

De: Denisa Crăciun 11/08/2026 | 12:52
Corina Caragea, imagini speciale din vacanța în Ibiza. Ce a impresionat-o la insula spaniolă
Corina Caragea, vacanță în Ibiza/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Corina Caragea a bifat încă o destinație de vacanță vara aceasta. Ea a ajuns în Ibiza, unul dintre cele mai exclusiviste locuri din lume. Prezentatoarea de la PRO TV a împărtășit cu fanii ei din mediul online detalii impresionante despre ce i-a plăcut cel mai mult. 

Corina Caragea este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. Ea adoră să exploreze lumea și merge adesea în diferite destinații de vacanță. De această dată, vedeta a ajuns în Ibiza, acolo unde a amânat de nenumărate ori să meargă.

Bruneta a fost mai sinceră ca niciodată și a povestit pe rețelele de socializare despre experiența sa și ce i-a plăcut cel mai mult la insula spaniolă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce spune vedeta despre celebra destinație de vacanță

Deși a amânat de multe ori să meargă în Ibiza, așteptarea a meritat pentru ea. Corina Caragea s-a rezumat la un singur cuvânt atunci când a explicat cum ar descrie ea celebra destinație de vacanță: „libertate”.

Vedeta de la PRO TV susține că indiferent de vârsta pe care o ai, în Ibiza trăiești propria experiență. În plus, a precizat că atmosfera plăcută de pe insula din Marea Mediteraneană se datorează faptului că oamenii nu sunt preocupați de cei din jur.

Mi-a plăcut Ibiza. Deși am amânat-o multă vreme. Dacă ar fi să o descriu într-un singur cuvânt, acela ar fi «libertate». Nu contează câți ani ai, cum arăți, de unde vii, câți bani ai sau ce muzică asculți. Nimeni nu pare prea preocupat de ce face celălalt. Fiecare își trăiește propria versiune de Ibiza, a spus Corina Caragea, pe Instagram.

De asemenea, ea a relatat că există varietate în ceea ce privește modul de distracție. Aceasta spune că poți să dansezi până dimineață sau să dormi devreme, astfel că fiecare alege ce își dorește.

Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10. Să cheltuiești o avere sau să stai cu prosopul pe plajă. Să fii extravagant sau complet anonim, a mai adăugat ea.

Corina Caragea, vacanță în Ibiza/ sursa foto: social media
Corina Caragea, vacanță în Ibiza/ sursa foto: social media

Cum a fost la aeroport în Ibiza

Corina Caragea a vorbit și despre experiența unică pe care a trăit-o la aeroport. Bruneta a descris atmosfera din aeroport ca pe un after-party, pentru că oamenii erau abia ieșiți din cluburi, obosiți, dormind în poziții nemaivăzute, dar fericiți.

Iar aeroportul e ultimul capitol al experienței: oameni abia ieșiți din cluburi, dormind pe scaune, pe bagaje sau în orice poziție pe care anatomia umană o permite. În Ibiza, nu trebuie să te încadrezi. Doar să te distrezi!, a încheiat prezentatoarea TV.

VEZI ȘI: Corina Caragea a vorbit despre vacanța din Puglia. Ce i-a plăcut cel mai mult

Corina Caragea, vacanță de vis! Cât a plătit pentru o singură masă în Bora Bora: „A meritat toți banii”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Știri
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
Știri
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
EXPLICATIV. Ce facilități urmăresc cumpărătorii bucureșteni în 2026
Mediafax
EXPLICATIV. Ce facilități urmăresc cumpărătorii bucureșteni în 2026
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă se închide, anunță Apele Romane. Care este explicația
Gandul.ro
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan
Adevarul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate...
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
Digi24
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care...
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la locul 1
Mediafax
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Raluca de la Angels! E neschimbată de 23 de ani și are o siluetă de invidiat după 5 sarcini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Raluca de la Angels! E neschimbată...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu mama sa
Click.ro
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu...
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost lăsați în libertate (Motivare)
Digi24
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost...
Adevărul despre „ambulanța neagră”. Scriitoarea Doina Popescu Brăila, bătută și arsă cu țigarea
Promotor.ro
Adevărul despre „ambulanța neagră”. Scriitoarea Doina Popescu Brăila, bătută și arsă cu țigarea
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Adevărul despre laserul lui Ceaușescu care topea tancurile sovietice
go4it.ro
Adevărul despre laserul lui Ceaușescu care topea tancurile sovietice
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Descopera.ro
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă se închide, anunță Apele Romane. Care este explicația
Gandul.ro
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă...
Tags:
ULTIMA ORĂ
DOC vorbește despre criza care i-a zdruncinat relația cu Anca după ce au devenit părinți: „Este ...
DOC vorbește despre criza care i-a zdruncinat relația cu Anca după ce au devenit părinți: „Este de judecat. Nu faceți așa!”
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul ...
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele ...
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
Moarte suspectă la un târg din Gorj. Un bărbat de 40 de ani a încetat din viață sub privirile oamenilor
Moarte suspectă la un târg din Gorj. Un bărbat de 40 de ani a încetat din viață sub privirile oamenilor
Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Theodor Alexandru Enăchescu
Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Theodor Alexandru Enăchescu
Andreea Marin, Nadia Comăneci și Kira Hagi, la ritualul nunților sașilor din Transilvania. Cum au ...
Andreea Marin, Nadia Comăneci și Kira Hagi, la ritualul nunților sașilor din Transilvania. Cum au apărut cele trei vedete
Vezi toate știrile