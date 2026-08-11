Acasă » Știri » Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Theodor Alexandru Enăchescu

Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Theodor Alexandru Enăchescu

De: Anca Chihaie 11/08/2026 | 12:45
Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Theodor Alexandru Enăchescu
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Doliu în rândul Poliției Române. Comisarul-șef de poliție Theodor Alexandru Enăchescu s-a stins din viață după o perioadă îndelungată în care a luptat cu o boală necruțătoare. Dispariția sa lasă în urmă nu doar o carieră importantă în structurile Poliției Române, ci și generații de polițiști pe care i-a îndrumat și format de-a lungul anilor.

Theodor Alexandru Enăchescu și-a dedicat o mare parte din viață profesiei de polițist, activând în domeniul combaterii criminalității economice. De-a lungul carierei sale, a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Economice a Inspectoratului General al Poliției Române.

A murit comisarul-șef Theodor Alexandru Enăchescu

Activitatea desfășurată într-un domeniu complex și dificil al poliției a presupus experiență, capacitate de analiză și o permanentă adaptare la metodele tot mai sofisticate utilizate în comiterea infracțiunilor economice. În acest context, comisarul-șef a avut un rol important în dezvoltarea unor modalități prin care fenomenul infracțional putea fi identificat și combătut într-un stadiu cât mai timpuriu.

De-a lungul anilor în care a activat în structurile de combatere a criminalității economice, Enăchescu s-a remarcat prin preocuparea pentru perfecționarea continuă a activității profesionale. Experiența acumulată în domeniu i-a permis să contribuie la dezvoltarea unor metode de depistare și prevenire a faptelor care puteau produce prejudicii semnificative.

Moartea comisarului-șef Theodor Alexandru Enăchescu reprezintă o pierdere pentru colegii care l-au cunoscut și pentru cei care au lucrat alături de el. În memoria acestora rămâne imaginea unui polițist dedicat profesiei, dar și a unui om care a reușit să fie apreciat dincolo de poziția pe care a ocupat-o.

În aceste momente, gândurile celor care l-au cunoscut se îndreaptă către familia îndoliată și către toți cei care i-au fost apropiați. Plecarea sa lasă în urmă o carieră construită în jurul unei profesii căreia i-a dedicat ani de muncă și implicare.

Trupul neînsuflețit al comisarului-șef Theodor Alexandru Enăchescu a fost depus la Capela Cimitirului Militar Ghencea III. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu pot merge la capelă pentru a-și lua rămas-bun.

Ceremonia de înmormântare este programată pentru marți, 11 august, începând cu ora 11:00, la Cimitirul Militar Ghencea III.

„A fost un profesionist care nu s-a mulțumit niciodată cu ceea ce exista deja în activitatea profesională pe care și-a desfășurat-o cu un profund devotament. A contribuit la identificarea și inovarea unor modalități de depistare timpurie și combatere a fenomenului infracțional în segmentul macroeconomic, înțelegând că polițistul trebuie să fie mereu cu un pas înaintea celor care încearcă să eludeze legea.

Dar cea mai importantă parte a moștenirii pe care o lasă în sânul celor ce poartă cu mândrie uniforma albastră, nu se regăsește în dosare, funcții sau statistici, ci în oamenii pe care i-a format.

A fost mentor și formator pentru polițiștii cărora nu le-a transmis doar cunoștințe și experiență profesională, ci și principii, contribuind astfel la formarea unor caractere, la construirea unor profesioniști care au înțeles că uniforma nu înseamnă doar autoritate, ci mai ales responsabilitate, echilibru, curaj și respect pentru lege.

Indiferent de funcția ocupată, pe lângă statutul de șef, a fost perceput ca un adevărat coleg, mentor. Însă înainte de toate, a fost perceput ca un adevărat OM.

Iar oamenii cu adevărat valoroși nu pleacă niciodată cu totul de lângă noi. Ei rămân prin lecțiile pe care le-au oferit, prin oamenii pe care i-au format și prin caracterele pe care le-au clădit.

Trupul neînsuflețit este depus la Capela Cimitirului Militar Ghencea III, unde cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu. Înmormântarea va avea loc mâine, 11 august, începând cu ora 11:00, la Cimitirul Militar Ghencea III.

În aceste momente grele, transmitem familiei și tuturor celor care l-au iubit întreaga noastră compasiune și solidaritate. Nu este ușor să ne luăm rămas-bun de la un om care a însemnat atât de mult pentru toți cei ce l-au conoscut. Putem însă să îi mulțumim.

Mulțumim pentru cariera închinată acestei profesii, pentru profesionalism, pentru lecțiile transmise. Mulțumim pentru oamenii pe care i-ai format și pe care i-ai lăsat drept moștenire unei societăți greu încercate.

Rămas bun, camarade!

Rămas bun, Theodor Alexandru! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, au transmis colegii lui.

CITEȘTE ȘI: DN 6, blocat după un accident cumplit. Un om a murit și doi au fost răniți

Un rugbist a murit la 26 de ani, după ce ar fi suferit un șoc termic în timpul unui antrenament în Japonia

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Știri
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
Știri
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
EXPLICATIV. Ce facilități urmăresc cumpărătorii bucureșteni în 2026
Mediafax
EXPLICATIV. Ce facilități urmăresc cumpărătorii bucureșteni în 2026
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă se închide, anunță Apele Romane. Care este explicația
Gandul.ro
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan
Adevarul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate...
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
Digi24
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care...
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la locul 1
Mediafax
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Raluca de la Angels! E neschimbată de 23 de ani și are o siluetă de invidiat după 5 sarcini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Raluca de la Angels! E neschimbată...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu mama sa
Click.ro
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu...
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost lăsați în libertate (Motivare)
Digi24
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost...
Adevărul despre „ambulanța neagră”. Scriitoarea Doina Popescu Brăila, bătută și arsă cu țigarea
Promotor.ro
Adevărul despre „ambulanța neagră”. Scriitoarea Doina Popescu Brăila, bătută și arsă cu țigarea
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Adevărul despre laserul lui Ceaușescu care topea tancurile sovietice
go4it.ro
Adevărul despre laserul lui Ceaușescu care topea tancurile sovietice
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Descopera.ro
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă se închide, anunță Apele Romane. Care este explicația
Gandul.ro
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă...
Tags:
ULTIMA ORĂ
DOC vorbește despre criza care i-a zdruncinat relația cu Anca după ce au devenit părinți: „Este ...
DOC vorbește despre criza care i-a zdruncinat relația cu Anca după ce au devenit părinți: „Este de judecat. Nu faceți așa!”
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul ...
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele ...
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
Moarte suspectă la un târg din Gorj. Un bărbat de 40 de ani a încetat din viață sub privirile oamenilor
Moarte suspectă la un târg din Gorj. Un bărbat de 40 de ani a încetat din viață sub privirile oamenilor
Corina Caragea, imagini speciale din vacanța în Ibiza. Ce a impresionat-o la insula spaniolă
Corina Caragea, imagini speciale din vacanța în Ibiza. Ce a impresionat-o la insula spaniolă
Andreea Marin, Nadia Comăneci și Kira Hagi, la ritualul nunților sașilor din Transilvania. Cum au ...
Andreea Marin, Nadia Comăneci și Kira Hagi, la ritualul nunților sașilor din Transilvania. Cum au apărut cele trei vedete
Vezi toate știrile