Acasă » Știri » Corina Caragea, vacanță de vis! Cât a plătit pentru o singură masă în Bora Bora: „A meritat toți banii”

Corina Caragea, vacanță de vis! Cât a plătit pentru o singură masă în Bora Bora: „A meritat toți banii”

De: Alina Drăgan 16/11/2025 | 21:09
Corina Caragea, vacanță de vis! Cât a plătit pentru o singură masă în Bora Bora: „A meritat toți banii”
Corina Caragea, vacanță de via /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
17 poze
Vezi galeria foto

Corina Caragea este o împătimită a vacanțelor exotice, iar în această vară a bifat una dintre cele mai scumpe escapade din viața ei. Destinația aleasă a fost Bora Bora, însă pe cât de frumoasă a fost experiența, pe atât a fost de scumpă. Cât a scos din buzunar vedeta pentru o singură masă în oraș? Și costul cazării a lăsat o gaură semnificativă în buget.

Corina Caragea a avut parte în această vară de cea mai scumpă vacanță de viața ei. Aceasta a petrecut câteva zile în Bora Bora și a fost cucerită de peisajul exotic. Pe insulă, vedeta a experimentat o altfel de viață, una mai liniștită și mai colorată. Bruneta a fost cucerită de tot ce a văzut.

Deși experiența a fost una de vis, Corina Caragea a trebuit să scoată bani frumoși din buzunar. Mâncarea a fost destul de scumpă, iar pentru o masă în oraș, pentru două persoane, vedeta a plătit aproape 1.000 de lei.

„Totul foarte colorat. Îți pun flori pe cap, la gât. Ei sunt îmbrăcați în flori, toate femeile aveau câte o floare – ori la ureche, ori pe cap. De când am pășit de acolo, a venit cineva cu niște flori să mi le pună la gât.

Aș zice mâncarea (n.r.: a fost scumpă în vacanță). Clar depinde de gusturi. Nu că nu mi-a plăcut, dar mă așteptam să fie totul accesibil la tot pasul. Pește proaspăt, sucuri naturale de fructe. Din păcate, toate acestea erau mult mai scumpe decât mâncarea de tip fast-food! Le găsești doar la prețuri mult mai mari. Mă uitam că și localnicii sunt consumatori de fast-food, preferă cartofii prăjiți.

Mie îmi place foarte mult mâncarea asiatică și am mâncat de câteva ori la un restaurant asiatic în cadrul hotelului și atât am plătit (n.r.: 200 de euro pentru două persoane)”, a povestit Corina Caragea, în cadrul unei emisiuni.

Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Corina Caragea, vacanță de vis în Bora Bora /Foto: Instagram

„A meritat toți banii”

De asemenea, pe lângă mâncare, Corina Caragea a fost nevoită să dea bani frumoși și pe cazare. Vedeta a vrut să se bucure de experiența completă, așa că a stat la patru hoteluri diferite, atât pe uscat, cât și în căsuțe pe apă. Prezentatoarea de televiziune a plătit o sumă considerabilă pentru această experiență, în jur de 2.000 de euro pentru o singură noapte de cazare.

„Eu am stat la resorturi, am schimbat cazările, am stat la 4 hoteluri. Am stat și pe apă, și pe uscat, da. Mie îmi e teamă de aceste căsuțe, dar aici m-am simțit foarte, foarte bine. Cazarea a fost impecabilă, chiar a meritat toți banii.

Cea mai scumpă cazare a fost, nu știu dacă să spun… Mai multe mii de euro, da! Poți să stai la un airbnb cu 200 de euro/ noapte, poți să stai la o căsuță cu 2000 euro/ noapte, bineînțeles prețurile variază în funcție de sezon, hotel, servicii”, a mai spus Corina Caragea.

Șoc în culisele ProTV: Corina Caragea s-a prăbușit chiar înainte de live! „Plângeam de durere! Toți credeau că…”

Ce a pățit Corina Caragea în vacanța din Maldive. Fanii au reacționat imediat!

 

Foto: Instagram

Tags:
Iți recomandăm
Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini își permit așa ceva
Știri
Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini își permit…
Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună
Știri
Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
Mediafax
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea...
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună și an. Mesajul ascuns în „Cina cea de Taină”
Gandul.ro
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci:...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de engleză”
Adevarul
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de...
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă mașini puternice
Mediafax
Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună și an. Mesajul ascuns în „Cina cea de Taină”
Gandul.ro
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini ...
Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini își permit așa ceva
Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună
Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună
”Ce a îmbătrânit”. Angela Similea, vizibil schimbată la înmormântarea lui Horia Moculescu
”Ce a îmbătrânit”. Angela Similea, vizibil schimbată la înmormântarea lui Horia Moculescu
Clipe de groază pentru Marilu Dobrescu! Influencerița a fost la un pas de tragedie în Australia: „Nu ...
Clipe de groază pentru Marilu Dobrescu! Influencerița a fost la un pas de tragedie în Australia: „Nu am fost om în momentele alea”
Marius Tucă Show începe luni, 17 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 17 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Ea este Cristina, tânăra din Galați găsită fără viață într-un apartament. Primele informații ...
Ea este Cristina, tânăra din Galați găsită fără viață într-un apartament. Primele informații ale anchetatorilor
Vezi toate știrile
×