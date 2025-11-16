Corina Caragea, vacanță de vis! Cât a plătit pentru o singură masă în Bora Bora: „A meritat toți banii”

Corina Caragea este o împătimită a vacanțelor exotice, iar în această vară a bifat una dintre cele mai scumpe escapade din viața ei. Destinația aleasă a fost Bora Bora, însă pe cât de frumoasă a fost experiența, pe atât a fost de scumpă. Cât a scos din buzunar vedeta pentru o singură masă în oraș? Și costul cazării a lăsat o gaură semnificativă în buget.

Corina Caragea a avut parte în această vară de cea mai scumpă vacanță de viața ei. Aceasta a petrecut câteva zile în Bora Bora și a fost cucerită de peisajul exotic. Pe insulă, vedeta a experimentat o altfel de viață, una mai liniștită și mai colorată. Bruneta a fost cucerită de tot ce a văzut.

Deși experiența a fost una de vis, Corina Caragea a trebuit să scoată bani frumoși din buzunar. Mâncarea a fost destul de scumpă, iar pentru o masă în oraș, pentru două persoane, vedeta a plătit aproape 1.000 de lei.

„Totul foarte colorat. Îți pun flori pe cap, la gât. Ei sunt îmbrăcați în flori, toate femeile aveau câte o floare – ori la ureche, ori pe cap. De când am pășit de acolo, a venit cineva cu niște flori să mi le pună la gât. Aș zice mâncarea (n.r.: a fost scumpă în vacanță). Clar depinde de gusturi. Nu că nu mi-a plăcut, dar mă așteptam să fie totul accesibil la tot pasul. Pește proaspăt, sucuri naturale de fructe. Din păcate, toate acestea erau mult mai scumpe decât mâncarea de tip fast-food! Le găsești doar la prețuri mult mai mari. Mă uitam că și localnicii sunt consumatori de fast-food, preferă cartofii prăjiți. Mie îmi place foarte mult mâncarea asiatică și am mâncat de câteva ori la un restaurant asiatic în cadrul hotelului și atât am plătit (n.r.: 200 de euro pentru două persoane)”, a povestit Corina Caragea, în cadrul unei emisiuni.

„A meritat toți banii”

De asemenea, pe lângă mâncare, Corina Caragea a fost nevoită să dea bani frumoși și pe cazare. Vedeta a vrut să se bucure de experiența completă, așa că a stat la patru hoteluri diferite, atât pe uscat, cât și în căsuțe pe apă. Prezentatoarea de televiziune a plătit o sumă considerabilă pentru această experiență, în jur de 2.000 de euro pentru o singură noapte de cazare.

„Eu am stat la resorturi, am schimbat cazările, am stat la 4 hoteluri. Am stat și pe apă, și pe uscat, da. Mie îmi e teamă de aceste căsuțe, dar aici m-am simțit foarte, foarte bine. Cazarea a fost impecabilă, chiar a meritat toți banii. Cea mai scumpă cazare a fost, nu știu dacă să spun… Mai multe mii de euro, da! Poți să stai la un airbnb cu 200 de euro/ noapte, poți să stai la o căsuță cu 2000 euro/ noapte, bineînțeles prețurile variază în funcție de sezon, hotel, servicii”, a mai spus Corina Caragea.

Foto: Instagram