Corina Caragea, surprize neplăcute în vacanță. Cât a plătit pentru o noapte de cazare: „Nu mi-a plăcut”

Corina Caragea a fost într-o vacanță superbă în Bora Bora, destinația aflată în Polinezia Franceză, în sudul Oceanului Pacific. Acest paradis tropical este renumit pentru apele sale turcoaz, vilele suspendate deasupra lagunei și peisajele spectaculoase. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a povestit despre experiența sa de neuitat în această destinație de vis.

Corina Caragea a trăit una dintre cele mai spectaculoase experiențe de vacanță, alegând o destinație exotică de vis, insulele Bora Bora. Prezentatoarea de știri sportive de la PRO TV a avut parte momente superbe în Polinezia Franceză. Cu toate că locul a fost sublim, prețurile ridicate au făcut-o să scoată sume mari din portofel.

„Totul era extrem de colorat, plin de viață. De cum am coborât din avion, am fost întâmpinată cu flori pe cap și la gât. Localnicii sunt îmbrăcați în flori, femeile poartă mereu câte o floare în păr. Era o atmosferă de bucurie și relaxare absolută. La hotel, o doamnă mi-a pus o coroniță de flori, totul părea ireal, ca într-un vis”, a mărturisit Corina Caragea.

Corina Caragea, surprize neplăcute în vacanță

Totuși, prezentatoarea a recunoscut că nu totul a fost perfect. Deși peisajele și ospitalitatea localnicilor au cucerit-o, prețurile la mâncarea tradițională i s-au părut exagerat de mari. Ea a mărturisit că se aștepta să găsească pește proaspăt și fructe tropicale la prețuri accesibile, însă a avut surpriza să constate că fast-food-ul era mult mai ieftin și preferat chiar și de localnici.

„Aș zice mâncarea. Clar depinde de gusturi. Nu că nu mi-a plăcut, dar mă așteptam să fie totul accesbil la tot pasul. Pește proaspăt, sucuri naturale de fructe. Din păcate, toate acestea erau mult mai scumpe decât mâncarea de tip fast-food! Le găsești doar la prețuri mult mai mari. Mă uitam că și localnicii sunt consumatori de fast-food, preferă cartofii prăjiți…”, a adăugat ea.

Vedeta a dezvăluit și că cea mai scumpă noapte de cazare a costat câteva mii de euro, în timp ce cele mai accesibile opțiuni pornesc de la aproximativ 200 de euro pe noapte, în funcție de sezon și tipul hotelului. Cât despre zbor, Corina a povestit că a plătit 2.100 de euro pentru biletul București–Tahiti, la clasa economy, o sumă deloc mică, dar justificată pentru o destinație atât de îndepărtată și exclusivistă.

„Eu am stat la resorturi, am schimbat cazările, am stat la 4 hoteluri. Am stat și pe apă și pe uscat, da. Mie îmi e teamă de aceste căsuțe, dar aici m-am simțit foarte, foarte bine, (…). Cazarea a fost impecabilă, chiar a meritat toți banii (…). Cea mai scumpă cazare a fost, nu știu dacă să spun… Mai multe mii de euro, da! Poți să stai la un airbnb cu 200 de euro/ noapte, poți să stai la o căsuță cu 2.000 euro/noapte, bineînțeles prețurile variază în funcție de sezon, hotel, servicii”, a mai spus vedeta.

