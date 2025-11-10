Știrista de la Pro TV, schimbare MAJORĂ! A făcut un pas important pentru un nou capitol: „Încerc să îmi dau seama care e echilibrul pentru mine”

Ramona Păun și Cosmin, nepotul lui George Mihăiță, s-au căsătorit vara trecută la New York și au planuri mari legate de familie. Așa că au făcut primii pași spre un cămin conjugal mai spațios. Mai exact, au cpzut de acord asupra unei tranzacții imobiliare, care să le ofere confort atât pentru formula actuală, alături de câinele Kido, cât și în momentul în care vor deveni părinți. Până la apariția copiilor, patrupedul se bucură exclusiv de atenția lor. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatoarea Știrilor Sportive de la Pro TV ne-a mărturisit motivul pentru care a ținut morțis ca apartamentul să aibă curte, dar și de ce și-a rărit postările pe rețelele sociale.

Ramona Păun a avut o perioadă în care îți ținea la curent fanii cu tot ce i se întâmpla. De ceva vreme, vedeta PRO TV nu mai este la fel de activă în mediul online, preferând să se bucure mai mult de clipele din viața reală și de persoanele care o înconjoară.

Ramona Păun: „Am simțit nevoia să trăiesc viața în afara Instagram-ului și Facebook-ului”

CANCAN.RO: Cât de mult timp aloci rețelelor sociale?

Ramona Păun: O să fie un răspuns surprinzător: din ce în ce mai puțin. Nu știu dacă e neapărat un lucru bun, pentru că remarc în jurul meu că lumea se activează acum. Eu am fost foarte activă în anii trecuți și am început să nu mai fiu atât de prezentă pe social media. În ultima perioadă am simțit nevoia să trăiesc viața în afara Instagram-ului și Facebook-ului, dar poate e doar o perioadă și o să încep să fiu din nou activă. Chiar s-a întâmplat ca și acum în vacanță să fiu mult mai puțin activă decât eram de obicei, n-am mai postat în fiecare zi, pentru că am vrut să mă bucur. Chiar am vrut să mă bucur de ce am trăit acolo.

Motivul pentru care Ramona Păun este mai puțin activă în mediul online

Cred în echilibru, cred că nu sunt bune excesele. Acum încerc să îmi dau seama care e echilibrul pentru mine. Nu o să părăsesc rețelele sociale, evident, astea sunt lumea în care trăim, dar cred că nu trebuie să fim captivi acolo. Cred că trebuie să trăim, să fim atenți și la ce se întâmplă în jurul nostru, nu doar prin intermediul camerei, telefonului sau aparatului foto.

CANCAN.RO: De-a lungul timpului, cum ai gestionat hate-ul din online?

Ramona Păun: La început, o să fiu sinceră, mă durea foarte tare orice comentariu. Nu știam să văd dincolo de răutatea omului. O luam foarte personal, dar mi-am dat seama că, de foarte multe ori, pentru oameni e o formă de eliberare. Și mi se pare toxică. Toxică și pentru cel care primește hate-ul, și pentru cel care-l oferă, dar, nu știu, unii oameni simt nevoia să facă asta și cândva mă afecta foarte tare. Dar acum am ajuns să fiu conștientă de ce sunt, de cine sunt, de cum îmi gestionez viața, de cum mi-o trăiesc.

Nu se întâmplă atât de des, dar când e un comentariu mai răutăcios, care nu are nicio legătură cu realitatea, ăla începe să mă amuze. Și chiar îi sfătuiesc pe oamenii care simt nevoia să facă asta să realizeze că își fac în primul rând lor rău.

Energia negativă pe care o împrăștie în jurul lor vine ca un bumerang înspre ei și cred că e mult mai sănătos să-și găsească niște lucruri care să le provoace bucurie decât să piardă timpul comentând pe internet oamenilor, pe care nici măcar nu-i cunosc personal, despre care nu știu mare lucru. Una este să vezi un om la televizor și să știi ce face el doar la nivel profesional și alta este să-i înțelegi trăirile, povestea de viață.

Ramona Păun: „E amuzant că ajungi să faci o investiție financiară gândindu-te la binele cățelului”

CANCAN.RO: Îmi povesteai despre planurile voastre de a vă muta într-un apartament mai mare și vreau să știu dacă l-ați inaugurat sau în ce stadiu sunteți?

Ramona Păun: Încă nu ne-am mutat. Suntem cumva pe ultima sută de metri. E o achiziție pe care, mă amuză că zic asta, dar o să-ți spun, am făcut-o și pentru noi, evident, pentru mine și soțul meu, dar în mare parte și pentru cățelul nostru. E amuzant că ajungi să faci o investiție financiară gândindu-te la binele cățelului. Îți spun asta pentru că am ales un apartament cu o curte, o curte destul de măricică, unde el să se poată bucura, să poată alerga atunci când nu suntem în parc. Sigur că nu doar pentru el am luat această curte.

Îmi place senzația asta de a sta cu picioarele pe iarbă și a ieși pe terasa mea. Eu am crescut la munte. Mi-e foarte, foarte dor de natură. Sigur că nu e natura pe care mi-o doresc în curtea unui bloc, însă o să aduc cât mai multă verdeață să simt că prinde viață spațiu.

