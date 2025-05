Momentul când Ramona Păun și-a sucit destinul cu 180 de grade! Altfel, i-ar fi amendat pe Mihai Dedu și pe Andreea Marinescu: ”Era o tradiție de familie!” Sacrificiile făcute de știrista PRO TV

E frumoasă, are o carieră solidă la Pro TV și un soț aproape perfect. Dar nu totul e roz în lumea Ramonei Păun! Dincolo de zâmbetele impecabile și aparițiile ei strălucitoare, se ascund alegeri grele, presiuni și mesaje care n-au avut întotdeauna cele mai pure intenții. Ce n-a acceptat niciodată vedeta PRO TV, de ce a refuzat un drum „sigur” în viață și cum gestionează momentele în care realitatea nu e demnă de Instagram – a povestit într-un interviu sincer, pentru CANCAN.RO, cu detalii neașteptate!

Are un zâmbet care cucerește și o viață care pare desprinsă dintr-un film romantic, dar Ramona Păun nu trăiește doar din apariții și poze perfecte. A făcut alegeri curajoase, a spus „nu” drumurilor sigure și a învățat ce înseamnă iubirea adevărată… la New York! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, prezentatoarea de la PRO TV vorbește sincer despre presiuni, compromisuri, mesaje dubioase și cum se păstrează dragostea vie în lumea agitată de azi.

CANCAN: Ce faci, cum te simți în această perioadă? Ne-am uitat peste Instagramul tău și pare că ai un program foarte plin! Cum reușești să îmbini cariera, proiectele tale, pasiunea pentru sport și restul activităților?

Ramona Păun: Într-adevăr, e o lună plină pentru mine, dar și perioadele încărcate au frumusețea lor. Te motivează să fii mai creativ, mai eficient, să te redescoperi în situații atipice. E o perioadă în care mă bucur de ce mi se întâmplă, de experiențele speciale pe care urmează să le trăiesc. Uneori, lucrurile ies bine, alteori nu exact cum mi-am setat așteptările, dar așa evoluăm. Ritmul ăsta alert a devenit o constantă în viața majorității oamenilor, iar asta cere, în mod obligatoriu, și momente de pauză, în care să te bucuri și de liniște.

CANCAN: Ai povestit cândva că părinții tăi își doreau să urmezi Academia de Poliție. Ce te-a determinat să nu alegi acest drum? De ce și-au dorit ei acest lucru pentru tine?

Ramona Păun: Mulți părinți preferă calea sigură pentru copilul lor, fără riscuri. Acest domeniu era o tradiție de familie, iar ai mei au considerat că ar fi o profesie care mi-ar asigura stabilitate. Inițial, mi-a surâs și mie ideea, apoi, analizând mai bine, rațional și emoțional, mi-am dat seama că ar fi un job a cărui rigoare nu mi s-ar potrivi. Peste ani, mi-am demonstrat și mie, dar și părinților, că atunci când îți asculți inima, faci cele mai bune alegeri. Nimeni n-ar trebui să aleagă pentru noi, ci să fim singurii responsabili de deciziile noastre.

CANCAN: Cum se schimbă dinamica unei relații după căsătorie? Sunt multe glume despre cum viața în cuplu ajunge să meargă pe pilot automat după ce se pune semnătura. Ce faceți voi pentru a păstra flacăra vie în relația voastră?

Căsătoria n-a schimbat legătura dintre noi, ci a adâncit-o. Avem de trăit o viață în doi, pe care o construim zilnic cu mai multă asumare și responsabilitate, dar ne folosim de aceleași unelte ca înainte de căsătorie: dragoste, respect, comunicare deschisă și susținere reciprocă. Dacă există momente în care ne simțim decontectați din cauza ritmului nebun de zi cu zi, ne oprim și vorbim despre asta. E vital într-o relație să nu lași pilotul automat să preia controlul.

CANCAN: Ai fost tentată să explorezi o carieră în alt domeniu?

Ramona Păun: Adevărul e că, la început, nu am fost 100% convinsă că drumul acesta este cel mai potrivit pentru mine. Am ales facultatea mai degrabă intuitiv, dar din prima zi de cursuri am simțit că sunt exact unde trebuie. Iubesc ceea ce fac, iubesc mediul în care lucrez și în cei 18 ani de când sunt în PRO TV nu a existat niciodată un moment în care să am dubii legate de alegerea mea. Profesia pe care o am îmi oferă combinația ideală de creativitate, libertate de exprimare în toate formele ei și interacțiune cu oameni care inspiră.

CANCAN: Cum este relația ta cu socrii? Ai învățat ceva interesant de la ei?

Ramona Păun: Din păcate, tatăl soțului meu a plecat din această lume cu câțiva ani înainte de nunta noastră. Era un om foarte blând, cald, generos și cu mult umor, iar Cosmin îi seamănă extrem de mult. Am admirat relația pe care a avut-o cu soacra mea. S-au respectat și iubit până în ultima clipă, iar legătura puternică dintre ei a fost o inspirație și pentru mine și Cosmin.

CANCAN: Ce v-a determinat să alegeți New York-ul ca locație pentru ceremonia voastră de nuntă?

Ramona Păun: New York este orașul nostru preferat, locul în care am trăit experiențe memorabile și unde am legat prietenii foarte dragi nouă. Am fost extrem de fericiți când am aflat că legislația din America ne permite să facem acolo ambele ceremonii. Ne-am dorit o nuntă intimă, fără presiune, fără așteptări din exterior. Am vrut să ne bucurăm pe deplin de acele zile, departe de convenții și de stresul unei nunți mari. Totul a ieșit exact așa cum am visat, au fost cele mai frumoase zile din viața noastră.

CANCAN: Am observat că între voi, colegii de la Pro TV, se formează prietenii adevărate. Care dintre aceștia ți se pare cel mai amuzant? Cine este confidentul tău în echipă? Și cine este poate mai greu de abordat, dar totuși simpatic?

Ramona Păun: Sunt norocoasă că lucrez într-un mediu în care sunt înconjurată de oameni speciali, cu personalități frumoase și puternice. S-au legat multe prietenii în toți acești ani și pentru asta sunt extrem de recunoscătoare. Ca să dau, totuși, și un exemplu de coleg pe care toată lumea îl iubește, l-aș menționa pe Daniel Nițoiu. Are mult umor și e o persoană foarte caldă. N-am colegi din categoria “greu de abordat”, oamenii sunt deschiși, fără scuturi.

CANCAN: Ne poți povesti despre o perioadă mai dificilă din viața ta, care te-a făcut mai puternică?

Ramona Păun: Primul an de liceu a fost o perioadă mai complicată pentru mine, care m-a provocat să mă maturizez. A fost primul meu pas către independență. Am plecat de lângă părinți la Focșani, la vârsta de 14 ani, și am fost nevoită să-mi port singură de grijă, să iau decizii și să fiu responsabilă de rezultatele lor. Aveam multe întrebări și puține certitudini, dar anii de liceu au fost un mentor foarte bun, m-au pregătit pentru tot ce a urmat în viața mea.

CANCAN: Ești o femeie deosebit de frumoasă și ai o viață extrem de interesantă. Cum faci față mesajelor mai puțin dorite?

Ramona Păun: Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. ☺ Am ajuns într-o etapă a vieții când nu mai am întrebări legate de cine și cum sunt, așa că acord mesajelor fix atenția pe care o merită. Le decodez intenția și, dacă sunt mesaje care mă ajută să îmbunătățesc ceva, le primesc cu deschidere. Dacă sunt doar răutăți, le ignor.

CANCAN: Am observat că ai un cățel adorabil, Kido. Care este povestea lui și cum a ajuns să fie parte din familia ta?

Ramona Păun: M-am îndrăgostit de rasa lui Kido în urmă cu foarte mulți ani, când am văzut prima dată filmul „Hachiko”. Rolul de pui a fost jucat de un Shiba Inu adorabil. Kido a venit în familia noastră în pandemie și ne-a ajutat să trecem mai ușor peste acea perioadă tensionată. E parte din sufletul meu, împărțim chiar și aceeași zi de naștere, 15 iulie. E un cățel cu totul special, care a adus multă liniște și bucurie în casa noastră. Ne-a învățat să fim mai responsabili și mai răbdători.

