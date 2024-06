Ramona Păun s-a căsătorit în mare secret! Primele imagini de la nunta din New York

Este sărbătoare mare în trustul de pe Pache Protopopescu. Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro Tv s-a căsătorit cu Cosmin Mihăiță, nepotul actorului George Mihăiță. Cei doi și-au oficializat nunta în mare secret tocmai în Statele Unite ale Americii. Vedeta a publicat imagini de colecție de la evenimentul mult așteptat.

Ramona Păun, prezentatoare știrilor sportive de la Pro TV, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Jurnalista și Cosmin Mihăiță, fiul actorului din serialul „Clanu”, George Mihăiță, s-au căsătorit în mare secret pe pământ american, la New York. Nunta fusese planificată încă de acum 4 ani, însă în anul 2020 au fost nevoiți să amâne pregătirile din cauza pandemiei de Covid.

Nunta din America a avut loc în mare secret, departe de ochii curioșilor, alături de ei fiind cei mai apropiați prieteni. După ce a devenit soție cu acte în regulă, Ramona Păuna nu a mai răbdat și le-a împărtășit urmăritorilor de pe Instagram primele imagini de la fericitul eveniment. După oficializarea legală, Ramona Păun și Cosmin Mihăiță au fost protagoniștii unei ședințe foto în Central Park – cel mai mare și frumos parc din New York, momente în care cei doi au avut ocazia să se bucure de noul statut și să își arate dragostea în fotografii.

Cei doi soți s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 10 ani în redacția știrilor de la Pro TV. A trecut ceva timp – în postura de colegi – până să-și realizeze că există o atracție între ei. Și-au dat voie să se descopere unul pe celălalt, iar acum sunt recunoscători pentru povestea de dragoste ce îi leagă. În carul unui interviu, Ramona Păun a mărturisit că relația dintre ea și soțul ei este construită pe respect, iubire și comunicare

„Ne-am cunoscut în redacție, în urmă cu mulți ani. Am fost doar colegi o perioadă, până când am simțit că între noi există o energie dincolo de profesie. Ne-am acordat timp să ne descoperim unul pe celălalt și acum suntem recunoscători că am avut șansa să ne întâlnim. E o relație construită pe respect, iubire și o comunicare foarte bună. Nu e loc de orgolii într-un cuplu echilibrat, așa că trebuie să fii deschis să asculți și ce nu-ți convine și să analizezi obiectiv unde greșești. Am avut și noi momente mai tensionate, evident, dar am stins toate conflictele discutând despre sursa problemei”,a declarat Ramona într-un interviu pentru Libertatea.