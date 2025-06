Șoc în culisele ProTV: Corina Caragea s-a prăbușit chiar înainte de live! „Plângeam de durere! Toți credeau că…”

Corina Caragea a dezvăluit pentru CANCAN.RO cum a început cu peripeții cariera ei în televiziune și cum, după aproape 20 de ani la același post, își consideră colegii o adevărată familie. În schimb, vedeta Pro TV admite că a făcut schimbări majore în materie de vacanțe: s-a ”dezabonat” de la destinații exotice și a luat România la pas, iar unele obiective au impresionat-o atât de mult, încât a uitat și de telefon!

Corina Caragea și-a amintit cu zâmbetul pe buze, dar și cu un pic de durere reactivată, cum a decurs prima ei zi în direct la Pro TV. Ea ne-a povestit că debutul în televiziune n-a fost cu aplauze, ci cu o căzătură de toată frumusețea!

„Da, începutul, a fost așa… cu peripeții! Înainte să intru în direct, am alunecat pe scări și am căzut. Și am intrat, efectiv, în studio plângând, și toată lumea credea că eu plâng de frică, de emoții. Eu plângeam de durere! Mă durau toate cele.

Dincolo de toate, mi se pare foarte drăguț că cei cu care eram atunci la început în platou și anume Mihai Dedu, Busu, Neti, sunt și acum alături de mine„, ne-a povestit Corina.

Prezentatoarea știrilor din sport și-a dat seama că, de fapt, jumătate din viața ei a trăit în spatele acelorași camere de filmat, în mijlocul acelorași oameni, o ”familie” pe care n-a părăsit-o niciodată, chiar dacă ofertele tentante au fost, cu siguranță, pe masă.

„Wow! Jumătate din viața mea. Am venit în ProTV la 23 de ani. Și nu știu, nu m-am gândit niciodată cum ar fi fost viața mea dacă nu m-aș fi intersectat cu ProTV. Acum că suntem la petrecerea asta, am numărat și eu anii, am rememorat și am revăzut colegi din vremea aceea. Și nu-mi vine să cred că, uite, jumătate din viața mea mi-am petrecut între acești oameni. Deci, practic, o a doua familie.”

(Citește și: Corina Caragea a vorbit despre nuntă cu alesul inimii sale, Robert Pongracz: „În Japonia…”)

Corina Caragea nu mai cheltuiește banii pe vacanțe scumpe

În timp ce alții dau check-in de la Mykonos, Corina a luat o pauză de la explorat tărâmuri străine și a descoperit România reală, liniștită, cu oameni calzi și peisaje de poveste. Experiența a fost atât de frumoasă, recunoaște ea, încât aproape a uitat că are telefon.

„O parte din vacanța mea a fost prin România. Mi-am vizitat mai mulți prieteni de prin țară. Am fost la Oradea, am fost lângă Hunedoara, am fost lângă Alba Iulia, la un castel foarte frumos.

Prima parte a vacanței am petrecut-o așa, și a doua parte mă gândeam în toamnă să merg undeva, după ce încep școlile, să se termine concediile. Mi-așa îmi place, să merg pe ”invers”. Să nu fie aglomerat, e și mai ieftin. Dar nu m-am decis încă unde„.

Când o întrebi ce destinație recomandă, nu te trimite la vreun resort de lux, cum te-ai aștepta. Din contră, susține turismul românesc.

„Mi-a plăcut foarte mult lângă Hunedoara, la un complex de căsuțe de lemn tradiționale, păstrând elemente tradiționale, dar totuși îmbinându-le cu modernul.

Ai toate condițiile, ai internet dacă vrei, dar nu-ți trebuie, pentru că efectiv locația este atât de frumoasă și de zen și de liniștită, că uiți de social media. Este doar pentru adulți acolo. Piscină, mâncare foarte bună și, cel mai important, oameni foarte buni”.

(NU RATA: Corina Caragea a fost balerina Andreei Marin, pe când prezenta emisiunea „Surprize, surprize“! Imaginile sunt incredibile)

O prezență mereu admirată, Corina ne-a mai recunoscut că nu este adepta dietelor stricte, dar nici nu trăiește pe pilot automat. Iubește mâncarea, dar știe și cum să își echilibreze stilul de viață.

„Merg la sală de trei ori pe săptămână, pentru că mănânc. Sunt pofticioasă și îmi place să mănânc și dulciuri, și de toate!„,a mai povestit vedeta Pro TV.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.