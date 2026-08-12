Cum arată soția lui Nea Mărin. Doamna Mărioara a apărut la „Poftiți pe la noi”

„Poftiți pe la noi” este unul dintre cele mai îndrăgite show-uri din România. Nea Mărin îi pune pe concurenți la treabă, însă în cel mai recent episod, bărbatul a avut alături de el un ajutor de nădejde. Este vorba chiar de soția sa, doamna Mioara.

Nea Mărin este un om discret atunci când vine vorba de viața personală. Totuși, în cea mai nouă ediție, de marți, 11 august 2026, și-a făcut apariția o persoană neașteptată. Doamna Mioara, soția dansatorului, a fost alături de el și de concurenți. Aceștia au fost prezenți la Bran, acolo unde femeia i-a surprins pe concurenți cu o probă inedită.

Cum arată soția lui Nea Mărin

Surpriza a fost de partea tuturor atunci când și-a făcut apariția doamna Mioara, soția lui Nea Mărin. Liviu Vârciu a întâmpinat-o așa cum se cuvine și i-a oferit o îmbrățișare care sugerează că s-a bucurat enorm să o revadă.

Surpriza mare a fost că am văzut-o pe doamna Mioara, care era la masa roșie. Cumva cred că o să fie arbitru sau jurat, a spus Liviu Vârciu despre soția lui Nea Mărin.

Aceasta a acceptat să apară la televizor pentru a-i învăța pe concurenți să tricoteze. Ușor timidă, dar cu zâmbetul pe buze, cu părul scurt și frumos aranjat, îmbrăcată într-o pereche de pantaloni crem și un tricou asortat cu cămașă, doamna Mioara a intrat direct în joc. Realizatorul emisiunii le-a explicat acestora ce au de făcut, însă înainte de startul întrecerii, ambele echipe au primit lecții de tricotat.

Veți primi șase indicii de la mine. Șase cartonași. Doi dintre voi veți rămâne aici și începeți să croșetați. Aveți deja un ghem, andrelele. Cei care plecați, de fiecare dată când ajungeți la locație, găsiți pe cineva acolo care vă va da la schimb un ghem în funcție de cum veniți cu ghemul în ordinea aia: ai primit roșu, roșu pui, după roșu – ai primit verde, după roșu – vine verde. Le puneți în ordine când veniți pe masă. Cei care stați aici, croșetați în continuare.După ce ați adus ghemele, după ce ați terminat de făcut acest model, trebuie să mergeți în Castelul Groazei să găsiți monstrul de acolo, îl convingeți, îi puneți ăsta în piept și veniți cu el aici. La final, nu se vor duce să aducă monstru cei care au făcut traseul de șase ori. Se vor duce cei care au rămas lângă mine și au croșetat. Cel care mi-a adus monstrul cu simbolul în piept e declarat câștigător, a spus Nea Mărin.

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