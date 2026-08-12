Prima reacție a lui Cătălin Măruță după ce a semnat cu Antena 1. A înlocuit-o pe Denise Rifai la „Furnicuțele”

Cătălin Măruță se întoarce la televizor după câteva luni de pauză, iar revenirea sa vine cu un proiect nou. Prezentatorul va face parte din echipa emisiunii „Furnicuțele”, care va fi difuzată din această toamnă la Antena 1 și a înlocuit-o pe Denise Rifai.

Revenirea are loc după încheierea unei etape importante din cariera sa. Măruță a prezentat timp de 18 ani emisiunea de la PRO TV, însă formatul a ieșit din grila postului în februarie 2026. După această schimbare, prezentatorul s-a concentrat asupra proiectelor din mediul online și și-a acordat mai mult timp pentru familie și pentru proiectele personale pe care le amânase.

Acum, acesta este pregătit să revină în fața telespectatorilor, însă într-un format care îi oferă un program diferit. „Furnicuțele” reprezintă un nou început în televiziune pentru Cătălin Măruță. Prezentatorul spune că a acceptat proiectul și pentru că noua formulă îi permite să îmbine activitatea profesională cu timpul dedicat familiei și celorlalte proiecte ale sale.

Prima reacție a lui Cătălin Măruță după ce a semnat cu Antena 1

Anunțul revenirii a fost făcut chiar de Cătălin Măruță, pe rețelele sociale. Prezentatorul a recunoscut că i-a lipsit televiziunea, dar și întâlnirea cu publicul, și a mărturisit că noua etapă vine cu emoții.

„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. 😊

M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: „Când te întorci la TV?” Se pare că răspunsul este: acum. ❤️ Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: „Furnicuțele”, la Antena 1.

După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine.

De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele.

Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. ❤️ Așa că… ne vedem din nou la TV!

De data asta, la „Furnicuțele”, la Antena 1. 🐜❤️

Un nou început. Și am emoții.”, a scris Cătălin Măruță pe Facebook.

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