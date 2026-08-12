Emisiunea „Furnicuțele” a fost prezentată de la debut și până la încheierea sezonului de Denise Rifai. Producătorii au luat o decizie importantă, iar acum show-ul va avea un alt moderator. Este vorba despre Cătălin Măruță. Motivul a fost abia acum dezvăluit.

„Furnicuțele” este cel mai nou format în România. Difuzat pe Antena 1, show-ul va trece prin câteva modificări. Dacă până acum invitații se aflau în fața lui Denise Rifai, din toamnă lucrurile se schimbă radical. Producătorii emisiunii au luat decizia să aducă un nou prezentator.

Cătălin Măruță se alătură echipei, după câteva luni în care a fost absent de pe micile ecrane. Anunțul a fost făcut chiar de el, însă și Denise Rifai a făcut această dezvăluire.

Motivul real pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1

Atât Denise Rifai, cât și Cătălin Măruță sunt nume importante în țara noastră. Doar că notorietatea și cariera îndelungată a prezentatorului au cântărit mult în decizia celor de la Antena 1.

Producătorii consideră că audiențele vor fi mult mai mari după ce Măruță se va alătura echipei. Filmările pentru noul sezon urmează să înceapă în câteva zile, iar din toamnă telespectatorii se vor bucura de noile ediții, cu noul moderator, dar și cu invitați care mai de care mai speciali.

Cătălin Măruță a anunțat că se va întoarce în televiziune. Acesta a mărturisit că avea nevoie de o pauză după plecarea de la PRO TV, dar acum se simte pregătit pentru noua etapă din viața sa.

Sunt foarte bucuros să vă spun că, din această toamnă, începe pentru mine o nouă aventură în televiziune: voi fi prezentatorul emisiunii Furnicuțele, la Antena 1. Când s-a încheiat povestea mea de la „La Măruță” după 18 ani, am spus că simt nevoia de o pauză. Să am timp pentru mine, pentru familie, să-mi duc și să-mi iau copiii de la școală, să călătoresc și, pur și simplu, să trăiesc puțin și în afara ritmului unei emisiuni zilnice în direct. Și chiar am avut nevoie de perioada asta. În același timp, în lunile care au trecut, am primit foarte multe mesaje în care mă întrebați când mă întorc la televiziune. M-au bucurat enorm și vă mulțumesc pentru ele. E un sentiment frumos să știi că, după atâția ani, oamenii încă își doresc să ne întâlnim pe ecran, a spus Cătălin Măruță.

Ce spune Cătălin Măruță despre emisiunea „Furnicuțele”

Prezentatorul TV spune despre noua emisiune pe care o va modera că a venit la momentul potrivit. Acesta crede cu tărie că formatul îi permite să se ocupe și de filmări, dar și de viața de familie, păstrând astfel un echilibru.

Furnicuțele a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele. Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început. Ne vedem la Antena 1, la Furnicuțele!, a mai adăugat el.

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