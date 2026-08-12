Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1! Denise Rifai, OUT

Este oficial. Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1, după despărțirea de Pro TV. Acesta va prezenta emisiunea Furnicuțele, în locul lui Denise Rifai. Show-ul îi are în continuare în centru pe Scamă și Blană, cele două „furnicuțe” care pun întrebări neașteptate invitaților și provoacă momente pline de umor. În platou ajung persoane din domenii diverse, de la muzică și actorie până la sport, politică, media și online.

Emisiunea „Furnicuțele” revine în această toamnă la Antena 1 cu un nou sezon și o surpriză pentru telespectatori. Cătălin Măruță se alătură echipei și va lucra alături de Scamă și Blană, dar și de Ciucă și Oase, responsabili de buna dispoziție.

Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1

Pentru Cătălin Măruță, noul proiect marchează revenirea în televiziune după încheierea emisiunii „La Măruță”. Formatul difuzat de PRO TV a fost prezent pe post timp de 18 ani, iar în 2025 a marcat această performanță. În februarie 2026, emisiunea a fost scoasă oficial din grila postului, decizia fiind parte a unei schimbări de program.

După încheierea proiectului de la PRO TV, Cătălin Măruță și-a concentrat atenția asupra proiectelor din mediul online, iar acum, acesta va reveni pe micile ecrane într-un nou proiect chiar la postul concurent.

Scamă și Blană rămân personajele principale ale formatului și vor continua să îi surprindă pe invitați cu întrebări neobișnuite și provocări amuzante. Emisiunea va aduce în fața publicului vedete și personalități din numeroase domenii, precum muzică, actorie, sport, politică, televiziune sau mediul digital.

Noul sezon va păstra componenta de divertisment și provocările surpriză, iar Cătălin Măruță va aduce propria experiență de prezentator într-un format care pune accent pe interacțiunea cu invitații și pe povești mai puțin cunoscute.