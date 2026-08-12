Cum și-a răsfățat George Jaguarul „bambolina” oficială după aventura de la Insula Iubirii. N-a pierdut deloc timpul în Thailanda și a pus „gheara” pe altă domnișoară

George „Jaguarul”, unul dintre cele mai comentate personaje din sezonul trecut al emisiunii Insula Iubirii, se pregătește să revină în postura de ispită, iar așteptarea publicului este pe măsură. Până atunci însă, petrece timp de calitate cu iubita lui oficială din Capitală. Jaguarul este cunoscut pentru stilul său excentric, energia debordantă și replicile care au stârnit numeroase reacții, dar când se află în preajma partenerei, lucrurile par să fie altfel. George este mult mai liniștit, dar și mai relaxat când se află alături de iubita lui, Diana. Să fie oare liniștea de dinaintea furtunii?! Ne întrebăm căci urmează un nou sezon din Insula Iubirii în care George va participa tot ca ipsită. CANCAN.RO are imagini savuroase, dar și noi detalii din culise.

George Ivănescu, zis „Jaguarul”, a devenit cea mai virală ispită de la Insula Iubirii, mai puțin prin veleitățile sale de cuceritor, ci mai degrabă prin prisma replicilor precum „Ciao, bambolina” sau „Ah George, si bambolina” ( Atenție: a nu se confunda cu „stilul meu e așa mai chulo”, asta îi aparține unui alt personaj viral, despre care însă nu vom vorbi acum). Acum va reveni în noul sezon acolo unde promite să facă furori în Thailanda. Dar, până atunci, acesta se bucură de viață alături de partenera oficială din București.

George Jaguarul, pregătiri intense pentru noul sezon Insula Iubirii, sub supravegherea iubitei

George pare însă să aibă o viață mult mai liniștită atunci când nu se află în lumina reflectoarelor. CANCAN.RO l-a surprins la o piscină cunoscută din Capitală, alături de Diana, iubita sa oficială. Jaguarul și Diana au apărut împreună într-un cadru relaxat și au profitat de temperaturile ridicate din ultimele zile. Cei doi s-au bălăcit, au stat la soare și au petrecut timp de calitate împreună, înainte ca Insula Iubirii 2026 să înceapă să răscolească puțin cuplul.

Jaguarul și „bambolina” lui au profitat de ultimele zile înainte de începerea noului sezon

Jaguarul atrage imediat atenția celor din jur prin aspectul său inconfundabil: tatuajele, ochelarii de soare și look-ul extravagant, dar și prin felul jucăuș prin care s-a remarcat și în emisiune. Și, cu toate că el e vedeta din peisaj, recunoaștem că și iubita lui ne-a atras atenția. Diana are un trup armonios, o piele bronzată pe care o întreține cu multă vitamina D, iar tatuajele sunt fix cireașa de pe tort, căci contrastează cu trupul ei firav și cu chipul angelic.

George pare că vrea să îndulcească un pic situația cu partenera lui, având în vedere că începe nou sezon de la Insula Iubirii, iar sursele noastre au aflat că de data aceasta Jaguarul a pus „gheara” pe o domnișoară. Dacă în sezonul trecut nu i-au ieșit „pasențele” de data aceasta, George va fi pe val. Se pare că primul sezon a fost pentru el doar inițierea, iar abia acum urmează adevărata aventură, așa că rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO pentru a afla primii tot ceea ce se va întâmpla în noul sezon Insula Iubirii!

CITEȘTE ȘI: Cu ce se ocupă George ”Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025, de fapt. Cum l-a afectat divorțul părinților

ACCESEAZĂ ȘI: Ce a pățit Jaguarul de la Insula Iubirii când a mers la Piața Obor: „Și m-am uitat”