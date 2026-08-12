Yasmin Awad a pus ochii pe alt „bombonel”. Azteca e deja istorie? Influencerița a scos armele seducției în Nuba

Yasmin Awad a ajuns un nume cunoscut printre devoratorii de monden. Șatena nu s-a remarcat printr-o calitate anume ( deși este un make-up artist cunoscut), ci mai degrabă prin prisma relațiilor pe care le-a avut cu celebrități de la noi. Inițial aceasta a fost văzută la brațul lui Florin Ristei, o poveste care nu a durat foarte mult, dar suficient cat șatena să înceapă să-și facă un nume. Ulterior, mezinul Andreei Esca a fost bifat pe lista ei, dar nici aici lucrurile nu au evoluat, iar cel mai recent, Yasmin a fost văzută la Beach, Please! la brațul lui Azteca. Am fi zis că gata, șatena s-a așezat la casa ei. Nici vorbă de așa ceva pentru rebela Yasmin. De data aceasta, fosta concurentă Survivor a pus ochii pe un bombonel în Nuba și culmea, ea a fost cea care nu și-a putut ține mâinile acasă. CANCAN.RO are imaginile suculente!

Yasmin Awad a revenit în centrul atenției ( unde îi și place, de altfel). De data asta nu cu vreo încăierare prin club ( vezi aici cum s-a luat la bătaie), ci mai degrabă cu niște gesturi mai mult decât tandre cu un tinerel. Fosta concurentă de la Survivor pare că a trecut rapid peste ultima escapadă ( de la brațul lui Azteca) și pare că și-a găsit o nouă țintă. Și nu a mai stat deloc pe gânduri și a acționat! Iată cum l-a cucerit pe bombonel.

Yasmin Awad călare pe un bombonel la Nuba

Weekendul acesta a fost nebunie la Nuba, iar vedetele și influencerii au spus prezent. Desigur că unde e loc de petreceri e și nelipsita Yasmin Awad care și de data aceasta a atras atenția. Și seara nu s-a încheiat ca acum două luni când șatena și-a împărțit pumni și picioare în fața unui loc, dimpotrivă. De data asta a fost cu mângăieri și atingeri tandre între ea și un tinerel pe care l-a agățat acolo.

Dar să o luăm cu începutul. Puțin trecut de miezul nopții, Yasmin Awad e cu prietenele la Nuba în spatele Dj-ului ( de data asta o femeie care mixa). Distracția e în toi, iar fetele dansează de mama focului. Fosta lui Ristei se uită-n stânga, apoi în dreapta să își găsească prada… Nici bine nu trec 10 minute că șatenei îi atrage atenția un tinerel, îmbrăcat all black și pregătit de distracție.

Fosta lui Aris Eram a scos armele seducției

Yasmin își pune un zâmbet larg pe față, trage tare din țigară și trece la treabă. Îi zâmbește, iar el o remarcă imediat. Ce-i drept, șatena atrage atenția cu chipul său exotic și pielea creolă. Încep să danseze împreună, iar fosta lui Aris nu se poate abține și îl ia de gât pe bombonel.

Și lui îi place, dar pare că e destul de timid. Nu-i bai, îl învață Yasmin, doar e profesionistă. Cum altfel să-i fi cucerit pe rând pe colegii de emisiune Florin Ristei și Aris Eram, iar mai nou pe trapperul Azteca?! Atmosfera din club s-a încins de-a binelea, așadar, Yasmin și Bombonelul au decis să se răcorească, undeva unde nu i-a deranjat nimeni, așa că s-au îndreptat către bar. După ce au savurat un pahar împreună, cei doi s-au întors în spatele pupitrului de Dj și și-au continuat seara! Cine este Bombonelul, dar și dacă relația lor va fi de viitor sau tot o pană-n vânt, rămâne de văzut!

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