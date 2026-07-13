Azteca și Yasmin Awad au atras toate privirile, de mână, la Beach, Please! După Ristei și Aris, influencerița pare că și-a găsit, în sfârșit, alesul

Yasmin Awad pare că are o slăbiciune pentru artiști. Doar că, dacă până nu demult era văzută în preajma lui Florin Ristei, un cântăreț care îi fredona la ureche refrene romantice, iată că de ceva timp a trecut direct în tabăra trapului. Iar „vinovatul”, cel puțin după imaginile surprinse de CANCAN.RO, este… (țineți-vă bine) Azteca.

Se pare că Yasmin Awad își schimbă gusturile muzicale odată cu partenerul de plimbare. Influencerița nu are un tipar când vine vorba de bărbați, dar un lucru e clar: dacă sunt artiști, au deja un avantaj.

Yasmina „Regina” nu pierde vremea

Și nici traperul nu vine cu bagaj emoțional ușor. Azteca a încheiat recent unul dintre cele mai iubite cupluri din noua generație. Relația cu Dana Scintei, care a început în 2017, părea una dintre cele care rezistă oricărei furtuni. Tocmai de aceea, vestea despărțirii a picat ca un trăsnet pentru fani. Artistul a explicat atunci că nu a fost vorba nici de înșelat, nici de alte scandaluri ci ur și simplu au ajuns în punctul în care au înțeles că nu mai funcționează ca un cuplu.

Între timp, Azteca pare că nu a stat prea mult pe gânduri. Cei doi au fost surprinși la Beach, Please! în compania Yasminei Awad, iar cei doi n-au făcut nici cel mai mic efort să ascundă apropierea dintre ei. Șatena îl ținea de mână, el părea mai relaxat ca niciodată, iar bodyguarzii le făceau loc prin mulțime. Cu alte cuvinte, e destul de greu să convingi pe cineva că a fost doar o simplă plimbare.

Trapperul și fosta lui Ristei s-ar fi apropiat în urmă cu o lună

Să ne amintim că, în urmă cu o lună, Yasmin și Azteca au fost împreună în Mykonos alături de alți influenceri și tiktokeri într-un proiect altăuri de vloggerul Zbir. Cel mai probabil timpul petrecut acolo i-a apropiat pe cei doi și i-a făcut să descopere că au mai multe în comun decât ar fi crezut.

Iar dacă privim puțin în urmă, trebuie să recunoaștem că Yasmin pare decisă să nu se oprească până nu găsește bărbatul care să-i dea cu adevărat lumea peste cap. Recunoaștem, Yasmin n-a dus lipsă de pretendenți în ultima perioadă. După Florin Ristei și Aris, acum se pare că Azteca a tras lozul câștigător.

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