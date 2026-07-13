Beach, Please! 2026 nu ne-a oferit doar muzică de excepție și o atmosferă de senzație, ci și idile care până acum au fost ținute ascunse. Celebrul rapper a fost surprins alături de una dintre cele mai cunoscute tiktokerițe, care a făcut ravagii la Buzzhouse. Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre Rava și Alexia, fosta lui Davidenko. Încurcate sunt treburile, iar asta nu este tot! Cu toate că Rava s-a afișat alături de noua lui iubită, nu a putut să stea departe de fosta. S-a lăsat cu scandal în toată regula, iar Maya Alessia a povestit tot! CANCAN.RO că prezintă imaginile și informațiile momentului!

Beach, Please a început în forță și nu ne referim doar la headlinerii de pe scenă, ci și la idielele din pulic. Spunem asta pentru că nici bine nu începuse festivalul că trapperul Rava a atras toată atenția asupra sa. Nu apucase încă să urce pe scena festivalului, căci a făcut show ( fără voia lui) în public. Toate privirile au fost asupra lui și a tiktokeriței Alexia Ale, căci cei doi formează cel mai nou cuplu din showbiz!

Fosta lui Davidenko e noua cucerire a lui Rava

Vă facem o scurtă recapitulare. Rava, unul dintre cei mai apreciați trapperi ai noii generații, a fost într-o relație cu influencerița Maya Alessia. Ulterior s-a zvonit că ar fi avut o relație cu Andreea Bostănică, dar nu a fost confirmată public. Deși este destul de discret când vine vorba de viața personală, de data aceasta și-a afișat relația fără rețineri.

Tânăra cu care a fost surprins la Beach, Please este Alexia Ale, cunoscută după ce a participat la Buzzhouse și, ulterior, a avut o relație cu Davidenko, șoferul lui Selly. Și, cum vă spuneam că Rava e foarte discret în privința vieții amoroase, nici nu Alexia nu vrut inițial să se afișeze. Sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit că cei doi au fost surprinși în timp ce se sărutau cu foc în mașină. La loc ferit de ochii curioșilor, dar nu și de noi. Ulterior, cuplul a decis să o dea pe față. Așadar, au coborât de mână din mașină și au mers către scena festivalului.

Erau foarte zâmbitori și apropiați, ceea ce denotă că sunt îndrăgostiți unul de celălalt. Dacă aruncăm o scurtă privire pe contul Alexiei vom observa că toate tiktokurile ei sunt în ultima perioadă despre iubire, semn că trapperul știe cum să rămână în mintea unei femei. Și, că tot am vorbit despre asta, vă dezvăluim că lucrurile s-au complicat atunci când în peisajul Beach, Please a apărut Maya Alessia, fosta lui Rava.

Maya Alessia a povestit ce s-a întâmplat între ei

Cei doi au dat nas în nas, iar atmosfera a fost tensionată pe toată perioada festivalului. Maya Alessia este cea care a povestit cum s-au desfășurat lucrurile, dar și că a ajuns să fie jgnită de trapper.

„În prima zi au avut concert cei de la Șatra Benz. M-am dus la concert și l-am văzut că intră pe scenă. Eu, ca o fată bună ce sunt, m-am întors cu spatele ca să nu-l deranjez. Se uită la prietenele mele, scuipă înspre ele, spera să mă întorc. Apoi, acum o zi a început ploaia, am vrut să mă duc la Don Toliver, dar eram prea departe. Am zis: Aia e, mă bag în backstage unde cântă artiștii români. Am stat sub umbrelă, nu am vrut să intru la nimeni în cameră. Și vine ăsta ( n.r. Rava), mă trage de mâini, mă bagă în boscheți că eu vin să îl agit, că nu se mai poate controla. I-am zis: Florin, eu mă ascund de ploaie. Du-te și stai la tine în cameră, eu stau până plouă și am plecat. Iese și mă întreabă că pentru cine m-am îmbrăcat așa?! Apoi se enervează foarte tare. Apoi a început să urle după mine , mă făcea în toate felurile. Știți cum face Rava”, a povestit Maya Alessia

Maya Alessia a susținut că incidentul nu s-ar fi oprit aici. Ulterior, artistul ar fi mers la ea și ar fi continuat să o amenințe, moment în care blondina nu i-a dat satisfacție, dar a preferat să plece de lângă el.

„După vine, mă trage cu forța și mă bagă în boscheți și îmi zice că mă bate. Eu am început să râd, ce să fac?! Să mă cert cu un om beat?! Am fugit la un bodyguard și i-am zis că vrea să mă bată. Apoi vine iar la mine și mă amenință”, a spus Maya Alessia

Cu toate că pe moment nu a vrut să-i arate că este speriată, Maya Alessia spune că ia în calcul să ceară un ordin de protecție împotriva lui Rava în contextul în care acesta va continua cu acest comportament. Blondina este de părere că o astfel de situație nu ar fi trebuit să aibă loc cu atât mai puțin cu cât trapperul era și alături de noua lui parteneră.

„Mai era și fata aia, săraca, pe care a dus-o cu el la Beach, Please și el dădea interviu că mă iubește, că m-a iubit cel mai mult. Ar trebui să aibă obraz pentru săraca fată măcar. Cred că o să-mi iau ordin de restricție că nu știu ce să fac”, a concluzionat ea.

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