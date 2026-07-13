Fostă concurentă de la Insula Iubirii, nuntă în secret și sarcină-surpriză. Va deveni mamă la 30 de ani

Veste mare pentru fanii emisiunii Insula Iubirii. O fostă concurentă a testului suprem și-a unit destinele cu alesul inimii. Mai mult decât atât, este însărcinată pentru prima dată. Femeia a păstrat totul secret, până acum, când a împărtășit urmăritorilor ei ce emoții intense trăiește.

Diana Constantin a devenit cunoscută publicului larg după participarea alături de iubitul ei de la acea vreme, Ben, la Insula Iubirii. Cei doi au decis să își testeze relația în sezonul 3, însă a căzut în ispită cu Andi. Ulterior, blondina s-a întors în Thailanda, de această dată în sezonul 5 cu un alt partener, Aurel, fost concurent și el. După o perioadă de discreție, Diana a revenit în mediul online cu o veste incredibilă: s-a căsătorit în secret cu un medic estetician și este însărcinată pentru prima dată.

Diana Constantin s-a căsătorit în secret și este însărcinată

Fosta concurentă de la insulă, în vârstă acum de 30 de ani, este mai fericită ca niciodată. Aceasta trăiește una dintre cele mai intense perioade din viața ei și asta pentru că și-a unit destinele cu sufletul pereche, dar este și însărcinată. Ea are o relație cu un medic estetician și se iubesc nebunește. Totuși, cei doi au păstrat evenimentul fericit secret, până acum. Diana Constantin a transmis un mesaj impresionant pe rețelele de socializare, prin care a împărtășit urmăritorilor săi vestea că va aduce pe lume primul copil.

Viața mi-a oferit cel mai frumos dar dintre toate. Un mic suflet crește în mine și, odată cu el, se naște o nouă versiune a mea. La 30 de ani nu primesc doar flori, urări sau cadouri. Primesc șansa de a deveni mamă. Și cred că acesta este începutul celui mai frumos capitol din viața mea. Hello 30. Hello, cea mai frumoasă iubire, a scris Diana Constantin în mediul online.

Diana Constantin nu a mai avut apariții televizate în ultima perioadă, ci s-a concentrat pe afacerea sa. Blondina și-a deschis în urmă cu ceva timp o florărie, pe care o promovează intens pe internet. Cu trecerea timpului, aceasta a trecut printr-o serie de transformări. Aspectul ei s-a schimbat considerabil față de perioada participării la emisiune.

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