Acasă » Exclusiv » Soția lui DOC l-a lăsat singur la festival după un gest care a scos-o din sărite: „Am plătit 10 milioane pe avion până la București”

Soția lui DOC l-a lăsat singur la festival după un gest care a scos-o din sărite: „Am plătit 10 milioane pe avion până la București”

De: Carmen Gone 13/07/2026 | 16:37
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Anca Munteanu nu se ferește să spună lucrurilor pe nume, iar când vine vorba despre relația cu DOC, sinceritatea este la ea acasă. Soția artistului a făcut dezvăluiri savuroase pentru CANCAN.RO despre mariajul lor și a recunoscut că gelozia și posesivitatea au fost de multe ori motive de discuții aprinse între cei doi. Nu ai cum să ratezi schimbul de replici!

Anca și DOC formează un cuplu de peste un secol și au împreună o fetiță, pe nume Eva. Cei doi au trecut prin multe încercări de-a lungul căsniciei. Pentru a-și testa abilitățile relației, Anca și Vlad Munteanu au participat și la emisiunea „Power Couple” unde au făcut senzație cu devăluirile amuzante făcute chiar de ei. Prezentă la festivalul Beach, Please!, Anca a oferit un interviu de senzație pentru CANCAN.RO, în care a povestit, cu mult umor, cum arată viața alături de DOC și le-a transmis fanelor soțului său un mesaj: „Să știe toată lumea că nu trebuie să-i mai dați mesaje. Le văd eu și răspund!”

DOC și soția sa, Anca, au făcut dezvăluiri incendiare despre căsnicia lor
DOC și soția sa, Anca, au făcut dezvăluiri incendiare despre căsnicia lor

Anca Munteanu: „A trecut foarte mult timp de atunci, l-am iertat”

CANCAN.RO: Spune-mi, te rog frumos, ce cauți tu în această seară minunată aici?

Anca: Îl caut pe soțul meu, să nu cumva să se uite la alte femei. Eu sunt foarte protectivă. Atât. Și, ce să zic, ascult muzică, am un suflet tânăr, îmi plac festivalurile și nu vreau să renunț la ele.

CANCAN.RO: Ești geloasă?

Anca: Da!

CANCAN.RO: Ai fost geloasă?

Anca: Tot timpul.

CANCAN.RO: V-ați certat din gelozia ta?

Anca: Non-stop.

CANCAN.RO: Ești prea sinceră. Când v-ați certat ultima oară, Ancuțo?

Anca: Cred că acum o săptămână. A trecut foarte mult timp de atunci, l-am iertat.

CANCAN.RO: De la ce v-ați luat, mămică?

Anca: Nu știu. Probabil i-a dat cineva un mesaj pe Instagram.

CANCAN.RO: Ce înseamnă „cineva”?

Anca: Cineva.

CANCAN.RO: De sex femininin?

Anca: Nici nu mai contează sexul în 2026. De orice sex, nu dați mesaje!

CANCAN.RO: I-a scris de bine?

Anca: I-a scris, i-a scris de bine.

CANCAN.RO: Ai văzut tu?

Anca: Eu văd. Eu o dată la șase luni îi controlez telefonul.

CANCAN.RO: Adică să știe toată lumea că…

Anca: Să știe toată lumea că nu trebuie să-i mai dați mesaje, nu are rost.cLe văd eu! Câteodată chiar eu răspund la ele. Mă simt prost că, dacă dați foarte multe mesaje și el nu răspunde… El chiar nu răspunde, îi recunosc meritul. Răspund eu, că mă simt prost. Adică, la un moment dat, trebuie să răspundă cineva.

CANCAN.RO: Dacă el nu răspunde, de ce te-ai certat cu omul?

Anca: Nu, nu m-am certat. Doar că eu sunt foarte posesivă. Deci nu știu dacă sunt geloasă, dar sunt posesivă. Mi-a spus terapeuta că am o problemă și anume caut iubirea mamei. Caut iubirea mamei în toți partenerii pe care i-am. Și anume, singurul este Vlad, săracu. De 10 ani îl terorizez. Eu vreau să mă vrea doar pe mine și să mp doar pentru mine.

Îți dai seama că mai sunt și alte femei frumoase. Adică eu nici nu sunt așa de frumoasă. Pe bune, și eu mă uit. Recunosc că și eu mă uit. Am văzut mulți băieți frumoși și pe aici. Au 18 ani, dar n-am cum să…mă rog.

Anca Munteanu a recunoscut că este extrem de geloasă
Anca Munteanu a recunoscut că este extrem de geloasă

DOC: „Știi ce mi-a zis când am plecat din cameră? „Dacă te uiți la vreuna, am plecat”

DOC nu a ratat ocazia să intre în joc și să povestească un episod memorabil din relația lor. Artistul a dezvăluit pentru CANCAN.RO că, la un moment dat, Anca a plecat pur și simplu de la un festival și s-a întors singură în București.

CANCAN.RO: Când ai văzut-o și ai luat-o prima oară, ce ți-a plăcut la ea?

DOC: Că s-a lăsat luată. Că n-a trebuit să mă chinui. Nu-mi place să mă chinui.

CANCAN.RO: Ea a zis că nu vorbește mult, nu te deranjează cu nimic.

DOC: Și ce a mai zis?

CANCAN.RO: Că îți gătește mereu, nu te deranjează cu nimic.

DOC: Câte vorbește când nu sunt față…Ia zi acum ce faci tu.

CANCAN.RO: A zis că îți face masa.

Anca: Somon! Somon, asta fac! Somon cu legume.

DOC: Somon, dacă te mint.

CANCAN.RO: Și a zis un lucru pe care eu îl știu și e adevărat. Bă, nu e geloasă. Dacă nu e femeia… Ai dreptul la replică.

DOC: Aveți dreptate. Nu este niciun pic geloasă.

Anca: Sunt posesivă. E mai rău.

DOC: Da, e mai rău. Exact. Știi ce mi-a zis când am plecat din cameră? „Dacă te uiți la vreuna, am plecat”

Anca: Și să știți că am și plecat de la un festival, la un moment dat.

DOC: M-a lăsat și a luat avionul.

Anca: Mi-am luat avionul, am plătit 10 milioane pe avion.

DOC: Eram la UNTOLD, m-am întors în camera și m-am trezit singur. Am sunat-o și mi-a zis: „Eu sunt la București”.

Anca: Atâta a trebuit să facă: să întorcă capul.

CANCAN.RO: Dar de ce ți-a venit să întorci capul? Nu puteai să te uiți în pământ?

DOC: Nu, nu. Ai înțeles greșit. N-a plecat din cauza unei femei. Nu. Atunci a plecat din cauza unor bărbați și mai rău.

Anca: Nu. Atunci am plecat din cauza unor bărbați și mai rău.

DOC: Nu.. a sunat ciudat. Beam cu niște bărbați și mă băgam în seamă.

CANCAN.RO: Beai apă!

DOC: Da. Apa. Evident.

DOC a dezvăluit un episod amuzant din căsnicie
DOC a dezvăluit un episod amuzant din căsnicie

DOC: „Nu există trei lucruri care să nu-mi placă la ea”

CANCAN.RO: Și mi-a mai zis ceva, și asta o să te uimească. Nu-ți umblă în telefon

DOC: Niciodată!

CANCAN.RO: S-a jurat că nu.

DOC: Odată m-a sunat un băiat de la un centru de decodări telefoane. Mi-a zis: „E-mailul ăsta e al tău?” Zic: „Nu știu, stai să scot EMAG-ul, să văd de unde am luat telefonul.”…. Era e-mailul meu.

Anca: Să știi că odată chiar s-a întâmplat. I-am răspuns unei Andreea, care tot îi scria. I-am zis: „Bă, Andreea, e ok, hai să vorbim.”

DOC: Niciodată nu-mi umblă în telefon.

CANCAN.RO: Dacă nu-ți umblă în telefon, îți face masaj, nu-i geloasă, nu vorbește mult…

DOC: Dar asta cu masajul de unde ai zis-o?

Anca: Am zis-o eu. Uite, ți-am făcut masaj acum.

DOC: Vreau și eu să-mi trimiți, dacă îți dau adresa, nevasta asta de care vorbești tu aici. Cu toate calitățile astea, îți dau adresa și o trimiți acolo.

CANCAN.RO: De ce ai luat-o?

DOC: Nu, nu. Tu ai crezut-o. Eu n-am luat-o. Eu am luat ce am văzut. Tu ai luat ce ai crezut. Tu pui botul la multe chestii. Nu mai puneți botul la toate astea.

CANCAN.RO: Spune-mi trei lucruri care nu-ți plac la ea deloc

Anca: Să nu te aud…

DOC: Nu există trei lucruri care să nu-mi placă la ea.

CANCAN.RO: Dar zece?

DOC: Poftim? Sunt prea multe Trei lucruri…

CANCAN.RO: Hai, zi unul.

DOC: E femeie.

Anca: Îți plac bărbații? Eu știam!

DOC: Nu, nu la asta mă refeream. Mă refeream că durează până explic.

VEZI ȘI: DOC și Anca Munteanu NU mai dorm împreună. Care este motivul

CITEȘTE ȘI: Cum l-a făcut Anca de râs pe Doc, din prima zi la Power Couple: „A fost groaznic”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anisia Gafton, la un pas să rateze propria cununie. Ce a pățit comedianta chiar în ziua cea mare: “Este bătaie de cap. Eu sunt praf cu organizarea”
Exclusiv
Anisia Gafton, la un pas să rateze propria cununie. Ce a pățit comedianta chiar în ziua cea mare:…
După show-ul incendiar de la Beach, Please!, Babasha a vorbit despre sacrificiile din spatele scenei: “Viața de artist este foarte tumultuoasă”
Exclusiv
După show-ul incendiar de la Beach, Please!, Babasha a vorbit despre sacrificiile din spatele scenei: “Viața de artist…
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația este incredibilă
Mediafax
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația...
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii membri de coaliție: Nu s-a ajuns la nicio soluție la Cotroceni
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți:...
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui mai puternic imperiu al lumii
Adevarul
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui...
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
Click.ro
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg...
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în ultimii 19 ani. Unde se află România
Digi 24
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în...
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
Digi24
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea,...
Ofertă Lidl: Tester pentru diagnoza auto cu ecran integrat. Poate șterge codurile de eroare
Promotor.ro
Ofertă Lidl: Tester pentru diagnoza auto cu ecran integrat. Poate șterge codurile de eroare
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
go4it.ro
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii membri de coaliție: Nu s-a ajuns la nicio soluție la Cotroceni
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii membri de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
BEACH, PLEASE! INTRĂ ÎN ISTORIE: peste 600.000 de participanți, cea mai mare ediție de până acum ...
BEACH, PLEASE! INTRĂ ÎN ISTORIE: peste 600.000 de participanți, cea mai mare ediție de până acum și începutul unei noi ere la NIBIRU
Robert Tudor, mesaj ironic pentru Andreea Bălan: „Pe Petrișor l-ați abandonat”
Robert Tudor, mesaj ironic pentru Andreea Bălan: „Pe Petrișor l-ați abandonat”
„Au venit Avengers să salveze Beach, Please!”. Costel Biju a făcut show pe scenă
„Au venit Avengers să salveze Beach, Please!”. Costel Biju a făcut show pe scenă
Un jucător de la PSG ar fi încercat să o cucerească pe Diana Munteanu. Ce a dezvăluit prezentatoarea
Un jucător de la PSG ar fi încercat să o cucerească pe Diana Munteanu. Ce a dezvăluit prezentatoarea
Locul din Italia care a lăsat-o fără cuvinte pe Corina Caragea. Zborul este direct și ieftin
Locul din Italia care a lăsat-o fără cuvinte pe Corina Caragea. Zborul este direct și ieftin
Nebunie la Beach, Please! Țzancă Uraganu a urcat pe scenă și a încins atmosfera
Nebunie la Beach, Please! Țzancă Uraganu a urcat pe scenă și a încins atmosfera
Vezi toate știrile