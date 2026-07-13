Soția lui DOC l-a lăsat singur la festival după un gest care a scos-o din sărite: „Am plătit 10 milioane pe avion până la București”

Anca Munteanu nu se ferește să spună lucrurilor pe nume, iar când vine vorba despre relația cu DOC, sinceritatea este la ea acasă. Soția artistului a făcut dezvăluiri savuroase pentru CANCAN.RO despre mariajul lor și a recunoscut că gelozia și posesivitatea au fost de multe ori motive de discuții aprinse între cei doi. Nu ai cum să ratezi schimbul de replici!

Anca și DOC formează un cuplu de peste un secol și au împreună o fetiță, pe nume Eva. Cei doi au trecut prin multe încercări de-a lungul căsniciei. Pentru a-și testa abilitățile relației, Anca și Vlad Munteanu au participat și la emisiunea „Power Couple” unde au făcut senzație cu devăluirile amuzante făcute chiar de ei. Prezentă la festivalul Beach, Please!, Anca a oferit un interviu de senzație pentru CANCAN.RO, în care a povestit, cu mult umor, cum arată viața alături de DOC și le-a transmis fanelor soțului său un mesaj: „Să știe toată lumea că nu trebuie să-i mai dați mesaje. Le văd eu și răspund!”

Anca Munteanu: „A trecut foarte mult timp de atunci, l-am iertat”

CANCAN.RO: Spune-mi, te rog frumos, ce cauți tu în această seară minunată aici?

Anca: Îl caut pe soțul meu, să nu cumva să se uite la alte femei. Eu sunt foarte protectivă. Atât. Și, ce să zic, ascult muzică, am un suflet tânăr, îmi plac festivalurile și nu vreau să renunț la ele.

CANCAN.RO: Ești geloasă?

Anca: Da!

CANCAN.RO: Ai fost geloasă?

Anca: Tot timpul.

CANCAN.RO: V-ați certat din gelozia ta?

Anca: Non-stop.

CANCAN.RO: Ești prea sinceră. Când v-ați certat ultima oară, Ancuțo?

Anca: Cred că acum o săptămână. A trecut foarte mult timp de atunci, l-am iertat.

CANCAN.RO: De la ce v-ați luat, mămică?

Anca: Nu știu. Probabil i-a dat cineva un mesaj pe Instagram.

CANCAN.RO: Ce înseamnă „cineva”?

Anca: Cineva.

CANCAN.RO: De sex femininin?

Anca: Nici nu mai contează sexul în 2026. De orice sex, nu dați mesaje!

CANCAN.RO: I-a scris de bine?

Anca: I-a scris, i-a scris de bine.

CANCAN.RO: Ai văzut tu?

Anca: Eu văd. Eu o dată la șase luni îi controlez telefonul.

CANCAN.RO: Adică să știe toată lumea că…

Anca: Să știe toată lumea că nu trebuie să-i mai dați mesaje, nu are rost.cLe văd eu! Câteodată chiar eu răspund la ele. Mă simt prost că, dacă dați foarte multe mesaje și el nu răspunde… El chiar nu răspunde, îi recunosc meritul. Răspund eu, că mă simt prost. Adică, la un moment dat, trebuie să răspundă cineva.

CANCAN.RO: Dacă el nu răspunde, de ce te-ai certat cu omul?

Anca: Nu, nu m-am certat. Doar că eu sunt foarte posesivă. Deci nu știu dacă sunt geloasă, dar sunt posesivă. Mi-a spus terapeuta că am o problemă și anume caut iubirea mamei. Caut iubirea mamei în toți partenerii pe care i-am. Și anume, singurul este Vlad, săracu. De 10 ani îl terorizez. Eu vreau să mă vrea doar pe mine și să mp doar pentru mine.

Îți dai seama că mai sunt și alte femei frumoase. Adică eu nici nu sunt așa de frumoasă. Pe bune, și eu mă uit. Recunosc că și eu mă uit. Am văzut mulți băieți frumoși și pe aici. Au 18 ani, dar n-am cum să…mă rog.

DOC: „Știi ce mi-a zis când am plecat din cameră? „Dacă te uiți la vreuna, am plecat”

DOC nu a ratat ocazia să intre în joc și să povestească un episod memorabil din relația lor. Artistul a dezvăluit pentru CANCAN.RO că, la un moment dat, Anca a plecat pur și simplu de la un festival și s-a întors singură în București.

CANCAN.RO: Când ai văzut-o și ai luat-o prima oară, ce ți-a plăcut la ea?

DOC: Că s-a lăsat luată. Că n-a trebuit să mă chinui. Nu-mi place să mă chinui.

CANCAN.RO: Ea a zis că nu vorbește mult, nu te deranjează cu nimic.

DOC: Și ce a mai zis?

CANCAN.RO: Că îți gătește mereu, nu te deranjează cu nimic.

DOC: Câte vorbește când nu sunt față…Ia zi acum ce faci tu.

CANCAN.RO: A zis că îți face masa.

Anca: Somon! Somon, asta fac! Somon cu legume.

DOC: Somon, dacă te mint.

CANCAN.RO: Și a zis un lucru pe care eu îl știu și e adevărat. Bă, nu e geloasă. Dacă nu e femeia… Ai dreptul la replică.

DOC: Aveți dreptate. Nu este niciun pic geloasă.

Anca: Sunt posesivă. E mai rău.

DOC: Da, e mai rău. Exact. Știi ce mi-a zis când am plecat din cameră? „Dacă te uiți la vreuna, am plecat”

Anca: Și să știți că am și plecat de la un festival, la un moment dat.

DOC: M-a lăsat și a luat avionul.

Anca: Mi-am luat avionul, am plătit 10 milioane pe avion.

DOC: Eram la UNTOLD, m-am întors în camera și m-am trezit singur. Am sunat-o și mi-a zis: „Eu sunt la București”.

Anca: Atâta a trebuit să facă: să întorcă capul.

CANCAN.RO: Dar de ce ți-a venit să întorci capul? Nu puteai să te uiți în pământ?

DOC: Nu, nu. Ai înțeles greșit. N-a plecat din cauza unei femei. Nu. Atunci a plecat din cauza unor bărbați și mai rău.

Anca: Nu. Atunci am plecat din cauza unor bărbați și mai rău.

DOC: Nu.. a sunat ciudat. Beam cu niște bărbați și mă băgam în seamă.

CANCAN.RO: Beai apă!

DOC: Da. Apa. Evident.

DOC: „Nu există trei lucruri care să nu-mi placă la ea”

CANCAN.RO: Și mi-a mai zis ceva, și asta o să te uimească. Nu-ți umblă în telefon

DOC: Niciodată!

CANCAN.RO: S-a jurat că nu.

DOC: Odată m-a sunat un băiat de la un centru de decodări telefoane. Mi-a zis: „E-mailul ăsta e al tău?” Zic: „Nu știu, stai să scot EMAG-ul, să văd de unde am luat telefonul.”…. Era e-mailul meu.

Anca: Să știi că odată chiar s-a întâmplat. I-am răspuns unei Andreea, care tot îi scria. I-am zis: „Bă, Andreea, e ok, hai să vorbim.”

DOC: Niciodată nu-mi umblă în telefon.

CANCAN.RO: Dacă nu-ți umblă în telefon, îți face masaj, nu-i geloasă, nu vorbește mult…

DOC: Dar asta cu masajul de unde ai zis-o?

Anca: Am zis-o eu. Uite, ți-am făcut masaj acum.

DOC: Vreau și eu să-mi trimiți, dacă îți dau adresa, nevasta asta de care vorbești tu aici. Cu toate calitățile astea, îți dau adresa și o trimiți acolo.

CANCAN.RO: De ce ai luat-o?

DOC: Nu, nu. Tu ai crezut-o. Eu n-am luat-o. Eu am luat ce am văzut. Tu ai luat ce ai crezut. Tu pui botul la multe chestii. Nu mai puneți botul la toate astea.

CANCAN.RO: Spune-mi trei lucruri care nu-ți plac la ea deloc

Anca: Să nu te aud…

DOC: Nu există trei lucruri care să nu-mi placă la ea.

CANCAN.RO: Dar zece?

DOC: Poftim? Sunt prea multe Trei lucruri…

CANCAN.RO: Hai, zi unul.

DOC: E femeie.

Anca: Îți plac bărbații? Eu știam!

DOC: Nu, nu la asta mă refeream. Mă refeream că durează până explic.

VEZI ȘI: DOC și Anca Munteanu NU mai dorm împreună. Care este motivul

CITEȘTE ȘI: Cum l-a făcut Anca de râs pe Doc, din prima zi la Power Couple: „A fost groaznic”