Robert Tudor, mesaj ironic pentru Andreea Bălan: „Pe Petrișor l-ați abandonat”

Magicianul Robert Tudor (41 de ani) nu a ratat ocazia să transforme unul dintre cele mai discutate subiecte din showbiz într-o glumă. El a avut o reacție neașteptată după ce s-a aflat că Andreea Bălan (42 de ani) a rupt colaborarea cu Petrișor Ruge (39 de ani), dansatorul care i-a fost alături pe scenă aproape 20 de ani.

Inspirat de stilul celebrului personaj de pe internet Messe Silviu, Robert Tudor a scris un text plin de greșeli intenționate, făcând haz de situația care a stârnit numeroase speculații în ultimele zile.

„Duamna Andreea, pa Petrisor lati abandonat, ati uitat ca nu dormia noptile sa faceti colegrafia impreuna. Nici la nunta nu lanti chemat, nu stiti ce e in sufletul lui. Macar un telefon sa ii dati sa ii multumiti pentu toate coleglafiile ca inapoi nu le mai poate lua. Am dreptate Messe Silviu?”, a scris magicianul Robert Tudor.

Andreea Bălan, luată în vizor de magicianul Robert Tudor și de fani

Postarea a fost imediat remarcată de internauți, care au gustat ironia și au continuat seria comentariilor amuzante. Totul a pornit după ce Andreea Bălan a publicat imagini de la repetiții, unde apare alături de un alt dansator. Schimbarea nu a trecut neobservată, iar lipsa lui Petrișor Ruge a ridicat numeroase semne de întrebare în rândul fanilor.

Mulți dintre urmăritori și-au exprimat dezamăgirea și au întrebat ce s-a întâmplat cu dansatorul care a făcut parte din spectacolele artistei timp de aproape două decenii. Fanii au criticat-o pe Andreea Bălan și după ce au au aflat că nu l-a invitat la nunta sa cu Victor Cornea.

„Unde este Petrișor? Gata, v-ați folosit de el suficient? Dezamăgitor!”, „Nu o să mai ai succesul pe care îl aveai cu Petrișor. Voce nu ai, așa că vai de tine!”, „Unde e Petrișor? Un băiat talentat, care te-a sprijinit în toată munca ta! Dacă a scăpat de tine, e spre binele lui! Poate acum are timp să-și trăiască și el viața!”, „O fi făcut hernie Petrișor cât a ridicat-o pe Andreea”.

Cei doi păstrează misterul

Deocamdată, Andreea Bălan nu a explicat cine este noul dansator și nici dacă Petrișor Ruge a părăsit definitiv echipa sa. La rândul lui, nici dansatorul nu a făcut declarații despre situație. Cu toate acestea, el a lăsat de înțeles pe rețelele de socializare că viața lui s-a schimbat radical în ultima vreme.

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El este noul ”Petrișor” din viața Andreei Bălan. Cu cine l-a înlocuit pe dansator